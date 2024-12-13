Creatore di Video Anti-Molestie per una Formazione HR Efficace

Crea video di formazione professionali contro le molestie con avatar AI, garantendo una creazione di contenuti efficiente e conformità legale.

Sviluppa un video professionale di 45 secondi per la formazione HR che introduca i nuovi dipendenti alle politiche aziendali contro le molestie, utilizzando immagini chiare e dirette e un tono audio rassicurante per spiegare i concetti fondamentali. Il video dovrebbe sfruttare la funzionalità di HeyGen 'Text-to-video from script' per ottimizzare la creazione di contenuti cruciali per la formazione sulle molestie sul posto di lavoro.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 60 secondi basato su scenari rivolto a tutti i dipendenti, dimostrando come identificare e segnalare varie forme di molestie, garantendo la conformità legale. Questo video dovrebbe presentare avatar AI empatici che recitano situazioni comuni, supportati da una voce fuori campo informativa e rassicurante, per creare un'esperienza coinvolgente con il creatore di video anti-molestie.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a imprenditori e manager, evidenziando la facilità e l'efficacia dei video di formazione regolari sulle molestie. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e professionale, incorporando il branding aziendale, con una voce fuori campo sicura generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, enfatizzando la creazione efficiente di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo conciso di 25 secondi per team remoti e annunci aziendali, fornendo un rapido aggiornamento sui recenti cambiamenti alle normative di conformità legale. Questo video richiede immagini moderne e coinvolgenti e un tono amichevole e informativo, migliorato con i sottotitoli di HeyGen per garantire l'accessibilità a tutti i dipendenti che consumano video di formazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Anti-Molestie

Crea senza sforzo video di formazione professionali e conformi contro le molestie con l'AI, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione completo, concentrandoti sulle linee guida essenziali per la formazione sulle molestie sul posto di lavoro. Questo costituisce la base per il tuo 'Text-to-video from script'.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di 'avatar AI' per presentare il tuo messaggio anti-molestie, garantendo una consegna professionale e coinvolgente che risuoni con il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica il Branding e Migliora
Utilizza i 'controlli di branding (logo, colori)' per personalizzare il tuo video, aggiungendo l'identità della tua azienda e migliorando ulteriormente la chiarezza con opzioni come il 'Generatore di Sottotitoli AI' per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Integra
Finalizza il tuo video di formazione ed 'Esportalo' nel formato desiderato. Integralo senza problemi nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) esistente per una facile distribuzione e tracciamento, supportando le 'Integrazioni LMS'.

Casi d'Uso

Semplifica Argomenti Complessi di Conformità

Trasforma le complesse normative anti-molestie in contenuti video chiari e facilmente digeribili per una migliore comprensione e conformità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen facilitare la creazione di video di formazione efficaci contro le molestie per la mia organizzazione?

HeyGen ti consente di produrre in modo efficiente video di formazione di alta qualità, guidati dall'AI, contro le molestie. Utilizza i nostri avatar AI e la funzione 'Text-to-video from script' per creare contenuti coinvolgenti che soddisfano gli standard di conformità legale per la formazione sulle molestie sul posto di lavoro e la formazione HR.

Cosa rende HeyGen un creatore di video AI efficiente per le varie esigenze di video di formazione?

HeyGen è un creatore di video AI completo che ottimizza la creazione efficiente di contenuti per tutti i tuoi video di formazione. Con avatar AI, voce fuori campo AI realistica e la capacità di generare video direttamente da 'Text-to-video from script', puoi produrre contenuti educativi coinvolgenti rapidamente e su larga scala.

Posso personalizzare il branding e l'aspetto dei miei video di formazione creati con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio nei tuoi video. Puoi anche scegliere tra vari avatar AI e modelli di video per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi contenuti.

Come trasforma HeyGen i copioni in video completi con funzionalità come i sottotitoli?

HeyGen semplifica la generazione di video end-to-end trasformando il tuo 'Text-to-video from script'. La nostra piattaforma genera automaticamente una voce fuori campo AI realistica, e il generatore di sottotitoli AI assicura che i tuoi video siano accessibili e facilmente comprensibili dal tuo pubblico.

