Per i video editor freelance e i graphic designer che cercano di stabilire rapidamente la loro presenza, crea un video di 1 minuto che dimostri vividamente la potenza degli "strumenti potenziati dall'AI" di HeyGen nella creazione di un "creatore di portfolio online" professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e professionale, caratterizzato da transizioni rapide e chiari punti salienti dell'interfaccia utente. Una traccia moderna e ispiratrice fornirà lo sfondo per una narrazione guida consegnata attraverso una precisa "generazione di voiceover".

Prompt di Esempio 1
È necessario un video istruttivo di 90 secondi per artisti tecnici o sviluppatori web per padroneggiare l'integrazione senza soluzione di continuità del loro "portfolio video" in un "costruttore di siti web" che supporta un "dominio personalizzato". Visivamente, il pezzo dovrebbe essere informativo e dimostrativo, utilizzando registrazioni dello schermo precise di ogni passaggio di integrazione. Una colonna sonora strumentale calma e professionale sottolineerà la presentazione, con "sottotitoli/didascalie" altamente accurati per garantire che ogni dettaglio tecnico sia chiaramente trasmesso.
Prompt di Esempio 2
I nuovi video editor o studenti che intraprendono il loro primo "portfolio di editing video" possono imparare con un tutorial coinvolgente di 2 minuti. Questo video illustrerà la facilità di creazione utilizzando l'intuitivo "editor drag-and-drop" di HeyGen e i vari "modelli". L'esperienza visiva dovrebbe essere ricca di esempi dinamici di modelli in azione, mantenendo un tono amichevole e incoraggiante. Una traccia musicale vivace ed entusiasmante completerà la guida passo-passo, mostrando l'utilità di "Modelli e scene".
Prompt di Esempio 3
Per ottimizzare e riutilizzare efficacemente i contenuti del "portfolio video" esistenti per varie piattaforme, artisti e agenzie esperti richiedono un video conciso di 45 secondi. Questa produzione moderna e raffinata metterà in evidenza la capacità di HeyGen di utilizzare "avatar AI" per una presentazione dinamica dei contenuti e i benefici pratici del "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per le diverse esigenze dei social media. Una traccia audio elegante e contemporanea accompagnerà la consegna sicura e articolata dall'avatar AI.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Portfolio per Artisti

Mostra il tuo talento artistico con un portfolio video professionale. Combina facilmente il tuo lavoro, aggiungi narrazione e costruisci il tuo brand.

1
Step 1
Crea la Tua Visione
Inizia a costruire il tuo portfolio video caricando i tuoi clip e immagini esistenti sulla nostra piattaforma. Utilizza la nostra vasta libreria multimediale per una facile organizzazione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Stile
Seleziona tra una varietà di modelli e scene professionali per incorniciare il tuo lavoro. Questi layout pronti all'uso forniscono un punto di partenza raffinato.
3
Step 3
Aggiungi la Tua Narrazione
Dai vita ai tuoi progetti utilizzando la generazione di voiceover per spiegare il tuo processo creativo e costruire il tuo brand con una narrazione coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo capolavoro applicando controlli di branding come il tuo logo e i colori. Esporta facilmente il tuo video per il tuo sito web di portfolio o social media.

Crea Video Promozionali per il Tuo Brand

Sviluppa potenti video promozionali per il tuo brand artistico o i tuoi servizi, catturando il pubblico e suscitando interesse nel tuo portfolio video.

Come possono gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen migliorare il mio portfolio video?

Gli innovativi strumenti potenziati dall'AI di HeyGen ti permettono di creare facilmente contenuti video straordinari per il tuo portfolio, trasformando script in storie visive coinvolgenti con avatar AI e voiceover professionali. Questo processo semplificato ti aiuta a costruire un portfolio video convincente senza un ampio editing video.

HeyGen offre funzionalità per brandizzare il mio sito web di portfolio online?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo brand nei tuoi video per costruire la tua identità di marca. Mentre HeyGen si concentra sulla creazione di video, questi video brandizzati sono perfetti per popolare qualsiasi sito web di portfolio o dominio personalizzato che gestisci.

HeyGen è un creatore di portfolio online facile da usare per contenuti video?

HeyGen semplifica la creazione di video, rendendolo una scelta eccellente per popolare il tuo portfolio online. Con modelli intuitivi e un flusso di lavoro semplice, puoi facilmente produrre contenuti video di alta qualità per mostrare il tuo lavoro come artista o designer di motion graphic.

Quali funzionalità offre HeyGen per ottimizzare il mio portfolio di editing video?

HeyGen supporta varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni, garantendo che i contenuti del tuo portfolio di editing video appaiano perfetti su qualsiasi piattaforma. Creare video visivamente coerenti e di alta qualità può contribuire a una presenza online più SEO-friendly per il tuo lavoro.

