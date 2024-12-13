Creatore di Video Guida dell'App: Aumenta il Coinvolgimento della Tua App

Produci senza sforzo video demo dell'app di impatto con voiceover AI per spiegazioni chiare e coinvolgenti.

521/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video dinamico di 60 secondi "demo prodotto" per i team di marketing che mirano a catturare l'attenzione sui social media. Questo video necessita di uno stile visivo energico con tagli rapidi, sovrapposizioni di testo coinvolgenti e una colonna sonora positiva e moderna. Utilizza il Text-to-video di HeyGen da script per creare una narrazione concisa, integrando avatar AI per presentare i benefici chiave e scegliendo tra i Template & scene diversificati di HeyGen per avviare la creazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video convincente di 1 minuto "creatore di video demo dell'app" progettato per i professionisti delle vendite da utilizzare nelle presentazioni ai clienti, enfatizzando come l'app aumenti le vendite. L'estetica visiva dovrebbe essere raffinata e persuasiva, evidenziando i benefici per l'utente con una voce narrante AI sicura e articolata. Incorpora un avatar AI professionale per costruire fiducia e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattare il video a vari formati di presentazione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dettagliato di 2 minuti "guida" per i dipartimenti di supporto clienti e formazione che spiega una funzionalità software complessa. Lo stile visivo dovrebbe essere esplicativo e metodico, con annotazioni chiare sullo schermo e una voce narrante AI calma e informativa. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli e arricchisci il contenuto con elementi visivi di supporto dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, il tutto guidato da uno script trasformato utilizzando Text-to-video da script.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Guida dell'App

Crea rapidamente video guida dell'app e demo prodotto coinvolgenti per mostrare le funzionalità della tua applicazione e migliorare la comprensione degli utenti.

1
Step 1
Registra il Tuo Schermo
Cattura le interazioni dal vivo della tua app utilizzando la funzione di registrazione dello schermo integrata per dimostrare con precisione le sue funzionalità chiave.
2
Step 2
Aggiungi Spiegazioni
Arricchisci la tua guida con sovrapposizioni di testo dinamiche per evidenziare le caratteristiche principali e guidare efficacemente il tuo pubblico attraverso l'esperienza dell'app.
3
Step 3
Genera Voiceover
Utilizza voiceover AI per fornire una narrazione chiara e professionale, rendendo la tua guida dell'app accessibile e coinvolgente per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video demo prodotto di alta qualità ed esportalo facilmente in vari formati per una condivisione senza problemi su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione di annunci ad alte prestazioni in pochi minuti con video AI

.

Produci rapidamente annunci video ad alte prestazioni utilizzando le tue guide app per raggiungere efficacemente i target di pubblico e aumentare le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace creatore di video guida dell'app?

HeyGen ti consente di creare video guida dell'app e demo prodotto coinvolgenti combinando potenti capacità di editing video con funzionalità AI avanzate. Puoi integrare la registrazione dello schermo, aggiungere voiceover AI e utilizzare i nostri ampi modelli video per mostrare senza problemi la funzionalità della tua app.

Quali capacità di editing video offre HeyGen per creare contenuti professionali?

HeyGen fornisce funzionalità complete di software di editing video online, tra cui funzionalità di taglio e divisione, sovrapposizioni di testo e la possibilità di aggiungere musica di sottofondo e sottotitoli. Questo ti consente di personalizzare i tuoi video demo dell'app con precisione, garantendo un prodotto finale raffinato e professionale pronto per l'esportazione.

HeyGen sfrutta l'AI per funzionalità come voiceover e generazione video?

Sì, HeyGen è una piattaforma AI generativa che eccelle nella creazione di documentazione video generata da AI. Offriamo potenti voiceover AI per narrare i tuoi contenuti e possiamo persino convertire testo in video, semplificando la creazione di video esplicativi di prodotto e altro ancora.

Quali opzioni sono disponibili per esportare e condividere video da HeyGen?

Una volta completato il tuo video demo dell'app, HeyGen consente opzioni di esportazione video facili adatte a varie piattaforme. Puoi quindi sfruttare le funzionalità di condivisione intelligente per distribuire i tuoi video demo prodotto sui social media o incorporarli direttamente nei tuoi siti web e presentazioni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo