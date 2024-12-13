Crea video straordinari con AR Video Maker

Sblocca un apprendimento coinvolgente con la nostra piattaforma di realtà aumentata e avatar di intelligenza artificiale per la creazione di contenuti accattivanti.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

un collage di immagini con una che dice dominare il marketing sui social networkun collage di immagini con una che dice dominare il marketing sui social network

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi comandi.

Indicazione 1
In questo video di 2 minuti, educatori e formatori scopriranno il potere dell'apprendimento immersivo attraverso piattaforme di realtà aumentata. La narrazione si concentrerà su come gli strumenti di creazione AR possono trasformare i metodi di insegnamento tradizionali integrando immagini trigger e la tecnologia ARKit. Con la funzione di testo a video di HeyGen, il video presenterà una storia chiara e coinvolgente, supportata da una voce fuori campo professionale, per catturare un pubblico che cerca di migliorare il proprio contenuto educativo con la AR.
Indicazione 2
Esplora il potenziale creativo dei creatori di video AR in un video di 60 secondi rivolto ad artisti digitali e creatori di contenuti. Questa narrazione evidenzierà l'integrazione perfetta tra ARCore e oggetti 3D, dimostrando come questi strumenti possano elevare la narrazione visiva. Il video adotterà uno stile visivo vibrante e artistico, completato da una traccia audio vivace, e utilizzerà gli avatar IA di HeyGen per portare in vita la storia, attirando coloro che prosperano nell'innovazione e nella creatività.
Indicazione 3
Un'immersione tecnica di 75 secondi nel mondo degli strumenti di creazione di AR attende sviluppatori e professionisti della tecnologia. Questo video svelerà le complessità delle piattaforme di realtà aumentata, concentrandosi sugli aspetti tecnici del tracciamento delle superfici e delle immagini scatenanti. Con il supporto della libreria di media/stock di HeyGen, il video presenterà immagini di alta qualità e un sofisticato sottofondo audio, progettato per catturare l'attenzione di un pubblico che cerca di ampliare la propria esperienza tecnica nello sviluppo di AR.
Copiare il messaggio
Incolla nel riquadro di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Senza attrezzature. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo input in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Generazione di video end-to-end

Costruito con Struttura e Scopo

Recensioni

Come funziona il creatore di video AR

Crea esperienze immersive con la nostra piattaforma di realtà aumentata seguendo questi semplici passi.

1
Step 1
Crea la tua scena
Inizia utilizzando i nostri strumenti di creazione di realtà aumentata per progettare la tua scena. Incorpora oggetti 3D per dare vita alla tua visione, assicurando un'esperienza coinvolgente e interattiva.
2
Step 2
Scegli un'Immagine di Scatto
Seleziona un'immagine scatenante che attiverà il tuo contenuto di realtà aumentata. Questa immagine funge da chiave per sbloccare la tua esperienza di realtà aumentata, facilitando l'interazione degli utenti.
3
Step 3
Applicare il tracciamento della superficie
Migliora il tuo video di realtà aumentata applicando il tracciamento delle superfici. Questa caratteristica assicura che i tuoi oggetti 3D rimangano ancorati nel mondo reale, fornendo un'esperienza fluida e realistica.
4
Step 4
Esporta il tuo video AR
Una volta che il tuo video AR è pronto, utilizza la nostra piattaforma per esportarlo nel formato desiderato. Con le opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e l'esportazione di HeyGen, potrai condividere facilmente la tua creazione su diverse piattaforme.

Casi d'uso

Le capacità del creatore di video AR di HeyGen potenziano i creatori e gli educatori a progettare esperienze immersive utilizzando piattaforme di realtà aumentata e strumenti di creazione AR. Sfruttando oggetti 3D, immagini trigger e il tracciamento delle superfici, HeyGen migliora l'apprendimento e la narrazione, rendendolo un'opzione ideale per coloro che cercano contenuti innovativi e coinvolgenti.

Coinvolgi il pubblico con clip dai social network

Generate dynamic social media videos in minutes, incorporating AR features to captivate and retain viewer attention.

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen la creazione di video AR?

HeyGen offre un potente creatore di video AR che si integra perfettamente con piattaforme di realtà aumentata, permettendo agli utenti di creare esperienze di apprendimento immersive. Con strumenti per incorporare oggetti 3D e immagini trigger, HeyGen assicura che il tuo contenuto AR sia coinvolgente e tecnicamente solido.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per lo sviluppo di realtà aumentata?

HeyGen supporta strumenti di creazione di realtà aumentata che includono il tracciamento delle superfici e la compatibilità con ARKit e ARCore. Queste caratteristiche permettono il posizionamento preciso e l'interazione di oggetti 3D all'interno dei tuoi progetti di realtà aumentata, assicurando un risultato professionale e rifinito.

È possibile utilizzare HeyGen a scopi educativi?

Sì, HeyGen è ideale per creare esperienze di apprendimento immersive. Sfruttando il suo creatore di video AR e la piattaforma di realtà aumentata, gli educatori possono progettare lezioni interattive che catturano e istruiscono gli studenti attraverso contenuti visivi coinvolgenti.

Perché scegliere HeyGen per i tuoi progetti di realtà aumentata?

HeyGen si distingue per la sua completa suite di strumenti per la creazione di AR, inclusa la conversione di testo in video a partire da sceneggiature e la generazione di voice-over. Queste caratteristiche, combinate con i controlli del marchio e una libreria multimediale, lo rendono un'opzione versatile per qualsiasi progetto di AR.

