Arcade Video Maker: Demo AI Facili da Creare

Sfrutta gli avatar AI per creare demo prodotto coinvolgenti e accelerare i cicli di vendita senza sforzo.

Immagina di creare un breve video in stile arcade di 30 secondi per imprenditori creativi, progettato con visuali retro-futuristiche e una colonna sonora energica synth-wave, evidenziando quanto velocemente possano trasformare idee in contenuti coinvolgenti utilizzando la funzione di conversione da testo a video di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un convincente demo prodotto di 45 secondi per agenzie di marketing, con attori AI professionali in ambientazioni moderne ed eleganti, accompagnati da una voce fuori campo AI chiara e articolata, dimostrando come gli avatar AI avanzati di HeyGen diano vita alle campagne con un realismo senza pari.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di storie di prodotto ispiratore di 60 secondi per aziende di e-commerce, utilizzando uno stile visivo cinematografico con musica di sottofondo emozionale, mirato ad aiutarle a creare annunci vincenti con l'AI sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per costruire narrazioni coinvolgenti che risuonano profondamente con i clienti.
Prompt di Esempio 3
Costruisci una demo interattiva informativa di 30 secondi per educatori, utilizzando un approccio visivo pulito e istruttivo con grafica animata e una voce fuori campo amichevole, illustrando come qualsiasi creatore di video possa semplificare argomenti complessi e aumentare il coinvolgimento con le precise capacità di generazione di voce fuori campo di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona Arcade Video Maker

Crea facilmente demo prodotto coinvolgenti e video di marketing con attori AI ed elementi interattivi, progettati per catturare l'attenzione e ottenere risultati per le agenzie di marketing.

1
Step 1
Crea la Tua Storia di Prodotto Coinvolgente
Inizia trasformando il tuo script in contenuti video dinamici. Utilizza la nostra potente funzione di conversione da testo a video per generare rapidamente visuali accattivanti, perfette per mostrare storie di prodotto o annunci.
2
Step 2
Arricchisci con Avatar AI
Dai vita alle tue narrazioni integrando avatar AI realistici. Scegli tra una selezione diversificata per presentare il tuo prodotto, spiegare le caratteristiche e connetterti con il tuo pubblico a livello personale.
3
Step 3
Personalizza con Moduli Interattivi
Aumenta il coinvolgimento e raccogli preziose informazioni aggiungendo moduli interattivi direttamente nel tuo video. Perfetto per catturare contatti o raccogliere feedback all'interno delle tue demo interattive.
4
Step 4
Condividi e Ottimizza per Qualsiasi Piattaforma
Prepara il tuo video per una portata e un impatto globali. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare i tuoi contenuti a varie piattaforme, garantendo che il tuo messaggio appaia al meglio ovunque.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Prodotto e Demo

.

Sviluppa storie di prodotto coinvolgenti e demo interattive con attori AI per dimostrare le capacità del tuo creatore di video arcade.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia creazione di contenuti video con l'AI?

HeyGen ti permette di creare facilmente video coinvolgenti utilizzando attori AI realistici e voce fuori campo sintetica, trasformando il testo in storie di prodotto accattivanti o video dinamici per i social media. Questo potente creatore di video semplifica il tuo processo di creazione di contenuti, rendendolo accessibile anche senza esperienza precedente di editing video.

HeyGen può aiutare le agenzie di marketing a creare annunci vincenti e demo prodotto coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen è progettato per potenziare le agenzie di marketing nella creazione di annunci vincenti con l'AI e nello sviluppo di demo prodotto altamente coinvolgenti. Il nostro AI Video Agent può mostrare efficacemente il tuo prodotto, aiutandoti a catturare l'attenzione e a trasmettere il tuo messaggio in modo potente per stimolare il coinvolgimento.

È necessaria una conoscenza specializzata di editing video per utilizzare HeyGen per contenuti creativi?

No, HeyGen offre una piattaforma intuitiva che non richiede codice, rendendolo un creatore di video intuitivo per chiunque voglia produrre video di alta qualità. Puoi sfruttare i nostri modelli e scene e gli strumenti potenziati dall'AI per generare un volto e dare vita alle tue storie di prodotto senza sforzo.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding nei miei video creativi?

HeyGen fornisce ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori preferiti e link personalizzati nei tuoi video. Puoi anche utilizzare la nostra vasta libreria di modelli e scene per garantire che i tuoi annunci video AI e altri contenuti riflettano costantemente l'identità unica del tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo