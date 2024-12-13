Generatore di Video Dimostrativi dell'App: Crea Demo Coinvolgenti

Produci rapidamente video dimostrativi dell'app coinvolgenti con avatar AI per catturare il tuo pubblico e migliorare la comprensione.

475/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i nuovi utenti che hanno difficoltà con la configurazione iniziale, sviluppa un video tutorial informativo di 45 secondi che illustri una funzione chiave dell'app. Il video utilizzerà immagini pulite e minimaliste e una voce fuori campo istruttiva e calma, fornita da un avatar AI professionale di HeyGen, garantendo che queste guide passo-passo siano facilmente comprensibili e forniscano indicazioni chiare.
Prompt di Esempio 2
Annuncia un aggiornamento significativo dell'app mobile con un promo dinamico di 60 secondi rivolto sia agli utenti fedeli esistenti che ai potenziali nuovi adottanti. Utilizza immagini coinvolgenti, transizioni fluide e una voce fuori campo entusiasta, completata dai sottotitoli automatici di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la presentazione complessiva dell'app per un pubblico più ampio.
Prompt di Esempio 3
Presenta la proposta di valore principale di una nuova demo software in un video conciso di 30 secondi progettato per professionisti impegnati che valutano nuovi strumenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con una voce fuori campo sicura e autorevole, notevolmente migliorata dall'utilizzo della vasta libreria multimediale/stock di HeyGen per contenuti di sfondo pertinenti e di alta qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Dimostrativi dell'App

Trasforma la funzionalità della tua app in documentazione video chiara e coinvolgente con un generatore intuitivo progettato per una creazione senza sforzo e una comunicazione potente.

1
Step 1
Registrare la Dimostrazione della Tua App
Inizia catturando l'interfaccia della tua app e le interazioni chiave utilizzando una registrazione dello schermo precisa. Evidenzia le funzionalità essenziali e i flussi utente per illustrare il valore della tua app.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e Voce Fuori Campo
Incorpora il tuo script preparato, che può essere immediatamente convertito in un discorso dal suono naturale utilizzando una voce fuori campo generata dall'AI avanzata. Questo assicura un audio sincronizzato per i tuoi video tutorial.
3
Step 3
Personalizza con Immagini e Branding
Raffina il tuo video con controlli di branding personalizzati, inclusi il tuo logo e i colori del brand. Migliora la chiarezza con animazioni, sovrapposizioni di testo e altri elementi visivi per creare video tutorial coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video dimostrativo dell'app e preparalo per la distribuzione. Utilizza esportazioni flessibili per scaricare il tuo video in vari formati o sfrutta le opzioni di condivisione intelligente per una portata immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Promo Efficaci per l'App

.

Crea rapidamente video promo accattivanti per l'app e demo di prodotto per campagne di marketing che catturano il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video dimostrativi dell'app?

HeyGen semplifica la creazione di video dimostrativi coinvolgenti utilizzando avatar AI, capacità di testo-a-video e un editor video intuitivo. Puoi facilmente trasformare i tuoi script in video tutorial raffinati con voce fuori campo generata dall'AI, rendendo il processo efficiente e creativo.

Posso personalizzare il branding e lo stile visivo delle mie demo di prodotto create con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e font personalizzati per garantire che le tue demo di prodotto mantengano un'identità visiva coerente. Utilizza vari modelli di video, animazioni e immagini cinematografiche per creare video tutorial coinvolgenti.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per creare documentazione video dettagliata?

HeyGen ti consente di creare documentazione video di alta qualità integrando avatar AI con audio sincronizzato e registrazione dello schermo. Questo permette di creare guide utente dinamiche passo-passo e guide pratiche, assicurando che il tuo pubblico comprenda informazioni complesse senza sforzo.

HeyGen è una piattaforma AI generativa completa per creare vari contenuti video?

Sì, HeyGen è una potente piattaforma AI generativa progettata per creare una vasta gamma di contenuti video, inclusi promo per app mobili, demo di prodotto e librerie di video tutorial. La sua estensione del browser e le funzionalità di Smart Sharing rendono l'intero flusso di lavoro di creazione e distribuzione video senza soluzione di continuità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo