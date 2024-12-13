Generatore di Video di Formazione Anti-bias per Coinvolgere i Dipendenti DEI
Trasforma il tuo script in potenti video di formazione anti-bias in pochi minuti utilizzando le nostre avanzate capacità di Testo in video e avatar AI diversificati.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di sensibilizzazione di 30 secondi sui 'video di diversità' per tutti i dipendenti dell'azienda, mirato a promuovere un ambiente di 'video educativi'. Utilizza uno stile visivo vivace con elementi di branding personalizzati e una colonna sonora ispiratrice. Sfrutta la funzione di HeyGen 'Testo in video' per convertire senza soluzione di continuità un messaggio convincente in immagini dinamiche, garantendo un'esperienza chiara e coinvolgente.
Crea un video di aggiornamento di 60 secondi sulla 'formazione sulla conformità' per il personale esistente, affrontando uno 'scenario di bias inconscio' con uno stile diretto e informativo. L'audio dovrebbe includere una voce narrante professionale e le immagini dovrebbero includere grafica semplice e illustrativa. Assicurati la piena accessibilità utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per una narrazione naturale e Sottotitoli/didascalie per una chiara visualizzazione del testo.
Progetta un frammento dinamico di 15 secondi per 'video sui social media' per promuovere una 'cultura inclusiva' sia internamente che esternamente. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e accattivante, incorporando musica vivace. Questo video dovrebbe utilizzare efficacemente i Modelli e le scene di HeyGen per una creazione rapida e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione DEI.
Sviluppa e fornisci corsi completi di anti-bias e DEI in modo efficiente a una forza lavoro globale.
Migliora l'Efficacia della Formazione Anti-bias.
Utilizza l'AI per creare video di formazione anti-bias dinamici e coinvolgenti che migliorano la ritenzione e l'impatto dei discenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la creazione di contenuti creativi per i video di formazione?
HeyGen ti consente di generare facilmente video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e potenti capacità di Testo in video, trasformando il tuo script in contenuti visivi dinamici. Questo semplifica il processo di creazione video mantenendo un alto standard creativo.
Quali controlli di branding offre HeyGen per video personalizzati?
HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo e i colori del tuo marchio senza soluzione di continuità nei video di formazione o in altri contenuti. Utilizza modelli personalizzati e avatar AI per creare esperienze di apprendimento uniche e personalizzate che si allineano con l'identità della tua organizzazione.
HeyGen supporta Voiceover AI e più lingue per un pubblico diversificato?
Assolutamente, HeyGen offre avanzate capacità di Voiceover AI e traduzione, permettendoti di produrre video con audio multilingue e sottotitoli/didascalie precisi. Questo assicura che il tuo messaggio raggiunga efficacemente e inclusivamente un pubblico globale.
HeyGen può aiutare a semplificare la produzione di video educativi?
HeyGen semplifica significativamente la produzione di video educativi di alta qualità convertendo il tuo script chiaro e convincente in contenuti video professionali con facilità. Le sue funzionalità di editing intuitive e l'Assistente AI riducono il tempo e lo sforzo tipicamente associati alla creazione di video.