Crea video straordinari con AR Video Maker
Sblocca un apprendimento coinvolgente con la nostra piattaforma di realtà aumentata e avatar di intelligenza artificiale per la creazione di contenuti accattivanti.
Esplorare Esempi
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi comandi.
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.
In questo video di 2 minuti, educatori e formatori scopriranno il potere dell'apprendimento immersivo attraverso piattaforme di realtà aumentata. La narrazione si concentrerà su come gli strumenti di creazione AR possono trasformare i metodi di insegnamento tradizionali integrando immagini trigger e la tecnologia ARKit. Con la funzione di testo a video di HeyGen, il video presenterà una storia chiara e coinvolgente, supportata da una voce fuori campo professionale, per catturare un pubblico che cerca di migliorare il proprio contenuto educativo con la AR.
Esplora il potenziale creativo dei creatori di video AR in un video di 60 secondi rivolto ad artisti digitali e creatori di contenuti. Questa narrazione evidenzierà l'integrazione perfetta tra ARCore e oggetti 3D, dimostrando come questi strumenti possano elevare la narrazione visiva. Il video adotterà uno stile visivo vibrante e artistico, completato da una traccia audio vivace, e utilizzerà gli avatar IA di HeyGen per portare in vita la storia, attirando coloro che prosperano nell'innovazione e nella creatività.
Un'immersione tecnica di 75 secondi nel mondo degli strumenti di creazione di AR attende sviluppatori e professionisti della tecnologia. Questo video svelerà le complessità delle piattaforme di realtà aumentata, concentrandosi sugli aspetti tecnici del tracciamento delle superfici e delle immagini scatenanti. Con il supporto della libreria di media/stock di HeyGen, il video presenterà immagini di alta qualità e un sofisticato sottofondo audio, progettato per catturare l'attenzione di un pubblico che cerca di ampliare la propria esperienza tecnica nello sviluppo di AR.
Motore Creativo
Senza attrezzature. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo input in un video completo.
Creazione di Video Nativi
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generazione di video end-to-end
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Costruito con Struttura e Scopo
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casi d'uso
Le capacità del creatore di video AR di HeyGen potenziano i creatori e gli educatori a progettare esperienze immersive utilizzando piattaforme di realtà aumentata e strumenti di creazione AR. Sfruttando oggetti 3D, immagini trigger e il tracciamento delle superfici, HeyGen migliora l'apprendimento e la narrazione, rendendolo un'opzione ideale per coloro che cercano contenuti innovativi e coinvolgenti.
Crea annunci di grande impatto con video IA.
Quickly produce captivating ads using AI video, integrating AR elements for a more immersive viewer experience.
Potenzia l'apprendimento con corsi immersivi.
Develop engaging courses that reach global audiences, utilizing AR to create interactive and immersive learning environments.
Domande Frequenti
Come migliora HeyGen la creazione di video AR?
HeyGen offre un potente creatore di video AR che si integra perfettamente con piattaforme di realtà aumentata, permettendo agli utenti di creare esperienze di apprendimento immersive. Con strumenti per incorporare oggetti 3D e immagini trigger, HeyGen assicura che il tuo contenuto AR sia coinvolgente e tecnicamente solido.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per lo sviluppo di realtà aumentata?
HeyGen supporta strumenti di creazione di realtà aumentata che includono il tracciamento delle superfici e la compatibilità con ARKit e ARCore. Queste caratteristiche permettono il posizionamento preciso e l'interazione di oggetti 3D all'interno dei tuoi progetti di realtà aumentata, assicurando un risultato professionale e rifinito.
È possibile utilizzare HeyGen a scopi educativi?
Sì, HeyGen è ideale per creare esperienze di apprendimento immersive. Sfruttando il suo creatore di video AR e la piattaforma di realtà aumentata, gli educatori possono progettare lezioni interattive che catturano e istruiscono gli studenti attraverso contenuti visivi coinvolgenti.
Perché scegliere HeyGen per i tuoi progetti di realtà aumentata?
HeyGen si distingue per la sua completa suite di strumenti per la creazione di AR, inclusa la conversione di testo in video a partire da sceneggiature e la generazione di voice-over. Queste caratteristiche, combinate con i controlli del marchio e una libreria multimediale, lo rendono un'opzione versatile per qualsiasi progetto di AR.