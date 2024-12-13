Generatore di Video Istruzioni per i Candidati: Semplifica l'Onboarding
Crea facilmente video istruzioni professionali per i candidati con avatar AI, trasformando script in guide visive coinvolgenti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video "how-to" di 60 secondi che spieghi i dettagli intricati di una valutazione specifica o di un test online per i potenziali dipendenti. Questo video informativo dovrebbe sfruttare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire istruzioni dettagliate in visualizzazioni chiare e passo-passo e utilizzare modelli e scene pulite e organizzate. L'audio dovrebbe mantenere un tono calmo e autorevole, garantendo che le "guide how-to" siano facili da seguire e comprendere, con sottotitoli per l'accessibilità.
Produci un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane, mostrando come la tecnologia video generativa AI di HeyGen possa rivoluzionare le loro comunicazioni di assunzione. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e coinvolgente con musica di sottofondo vivace, dimostrando la facilità di creare "video di marketing" professionali utilizzando l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per produrre rapidamente contenuti accattivanti per varie fasi di reclutamento.
Crea un video di feedback personalizzato unico di 40 secondi per i candidati non selezionati, consegnato da un avatar AI empatico. Questo video empatico, creato con il generatore di video AI di HeyGen, dovrebbe avere uno stile visivo rispettoso e premuroso con musica di sottofondo morbida e discreta, offrendo feedback costruttivi o incoraggiamento. Assicurati che la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazione sia utilizzata per una visione ottimale su varie piattaforme, lasciando un'impressione positiva e memorabile anche in caso di rifiuto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora l'Onboarding e la Formazione dei Candidati.
Utilizza video generati dall'AI per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione dei nuovi candidati durante il loro processo di istruzione.
Scala la Produzione di Video Istruzioni.
Genera rapidamente numerosi video istruzioni per integrare efficacemente un grande volume di candidati a livello globale.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?
HeyGen sfrutta la tecnologia video generativa AI avanzata per trasformare il testo in video coinvolgenti. Puoi facilmente creare contenuti professionali, inclusi video di marketing o guide how-to, utilizzando avatar AI realistici e capacità di testo in video.
HeyGen può generare video di onboarding efficaci?
Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI ideale per creare video istruzioni e di onboarding coinvolgenti per i candidati. Le sue funzionalità ti permettono di produrre rapidamente video di formazione o SOP con branding personalizzato e voci fuori campo, garantendo una comunicazione chiara.
Che tipo di avatar AI sono disponibili per i progetti video?
HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici che possono sincronizzare le labbra con il tuo script con voci fuori campo naturali. Questi avatar migliorano i tuoi progetti video generativi AI, rendendo i tuoi contenuti più dinamici e professionali.
Come posso produrre rapidamente vari contenuti video usando HeyGen?
HeyGen semplifica il processo di generazione video con una vasta gamma di modelli e un potente generatore di script. Questo ti consente di creare rapidamente diversi tipi di contenuti, dai video di marketing alle guide how-to, senza strumenti di editing video estesi.