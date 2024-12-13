Creatore di Video di Onboarding dell'Applicazione: Semplifica i Percorsi degli Utenti

Crea esperienze di onboarding utente coinvolgenti con la nostra piattaforma video AI, sfruttando avatar AI per una guida personalizzata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I team di prodotto e i responsabili del successo dei clienti possono migliorare l'adozione degli utenti con un tutorial di onboarding utente dinamico di 45 secondi. Visualizza questo video con un'estetica moderna e coinvolgente caratterizzata da elementi animati e una traccia audio energica, completata da un avatar AI per guidare gli spettatori attraverso le principali funzionalità dell'applicazione, rendendo i video tutorial più personali.
Prompt di Esempio 2
I dipartimenti di marketing e vendite possono progettare un video di onboarding cliente conciso di 30 secondi per introdurre nuovi servizi o funzionalità ai clienti. Il video dovrebbe mostrare una presentazione visiva dinamica con colori allineati al marchio e una narrazione professionale e vivace, sfruttando i Templates & scenes di HeyGen per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Dai potere ai piccoli imprenditori e agli sviluppatori indipendenti di lanciare nuove applicazioni con una dimostrazione coinvolgente di 75 secondi del creatore di video di onboarding dell'applicazione. Questo video d'impatto dovrebbe presentare un design ispiratore ed elegante, mostrando registrazioni dello schermo chiare e una colonna sonora di sottofondo motivante, abbinata a una generazione di voce fuori campo di alta qualità per comunicare efficacemente i benefici dell'app.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding dell'Applicazione

Semplifica le introduzioni per nuovi utenti o dipendenti con video coinvolgenti e accurati sul prodotto realizzati senza sforzo utilizzando una piattaforma video AI.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona da una libreria di modelli video professionali per avviare il tuo processo di onboarding. Adatta facilmente una scena pre-progettata per soddisfare le esigenze specifiche della tua applicazione o dei tuoi dipendenti, risparmiando tempo prezioso.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Adatta il tuo messaggio con testo personalizzato e sfrutta la generazione avanzata di voce fuori campo per garantire che le tue istruzioni siano chiare e coinvolgenti. Crea un linguaggio accurato del prodotto che risuoni con il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Eleva il tuo video con avatar AI coinvolgenti (personaggi animati) e integra senza soluzione di continuità il branding della tua azienda. Utilizza la nostra libreria multimediale per garantire un aspetto professionale e d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Esporta il tuo video di onboarding rifinito in più formati, pronto per la distribuzione immediata a nuovi utenti o dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le funzionalità complesse del prodotto

Scomponi le funzionalità intricate delle applicazioni in video tutorial facili da comprendere, migliorando la comprensione degli utenti e accelerando i tassi di adozione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding dell'applicazione?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di onboarding dell'applicazione coinvolgenti trasformando i testi in video professionali. Puoi utilizzare avatar AI e voci fuori campo personalizzate per fornire istruzioni chiare, garantendo ai tuoi utenti un'esperienza di onboarding senza intoppi.

HeyGen offre modelli di video per l'onboarding dei dipendenti?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di modelli di video specificamente progettati per l'onboarding e la formazione dei dipendenti. Questi modelli sono completamente personalizzabili, permettendoti di creare rapidamente video d'impatto con i contenuti e i visual specifici del tuo marchio.

Posso personalizzare i video di onboarding per riflettere il mio marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di personalizzare completamente i tuoi video di onboarding con i loghi, i colori e gli asset visivi specifici della tua azienda. Questo assicura che ogni video mantenga un'identità di marca coerente e professionale, migliorando l'onboarding dei clienti.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per l'onboarding?

HeyGen sfrutta l'AI generativa avanzata per potenziare la sua piattaforma video, rendendola altamente efficace per la creazione di video di onboarding dinamici. Con avatar AI, capacità di testo-a-video e voci fuori campo AI, HeyGen consente una rapida creazione di video e una facile localizzazione di contenuti multilingue, migliorando significativamente l'esperienza di onboarding degli utenti.

