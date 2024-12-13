Generatore di Video di Performance Annuale per Recensioni Coinvolgenti

Crea facilmente video aziendali e di valutazione delle performance professionali da modelli e scene, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.

398/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di marketing conciso di 45 secondi per team interni o potenziali clienti, spiegando una nuova funzionalità del prodotto utilizzando la capacità di testo-a-video da script. Immagina uno stile visivo pulito e minimalista con animazioni fluide, musica contemporanea vivace e una voce fuori campo amichevole e informativa per trasmettere informazioni complesse in modo semplice.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di valutazione delle prestazioni incoraggiante di 30 secondi per i manager di team da condividere con i singoli dipendenti, utilizzando modelli e scene predefiniti per celebrare i successi. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e positiva, incorporando grafiche in movimento sottili e una voce fuori campo incoraggiante e sincera accompagnata da musica di sottofondo dolce e motivante.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video annuale di 90 secondi che mostri i punti salienti dell'organizzazione per gli stakeholder e la leadership esecutiva. Questo video dovrebbe includere sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità e presentare uno stile visivo raffinato e basato sui dati con infografiche nitide, una voce fuori campo esecutiva sicura e musica di sottofondo aziendale sofisticata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Performance Annuale

Trasforma facilmente le intuizioni sulle performance in recensioni video coinvolgenti. Crea rapidamente video di performance annuali personalizzati con l'AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Performance
Inserisci il testo della tua recensione di performance annuale. La nostra tecnologia di testo-a-video da script converte istantaneamente il tuo contenuto scritto in scene video dinamiche, preparando le tue intuizioni per una presentazione visiva.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra modelli e scene professionali o personalizza il tuo video con un avatar AI per presentare visivamente la tua recensione di performance annuale, creando una base coinvolgente e raffinata.
3
Step 3
Aggiungi la Tua Voce e il Tuo Branding
Utilizza la generazione avanzata di voce fuori campo per narrare la tua recensione. Personalizza ulteriormente applicando i tuoi controlli di branding personalizzati (logo, colori) per garantire la coerenza del marchio in tutto il video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Includi opzionalmente sottotitoli/caption per una maggiore accessibilità, rendendo il tuo video di performance annuale pronto per un ampio coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica i Successi del Team in Modo Efficiente

.

Crea facilmente video professionali per evidenziare i successi del team e individuali, garantendo una comunicazione chiara e coinvolgente degli aggiornamenti sulle performance annuali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro processo di generazione di video di performance annuale?

HeyGen trasforma le tue esigenze di generazione di video di performance annuale consentendo la rapida creazione di messaggi video di valutazione delle performance coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI e le capacità di testo-a-video per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti con video aziendali personalizzati in modo efficiente.

Cosa rende HeyGen il principale generatore di video AI per le aziende?

HeyGen si distingue come un generatore di video AI di primo livello grazie alla sua sofisticata tecnologia AI generativa, che consente una conversione testo-a-video senza soluzione di continuità e avatar AI realistici. Questo permette agli utenti di semplificare la creazione di video, rendendo contenuti di alta qualità accessibili per tutte le esigenze aziendali.

HeyGen può aiutarci a creare video aziendali professionali rapidamente?

Assolutamente. HeyGen offre un'ampia libreria di modelli video e potenti controlli di branding per accelerare la produzione di video aziendali. Puoi produrre rapidamente video di marketing o di formazione mantenendo un'identità di marca coerente.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione avanzate per la creazione di video?

Sì, HeyGen offre una personalizzazione completa per i tuoi progetti di creazione video. La nostra piattaforma supporta la generazione avanzata di voce fuori campo, sottotitoli/caption automatici e il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per l'integrazione e le opzioni di esportazione della libreria multimediale e del supporto stock.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo