Generatore di Istruzioni per Lezioni d'Arte Coinvolgenti

Genera piani di lezione artistica personalizzati per gli studenti, poi portali in vita con istruzioni video dinamiche utilizzando il testo-a-video da script di HeyGen.

488/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Libera la creatività nei progetti artistici con una demo di 90 secondi che mostra l'editor intuitivo drag-and-drop. Questo video è progettato per insegnanti d'arte impegnati e sviluppatori di curriculum, utilizzando uno stile visivo dinamico e coinvolgente e un narratore entusiasta. Evidenzia i modelli e le scene di HeyGen e l'ampio supporto della libreria multimediale/stock per costruire rapidamente piani di lezione artistica personalizzati per gli studenti.
Prompt di Esempio 2
Esplora il futuro del design didattico con un video di 2 minuti che dimostra il potenziale di un generatore d'arte AI per creare spunti visivi. Destinato a progettisti didattici ed educatori desiderosi di integrare strumenti AI all'avanguardia, il video adotterà uno stile visivo e audio sofisticato e informativo, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover per spiegare chiaramente concetti complessi.
Prompt di Esempio 3
Scopri come creare piani di lezione gratuiti e di alta qualità rapidamente in un video di 45 secondi progettato per nuovi insegnanti d'arte o per coloro con budget limitati. Presenta uno stile visivo amichevole e accessibile con tagli rapidi che dimostrano efficienza, accompagnato da un tono utile e incoraggiante. Sottolinea la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e i sottotitoli/caption automatici per garantire che ogni istruzione sia chiara e concisa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Istruzioni per Lezioni d'Arte

Crea senza sforzo piani di lezione artistica coinvolgenti e personalizzati per la tua classe con il nostro generatore di istruzioni intuitivo alimentato dall'AI, progettato per insegnanti da esperti.

1
Step 1
Seleziona i Parametri della Lezione
Gli insegnanti selezionano il livello scolastico, la materia e l'argomento desiderato della lezione. Questo definisce la base per le istruzioni artistiche generate dall'AI.
2
Step 2
Genera Istruzioni Personalizzate
Il nostro Chatbot AI utilizza i parametri specificati per generare istruzioni complete per lezioni d'arte, complete di obiettivi di apprendimento e attività coinvolgenti.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Piano
Affina il tuo piano di lezione utilizzando l'editor intuitivo drag-and-drop. Aggiungi facilmente spunti visivi, carica le tue foto o scegli da una libreria di immagini stock.
4
Step 4
Applica e Ispira
Applica senza problemi i tuoi piani di lezione artistica generati in classe. Potenzia gli studenti con progetti artistici coinvolgenti che stimolano la creatività e raggiungono gli obiettivi didattici.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Suggerimenti Dinamici per Istruzioni Artistiche

.

Genera brevi video di suggerimenti coinvolgenti e spunti visivi per progetti artistici, stimolando la creatività e guidando efficacemente gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere i progettisti didattici nella creazione di piani di lezione artistica coinvolgenti?

HeyGen consente ai progettisti didattici di trasformare piani di lezione scritti e istruzioni per lezioni d'arte in contenuti video dinamici utilizzando avatar AI avanzati e generazione di testo-a-video. Questo aiuta gli insegnanti a presentare spunti visivi complessi e suggerimenti per progetti in modo più efficace agli studenti.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per creare video di istruzioni artistiche?

HeyGen offre una robusta suite di opzioni di personalizzazione, inclusi modelli progettati professionalmente e la possibilità di caricare le proprie foto o utilizzare immagini stock. Puoi facilmente personalizzare le tue istruzioni video con controlli di branding per allinearle a progetti artistici specifici o modelli di piani di lezione.

Gli insegnanti possono generare rapidamente contenuti educativi utilizzando le capacità AI di HeyGen?

Sì, HeyGen consente agli insegnanti di generare efficacemente video educativi di alta qualità sfruttando avatar AI e una potente tecnologia di testo-a-video. Questo semplifica la creazione di istruzioni chiare per lezioni d'arte e spunti visivi per gli studenti, risparmiando notevolmente tempo prezioso.

HeyGen supporta vari formati per condividere piani di lezione video generati dall'AI?

HeyGen supporta il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e diverse opzioni di esportazione, rendendo semplice condividere i tuoi piani di lezione video generati dall'AI su diverse piattaforme. Inoltre, i sottotitoli e le caption automatiche garantiscono che le istruzioni per le lezioni d'arte siano accessibili a tutti gli studenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo