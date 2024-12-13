Creatore di Video per Appartamenti: Crea Tour Immobiliari Straordinari

Gli agenti immobiliari possono facilmente creare video e tour virtuali immobiliari con generazione di voce narrante professionale.

Crea un video tecnico conciso di 1 minuto, su misura per agenti immobiliari e broker, che dimostri come generare efficacemente video di proprietà. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, con una voce narrante chiara e professionale che guidi lo spettatore attraverso i passaggi per utilizzare un creatore di video online, evidenziando le capacità di "Automatic Video Editing" di HeyGen per ottimizzare il loro flusso di lavoro.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tour virtuale immobiliare coinvolgente di 90 secondi rivolto a potenziali inquilini o acquirenti, mostrando un appartamento moderno. Questo video necessita di uno stile visivo immersivo e accogliente con transizioni fluide, accompagnato da una traccia musicale di sottofondo invitante e una "Generazione di voce narrante" amichevole che narri le caratteristiche e i servizi principali, trasformando efficacemente gli sforzi di marketing immobiliare.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi per agenzie immobiliari che costruiscono una presenza robusta sui social media. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna ed energica, con musica vivace e un avatar AI che presenta una breve introduzione dell'agenzia o un rapido aggiornamento del mercato. Questo video dovrebbe evidenziare come i "Video Brandizzati" possano elevare l'impronta digitale di un'agenzia.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dettagliato di 2 minuti per annunci, progettato per proprietari di immobili o agenti che vogliono enfatizzare i punti di vendita unici di un appartamento specifico. Lo stile visivo del video dovrebbe essere elegante e informativo, con una narrazione calma e descrittiva, utilizzando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per l'accessibilità e la chiarezza nel dettagliare planimetrie, aggiornamenti personalizzati e vantaggi del quartiere, dimostrando quanto sia facile personalizzare i contenuti video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Appartamenti

Crea Video Immobiliari straordinari senza sforzo con il nostro intuitivo creatore di video per appartamenti. Crea video di annunci coinvolgenti per attrarre più potenziali inquilini.

1
Step 1
Scegli un Modello
Scegli tra una vasta selezione di modelli di video specificamente progettati per annunci immobiliari e presentazioni di proprietà. Questo utilizza la nostra funzione 'Modelli & scene' per avviare la tua creazione.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media
Carica le tue foto di proprietà di alta qualità e i clip video esistenti direttamente nel tuo progetto. La nostra 'Libreria multimediale/supporto stock' assicura che tu abbia tutte le tue risorse in un unico posto, pronte per personalizzare i tuoi video immobiliari.
3
Step 3
Genera Voce Narrante Professionale
Migliora il tuo annuncio con una narrazione professionale. Basta digitare il tuo script, e la nostra funzione di 'Generazione di voce narrante' creerà un audio coinvolgente per il tuo video di marketing immobiliare.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta completato, esporta la tua creazione del creatore di video per appartamenti in vari rapporti d'aspetto adatti a tutte le piattaforme. Il nostro 'Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto' assicura che il tuo video appaia fantastico ovunque per una condivisione ottimale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo Immobiliare

.

Evidenzia vendite immobiliari di successo o testimonianze di clienti con video coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio immobiliare.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video immobiliari?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video online, permettendo agli agenti immobiliari di creare facilmente video immobiliari professionali utilizzando avatar AI e capacità di testo in video senza competenze complesse di editing video. Puoi generare rapidamente Video di Annunci accattivanti per qualsiasi appartamento o proprietà.

Posso personalizzare i Video Immobiliari con il mio marchio e i miei media?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare i tuoi Video Immobiliari con il tuo logo e i tuoi colori di marchio. Puoi facilmente caricare foto e media per personalizzare i tuoi contenuti, assicurando che ogni tour virtuale immobiliare rifletta il tuo marketing immobiliare unico.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficiente creatore di video per appartamenti?

HeyGen offre l'Automatic Video Editing potenziato dall'AI e una ricca selezione di modelli di video per ottimizzare la creazione di contenuti di video per appartamenti di alta qualità. Questo permette agli agenti immobiliari di produrre rapidamente ed efficacemente Video Immobiliari coinvolgenti per i social media.

Come può HeyGen aiutare a ottimizzare il marketing immobiliare su diverse piattaforme?

HeyGen supporta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, assicurando che i tuoi video di marketing immobiliare siano perfettamente formattati per varie piattaforme. Questa capacità ti permette di generare Video Brandizzati professionali che performano bene sui social media e su diversi canali online.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo