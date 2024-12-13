Creatore di Video Annuncio: Crea Annunci Straordinari

Crea video annuncio coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI e porta il tuo messaggio alla vita utilizzando avatar AI realistici.

Crea un video annuncio coinvolgente di 45 secondi per un nuovo gadget tecnologico, rivolto a early adopters e appassionati di tecnologia, con uno stile visivo elegante e minimalista e una colonna sonora elettronica moderna. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche, garantendo una consegna professionale e coinvolgente per la tua creazione video utilizzando un creatore di video annuncio.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video annuncio coinvolgente di 30 secondi per un prossimo evento virtuale aziendale, mirato a ispirare i dipendenti con una palette visiva energica e una colonna sonora aziendale motivante. Utilizza i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video professionale e brandizzato, rendendo il processo di annuncio fluido e visivamente accattivante.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 60 secondi che spiega un nuovo aggiornamento del servizio, progettato per i clienti esistenti in cerca di chiarezza, con uno stile visivo amichevole e accessibile, testo chiaro sullo schermo e una musica di sottofondo rassicurante. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per fornire spiegazioni dettagliate, migliorando la qualità complessiva dei tuoi video annuncio con musica aggiuntiva e testo dinamico.
Prompt di Esempio 3
Produci un video annuncio vibrante di 15 secondi per una nuova campagna sui social media, rivolto al pubblico generale e agli utenti dei social media con uno stile visivo dinamico e veloce e musica trendy e vivace. Massimizza l'impatto incorporando i Sottotitoli/didascalie di HeyGen per evidenziare i messaggi chiave, perfetto per una rapida condivisione sui social media e una creazione video efficace.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Annuncio

Crea facilmente video annuncio d'impatto in pochi minuti con il nostro intuitivo creatore di video annuncio, progettato per dare vita alle tue notizie e coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Inizia il tuo video annuncio selezionando dalla nostra vasta gamma di modelli personalizzabili, o inizia da zero con una tela bianca per adattarsi perfettamente alla tua visione. I nostri "Template & scene" forniscono un punto di partenza creativo.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Popola il tuo video con il tuo messaggio. Aggiungi facilmente "testo" per titoli e dettagli, e arricchisci il tuo annuncio con elementi visivi utilizzando la nostra "Libreria multimediale/supporto stock" o caricando i tuoi asset.
3
Step 3
Affina il Tuo Messaggio
Migliora il tuo video con elementi dinamici. Utilizza funzionalità come "Animazioni di testo dinamico" per far risaltare il tuo messaggio. Personalizza ulteriormente il tuo annuncio sfruttando la "Generazione di voiceover" per aggiungere un tocco audio professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video annuncio, esportalo facilmente in vari formati e rapporti d'aspetto. La nostra funzione di "Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto" assicura che il tuo video sia perfettamente ottimizzato per la "condivisione sui social media" e tutte le piattaforme desiderate, pronto per il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Interni & Educativi Efficaci

Migliora le comunicazioni interne o gli aggiornamenti educativi con annunci video coinvolgenti che migliorano la ritenzione delle informazioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video annuncio coinvolgenti?

HeyGen ti consente di realizzare video annuncio straordinari utilizzando una vasta selezione di ricchi modelli video e una libreria multimediale estesa. La nostra piattaforma intuitiva rende la creazione di video semplice per qualsiasi messaggio.

HeyGen offre strumenti potenziati dall'AI per la creazione di video annuncio?

Assolutamente, HeyGen integra avatar AI avanzati e capacità di testo in video, permettendoti di trasformare script in video annuncio professionali rapidamente. Questo semplifica l'intero processo di creazione video.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i miei video annuncio su HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di aggiungere il tuo logo, i colori del brand e animazioni di testo dinamiche per garantire che il tuo video annuncio si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand. Puoi anche aggiungere facilmente testo e musica.

HeyGen è adatto per utenti senza esperienza estesa di editing video?

Sì, HeyGen presenta un editor drag-and-drop facile da usare e un pratico editor video, rendendo incredibilmente semplice creare video annuncio di alta qualità. Esporta facilmente i tuoi video in vari rapporti d'aspetto per la condivisione sui social media.

