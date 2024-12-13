Generatore di Video di Formazione Anti-bias per Coinvolgere i Dipendenti DEI

Trasforma il tuo script in potenti video di formazione anti-bias in pochi minuti utilizzando le nostre avanzate capacità di Testo in video e avatar AI diversificati.

Produci un video introduttivo professionale di 45 secondi per la 'formazione anti-bias' destinato ai nuovi dipendenti, rivolto ai team di L&D e HR per l'implementazione. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, con avatar AI diversificati che presentano scenari comuni, accompagnati da una narrazione audio amichevole e chiara. Questo video sfrutta gli avatar AI di HeyGen per creare 'video di formazione per dipendenti' coinvolgenti e d'impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video di sensibilizzazione di 30 secondi sui 'video di diversità' per tutti i dipendenti dell'azienda, mirato a promuovere un ambiente di 'video educativi'. Utilizza uno stile visivo vivace con elementi di branding personalizzati e una colonna sonora ispiratrice. Sfrutta la funzione di HeyGen 'Testo in video' per convertire senza soluzione di continuità un messaggio convincente in immagini dinamiche, garantendo un'esperienza chiara e coinvolgente.
Crea un video di aggiornamento di 60 secondi sulla 'formazione sulla conformità' per il personale esistente, affrontando uno 'scenario di bias inconscio' con uno stile diretto e informativo. L'audio dovrebbe includere una voce narrante professionale e le immagini dovrebbero includere grafica semplice e illustrativa. Assicurati la piena accessibilità utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per una narrazione naturale e Sottotitoli/didascalie per una chiara visualizzazione del testo.
Progetta un frammento dinamico di 15 secondi per 'video sui social media' per promuovere una 'cultura inclusiva' sia internamente che esternamente. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e accattivante, incorporando musica vivace. Questo video dovrebbe utilizzare efficacemente i Modelli e le scene di HeyGen per una creazione rapida e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Anti-bias

Crea senza sforzo video di formazione anti-bias d'impatto per il tuo team con avatar AI e testo in video, promuovendo una cultura inclusiva in modo efficiente.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo script di formazione anti-bias. La nostra funzione di Testo in video trasforma il tuo testo in dialoghi dal suono naturale, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e convincente.
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Questi avatar AI presentano il tuo contenuto in modo coinvolgente, rendendo i temi complessi più accessibili per i discenti.
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Integra il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di Branding. Aggiungi Voiceover AI professionali e sottotitoli/didascalie precisi per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico.
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video di formazione anti-bias in vari formati di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per la distribuzione su tutte le tue piattaforme preferite.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi di Bias

Semplifica concetti intricati di anti-bias e diversità in contenuti video facilmente digeribili per una migliore comprensione e applicazione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di contenuti creativi per i video di formazione?

HeyGen ti consente di generare facilmente video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e potenti capacità di Testo in video, trasformando il tuo script in contenuti visivi dinamici. Questo semplifica il processo di creazione video mantenendo un alto standard creativo.

Quali controlli di branding offre HeyGen per video personalizzati?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo e i colori del tuo marchio senza soluzione di continuità nei video di formazione o in altri contenuti. Utilizza modelli personalizzati e avatar AI per creare esperienze di apprendimento uniche e personalizzate che si allineano con l'identità della tua organizzazione.

HeyGen supporta Voiceover AI e più lingue per un pubblico diversificato?

Assolutamente, HeyGen offre avanzate capacità di Voiceover AI e traduzione, permettendoti di produrre video con audio multilingue e sottotitoli/didascalie precisi. Questo assicura che il tuo messaggio raggiunga efficacemente e inclusivamente un pubblico globale.

HeyGen può aiutare a semplificare la produzione di video educativi?

HeyGen semplifica significativamente la produzione di video educativi di alta qualità convertendo il tuo script chiaro e convincente in contenuti video professionali con facilità. Le sue funzionalità di editing intuitive e l'Assistente AI riducono il tempo e lo sforzo tipicamente associati alla creazione di video.

