Creatore di Video Operativi Annuali: Crea il Tuo Rapporto Facilmente

Crea video coinvolgenti di riepilogo annuale per la comunicazione interna o i social media con modelli e scene dinamiche.

408/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video riassuntivo coinvolgente di 45 secondi rivolto ai follower sui social media, evidenziando i traguardi significativi dell'azienda dell'anno passato. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e moderno con grafiche in movimento sorprendenti e una voce fuori campo chiara ed entusiasta. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare i punti chiave in modo coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di rapporto annuale conciso di 90 secondi destinato ai dipendenti e ai membri del consiglio, fornendo una panoramica completa delle prestazioni e delle prospettive future. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e informativo, con un tono rassicurante e una narrazione professionale. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per garantire un audio coerente e di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un pezzo visivo di 30 secondi d'impatto per potenziali clienti e nuovi assunti, mostrando la missione e l'impatto positivo della tua azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirante ed energico, combinando immagini positive con una colonna sonora vivace. Assicurati un'ampia accessibilità utilizzando i sottotitoli/caption automatici di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Operativi Annuali

Crea senza sforzo video di riepilogo annuale e rapporti annuali coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, trasformando dati complessi in storie visive accattivanti per la comunicazione interna o esterna.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando la tua narrazione per il tuo video operativo annuale. Utilizza la funzione "testo-a-video da script" per convertire senza sforzo il tuo contenuto scritto in scene dinamiche.
2
Step 2
Seleziona i Visual
Arricchisci la tua storia scegliendo da una libreria di "modelli video". Seleziona rapidamente il design perfetto per rappresentare visivamente il tuo video di riepilogo annuale, risparmiando tempo e garantendo un aspetto raffinato.
3
Step 3
Aggiungi un Tocco Professionale
Rifinisci il tuo video con opzioni avanzate. Incorpora "avatar AI" coinvolgenti per presentare chiaramente le informazioni chiave, aggiungendo un tocco dinamico e professionale al tuo video riassuntivo.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Prepara il tuo video di rapporto annuale per la distribuzione. Ottimizza il tuo video con "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" per assicurarti che sia perfettamente formattato per qualsiasi piattaforma, pronto per la condivisione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni Operative

.

Migliora gli aggiornamenti operativi interni e i moduli di formazione all'interno delle tue comunicazioni annuali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un video operativo annuale?

Il creatore di video online di HeyGen semplifica la generazione di video operativi annuali d'impatto, video riassuntivi e video di riepilogo annuale utilizzando funzionalità di editing intuitive e modelli video. Questo consente di risparmiare tempo significativo rispetto ai metodi tradizionali.

Quale controllo creativo offre HeyGen per il branding nel mio video di rapporto annuale?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare costantemente il tuo logo, colori ed elementi visivi nel tuo video di rapporto annuale o in altre comunicazioni interne. Puoi anche incorporare infografiche per un aspetto raffinato e professionale.

HeyGen può produrre video con avatar AI realistici da uno script?

Sì, HeyGen sfrutta avatar AI avanzati per convertire il tuo testo in video da script senza soluzione di continuità, completo di generazione di voiceover naturale. Questo consente di creare contenuti dinamici e coinvolgenti senza bisogno di attori reali.

Come assicura HeyGen che il mio contenuto video sia pronto per varie piattaforme?

HeyGen offre ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, assicurando che il tuo video operativo annuale sia perfettamente ottimizzato per diverse piattaforme, inclusi i social media. Inoltre, i sottotitoli/caption automatici migliorano l'accessibilità e il coinvolgimento su tutti i canali di distribuzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo