Generatore di Video di Performance Annuale per Recensioni Coinvolgenti
Crea facilmente video aziendali e di valutazione delle performance professionali da modelli e scene, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di marketing conciso di 45 secondi per team interni o potenziali clienti, spiegando una nuova funzionalità del prodotto utilizzando la capacità di testo-a-video da script. Immagina uno stile visivo pulito e minimalista con animazioni fluide, musica contemporanea vivace e una voce fuori campo amichevole e informativa per trasmettere informazioni complesse in modo semplice.
Sviluppa un video di valutazione delle prestazioni incoraggiante di 30 secondi per i manager di team da condividere con i singoli dipendenti, utilizzando modelli e scene predefiniti per celebrare i successi. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e positiva, incorporando grafiche in movimento sottili e una voce fuori campo incoraggiante e sincera accompagnata da musica di sottofondo dolce e motivante.
Progetta un video annuale di 90 secondi che mostri i punti salienti dell'organizzazione per gli stakeholder e la leadership esecutiva. Questo video dovrebbe includere sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità e presentare uno stile visivo raffinato e basato sui dati con infografiche nitide, una voce fuori campo esecutiva sicura e musica di sottofondo aziendale sofisticata.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Migliora il Coinvolgimento nelle Recensioni di Performance.
Utilizza l'AI per creare video dinamici che aumentano il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti, rendendo le recensioni di performance più impattanti e memorabili per tutto il personale.
Riconosci i Successi e Motiva i Team.
Genera video ispiratori per celebrare traguardi chiave, riconoscere i migliori performer e motivare la tua forza lavoro, promuovendo una cultura aziendale positiva.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare il nostro processo di generazione di video di performance annuale?
HeyGen trasforma le tue esigenze di generazione di video di performance annuale consentendo la rapida creazione di messaggi video di valutazione delle performance coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI e le capacità di testo-a-video per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti con video aziendali personalizzati in modo efficiente.
Cosa rende HeyGen il principale generatore di video AI per le aziende?
HeyGen si distingue come un generatore di video AI di primo livello grazie alla sua sofisticata tecnologia AI generativa, che consente una conversione testo-a-video senza soluzione di continuità e avatar AI realistici. Questo permette agli utenti di semplificare la creazione di video, rendendo contenuti di alta qualità accessibili per tutte le esigenze aziendali.
HeyGen può aiutarci a creare video aziendali professionali rapidamente?
Assolutamente. HeyGen offre un'ampia libreria di modelli video e potenti controlli di branding per accelerare la produzione di video aziendali. Puoi produrre rapidamente video di marketing o di formazione mantenendo un'identità di marca coerente.
HeyGen offre opzioni di personalizzazione avanzate per la creazione di video?
Sì, HeyGen offre una personalizzazione completa per i tuoi progetti di creazione video. La nostra piattaforma supporta la generazione avanzata di voce fuori campo, sottotitoli/caption automatici e il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per l'integrazione e le opzioni di esportazione della libreria multimediale e del supporto stock.