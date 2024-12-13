Il Tuo Creatore di Video Promozionali per App per Risultati Immediati

Potenzia le tue campagne di marketing e aumenta i download delle app utilizzando i nostri esperti 'Modelli e scene' per video professionali.

Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto agli sviluppatori di app, mostrando quanto sia facile generare video promozionali sorprendenti per app mobili. Visivamente, immagina eleganti mockup animati di dispositivi mobili che evidenziano l'interfaccia di un'app, accompagnati da una colonna sonora vivace e ispirante. Utilizza la funzione di testo in video di HeyGen per trasformare rapidamente le tue idee in una storia visiva raffinata, completa di avatar AI che presentano i vantaggi principali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale convincente di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer, progettato per aumentare i download della loro ultima app. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo luminoso e coinvolgente, con interazioni utente chiare e testo animato per spiegare il valore dell'app. Una voce fuori campo amichevole ed entusiasta generata tramite la generazione di voiceover di HeyGen, accompagnata da una musica di sottofondo leggera, farà risuonare il messaggio.
Prompt di Esempio 2
Crea un video professionale di 60 secondi per product manager che introduce nuovi aggiornamenti dell'app, concentrandosi su funzionalità chiave e strumenti di modifica. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, utilizzando mockup animati di dispositivi mobili per dimostrare la funzionalità. Una voce fuori campo AI autorevole e chiara guiderà gli spettatori, mentre il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen può migliorare i visual, garantendo una presentazione completa.
Prompt di Esempio 3
Produci un annuncio sui social media energico di 30 secondi perfetto per campagne di marketing, rivolto a un ampio pubblico di potenziali utenti di app. Questo video necessita di un'estetica veloce e visivamente accattivante con grafica moderna e transizioni rapide tra le scene per ottenere video di qualità professionale. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per creare rapidamente un video ottimizzato per varie piattaforme, guidato da una traccia musicale moderna e incisiva.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per App

Crea video promozionali per app professionali con facilità utilizzando i nostri strumenti intuitivi, progettati per aiutarti a catturare l'attenzione e aumentare i download.

1
Step 1
Scegli la Base del Tuo Progetto
Inizia selezionando da una libreria diversificata di 'modelli' professionali e scene per stabilire rapidamente lo stile visivo del tuo video promozionale per app.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Visual e il Branding
Carica le registrazioni dello schermo o gli screenshot della tua app e incorpora il tuo logo e i colori del brand utilizzando i 'Controlli di branding (logo, colori)' per personalizzare il tuo video.
3
Step 3
Genera una Narrazione Coinvolgente
Migliora il tuo video promozionale per app utilizzando il nostro strumento di 'Generazione di voiceover' per aggiungere un audio chiaro e professionale che guidi gli spettatori attraverso i benefici della tua app, perfezionando con i nostri 'strumenti di editing'.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Promo
Finalizza il tuo video scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale ed esportandolo in alta qualità utilizzando 'Ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto', pronto per le tue 'campagne di marketing'.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dell'App

.

Trasforma le testimonianze degli utenti e le storie di successo in video dinamici AI, costruendo fiducia e dimostrando il valore della tua app a nuovi potenziali clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente un video promozionale per app professionale?

Il creatore di video promozionali per app di HeyGen, alimentato dall'AI, semplifica il processo di creazione con un editor facile da usare e una ricca libreria di modelli personalizzabili. Puoi produrre in modo efficiente video di qualità professionale per evidenziare le caratteristiche principali della tua app e aumentare i download.

HeyGen supporta mockup animati di dispositivi mobili e altri elementi creativi per video promozionali di app?

Assolutamente! HeyGen ti consente di integrare senza problemi mockup animati di dispositivi mobili per mostrare dinamicamente l'interfaccia della tua app. Puoi anche migliorare i tuoi video promozionali con testo animato, diverse riprese stock, effetti speciali e musica di sottofondo coinvolgente.

Quali opzioni creative sono disponibili per far risaltare i miei video promozionali per app sui social media?

HeyGen offre potenti strumenti di editing e una vasta gamma di elementi creativi, inclusi avatar AI e generazione di voiceover, per rendere i tuoi video promozionali per app altamente coinvolgenti per i social media e le campagne di marketing. Aggiungi facilmente visual accattivanti ed effetti sonori per catturare l'attenzione del tuo pubblico e aumentare i download delle app.

Posso personalizzare i video di introduzione delle app con elementi specifici del mio brand usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i video di introduzione delle tue app siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, regolare i colori del brand e creare animazioni di introduzione del logo personalizzate per un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi sforzi di marketing.

