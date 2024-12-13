Generatore di Video per la Pianificazione Annuale per Piani Aziendali Coinvolgenti

Trasforma la tua strategia annuale in video coinvolgenti istantaneamente. Sfrutta il text-to-video from script per una creazione senza soluzione di continuità.

Crea un video vivace di 30 secondi pensato per i proprietari di piccole imprese, illustrando come un generatore di video per la pianificazione annuale possa trasformare dati aridi in video coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando grafiche colorate e transizioni dinamiche, mentre l'audio rimane vivace e motivante. Metti in evidenza i `Templates & scenes` di HeyGen per mostrare quanto velocemente si possa assemblare un video professionale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 45 secondi rivolto ai team di marketing aziendale, dimostrando il potere dell'AI nel sintetizzare strategie annuali complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, incorporando infografiche e un'estetica aziendale raffinata, con una voce narrante sicura e chiara. Evidenzia l'uso degli `AI avatars` realistici di HeyGen per trasmettere messaggi chiave e migliorare la presenza del brand.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial informativo di 60 secondi per project manager, dettagliando come comunicare efficacemente le tappe e gli obiettivi del progetto per l'anno a venire. Il design visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, utilizzando testo a schermo e dimostrazioni chiare, accompagnato da un tono audio amichevole e rassicurante. Sottolinea come `Text-to-video from script` semplifichi la creazione di contenuti e garantisca coerenza in tutte le comunicazioni.
Prompt di Esempio 3
Crea un video incisivo di 15 secondi per i social media rivolto ai creatori di contenuti, mostrando consigli rapidi per presentare gli obiettivi annuali in un formato digeribile. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e alla moda, con sovrapposizioni di testo audaci e tagli rapidi, accompagnato da musica energica e contemporanea. Concentrati sulla funzione `Subtitles/captions` di HeyGen per garantire accessibilità e massimizzare il coinvolgimento per i video sui social media in movimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video per la Pianificazione Annuale

Crea senza sforzo video coinvolgenti per la pianificazione annuale con l'AI, trasformando i tuoi rapporti e strategie in presentazioni dinamiche che catturano il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video professionali progettati per semplificare la creazione dei tuoi contenuti. Inserisci i dettagli del tuo piano annuale direttamente nel modello scelto.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Migliora l'appeal del tuo video integrando i tuoi asset di brand. Applica il tuo logo e i colori aziendali utilizzando i controlli di Branding completi per mantenere un aspetto coerente e professionale.
3
Step 3
Genera Narrazione Potenziata dall'AI
Dai vita al tuo copione selezionando un AI avatar adatto per presentare il tuo piano annuale, garantendo una consegna coinvolgente e professionale senza bisogno di registrare la tua voce.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video per la pianificazione annuale, esportalo e condividilo facilmente su varie piattaforme. Puoi anche regolare i rapporti d'aspetto per diversi canali social o presentazioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica i Punti Salienti Annuali Esternamente

.

Produci rapidamente video coinvolgenti da rapporti annuali o risultati chiave da condividere con stakeholder e ampie audience su piattaforme social.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti per vari scopi?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma il tuo testo in video coinvolgenti senza sforzo. Utilizza la nostra piattaforma facile da usare, ricchi modelli di video e AI avatars per produrre contenuti professionali rapidamente, rendendolo ideale per tutto, dalla pianificazione annuale ai video sui social media.

HeyGen supporta controlli di branding completi per i miei contenuti video?

Sì, HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e altri elementi nei tuoi video. Questo assicura che i tuoi contenuti generati dall'AI mantengano un'identità di brand coerente e professionale in tutte le tue produzioni.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili quando si utilizzano i modelli video di HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i suoi modelli video, permettendoti di adattare ogni aspetto della tua produzione. Puoi facilmente regolare le scene, aggiungere animazioni, integrare i tuoi media di stock e perfezionare gli elementi per raggiungere la tua visione creativa desiderata.

HeyGen può generare video direttamente da un copione, inclusa la generazione automatica di voiceover?

Assolutamente. HeyGen dispone di potenti capacità di Text-to-Video, permettendoti di inserire il tuo copione e generare un video completo. La piattaforma include anche la generazione integrata di voiceover e AI Captions, semplificando il tuo flusso di lavoro di creazione di contenuti dalla modifica del copione al risultato finale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo