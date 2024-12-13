Creatore di Video di Formazione Anti-Molestie: Veloce ed Efficace

Produci rapidamente video di formazione personalizzati per la conformità legale utilizzando la funzione Text-to-video da script.

Crea un video di formazione anti-molestie di 45 secondi, accogliente e professionale, per i nuovi assunti. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che spiega l'impegno dell'azienda per un ambiente di lavoro rispettoso, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover per un'introduzione chiara e coinvolgente ai video di formazione anti-molestie.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 60 secondi, basato su scenari, per tutti i dipendenti, progettato come un aggiornamento sulla formazione contro le molestie sul posto di lavoro. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere illustrativo e chiaro, descrivendo un'interazione comune sul posto di lavoro e le risposte appropriate, facilmente generato dal tuo script utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen con sottotitoli essenziali.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video conciso di 30 secondi, diretto e autorevole, per manager e team leader. Questo pezzo informativo dovrebbe delineare chiaramente le loro responsabilità riguardo alla conformità legale e alla politica di prevenzione delle molestie dell'azienda, sfruttando i modelli professionali di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per creare un messaggio d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video inclusivo e accessibile di 75 secondi per i team remoti, affrontando le molestie in ambienti virtuali. Lo stile visivo e audio moderno dovrebbe garantire chiarezza su vari dispositivi, evidenziando l'importanza della creazione di contenuti efficaci per i team distribuiti. Assicurati un'ampia portata utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni dell'aspetto di HeyGen e i sottotitoli completi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione Anti-Molestie

Crea video di formazione anti-molestie professionali e conformi alla legge in modo efficiente con avatar AI, modelli personalizzabili e integrazioni senza soluzione di continuità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia inserendo il tuo script video personalizzato o scegliendo da una libreria di modelli di video di formazione. Questo potente creatore di video di formazione anti-molestie consente una creazione di contenuti efficiente sfruttando le capacità di text-to-video da script.
2
Step 2
Seleziona Presentatori AI e Personalizza
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, creando tutorial coinvolgenti. Applica i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per garantire che i tuoi video di formazione personalizzati si allineino con l'identità della tua azienda.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Migliora l'Accessibilità
Migliora i tuoi video di formazione anti-molestie con clip video basati su scenari, media stock e generazione di voiceover professionale. Assicurati la conformità legale e l'inclusività aggiungendo sottotitoli automatici ai tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta e Integra con LMS
Finalizza i tuoi video di formazione anti-molestie professionali esportandoli in vari rapporti d'aspetto. Integra facilmente i tuoi contenuti di formazione HR finiti con il tuo LMS esistente utilizzando robuste integrazioni LMS per una distribuzione senza soluzione di continuità ai dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Legali Complessi

.

Utilizza l'AI per semplificare politiche anti-molestie intricate e requisiti di conformità legale in formati video chiari, comprensibili e accessibili.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione anti-molestie?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente video di formazione anti-molestie professionali utilizzando avatar AI avanzati e capacità di text-to-video. Questa creazione di contenuti efficiente semplifica i tuoi sforzi di formazione HR, rendendo accessibili e coinvolgenti argomenti complessi per tutti i dipendenti.

HeyGen può personalizzare i contenuti di formazione anti-molestie per riflettere il marchio della mia organizzazione?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di formazione personalizzati si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Puoi integrare il tuo logo, colori specifici e utilizzare vari modelli di video di formazione per creare una formazione anti-molestie professionale e brandizzata.

Cosa rende HeyGen efficace per la formazione sulle molestie sul posto di lavoro basata su scenari?

HeyGen eccelle nella creazione di contenuti video coinvolgenti basati su scenari con presentatori AI realistici che parlano direttamente dal tuo script video. Questo approccio ti consente di sviluppare situazioni avvincenti per la formazione sulle molestie sul posto di lavoro, garantendo un'esperienza di apprendimento memorabile e d'impatto per i dipendenti.

Come può HeyGen supportare la conformità legale nell'educazione alla politica di prevenzione delle molestie?

HeyGen consente la produzione di video di formazione coerenti e di alta qualità, cruciali per la conformità legale nell'educazione alla politica di prevenzione delle molestie. Con funzionalità come la generazione di voiceover chiari e sottotitoli automatici, HeyGen assicura che il tuo messaggio sia comunicato in modo efficace e accessibile, rafforzando le tue iniziative di sicurezza sul posto di lavoro.

