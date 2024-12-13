Generatore di Video Annuncio: Crea Video Impattanti

Produci rapidamente annunci professionali con modelli personalizzabili, arricchiti dalla potente generazione di voiceover per contenuti coinvolgenti.

Progetta un video annuncio di 30 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia e ai primi adottanti, presentando il lancio di un nuovo prodotto con immagini eleganti e futuristiche e una colonna sonora elettronica ad alta energia. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per narrare le caratteristiche innovative, rendendo il video annuncio davvero impattante con effetti video dinamici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video ispiratore di 45 secondi per celebrare un traguardo significativo dell'azienda, rivolto a dipendenti, partner e clienti fedeli. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e celebrativo, potenzialmente con avatar AI diversi, accompagnato da una colonna sonora orchestrale edificante generata tramite la generazione di voiceover di HeyGen. Questo capolavoro di video annuncio dovrebbe risuonare profondamente con il pubblico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video invito di 60 secondi coinvolgente per potenziali partecipanti a un workshop creativo, utilizzando immagini luminose e artistiche con elementi animati e una melodia acustica stravagante e invitante. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per creare video annuncio che si distinguano davvero, assicurando che i modelli personalizzabili evidenzino tutti i dettagli essenziali.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 30 secondi per il lancio di aggiornamenti delle funzionalità per gli utenti di software esistenti, utilizzando uno stile visivo pulito e professionale con grafica animata che evidenzia chiaramente i miglioramenti chiave. Integra i sottotitoli di HeyGen per l'accessibilità e un voiceover preciso, rendendo questo strumento di creazione video efficace e facile da comprendere per tutti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Annuncio

Crea senza sforzo video annuncio impattanti con il nostro generatore intuitivo, trasformando il tuo messaggio in storie visive coinvolgenti in pochi passaggi.

1
Step 1
Scegli un Modello o Scrivi il Tuo Script
Inizia il tuo progetto di video annuncio selezionando un modello professionale o sfruttando la nostra potente capacità di trasformare il testo in video da script per generare scene.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Elementi Visivi e di Branding
Personalizza il tuo video aggiungendo media personalizzati, applicando i tuoi elementi di brand o selezionando un avatar AI coinvolgente per narrare il tuo messaggio.
3
Step 3
Arricchisci con Voce e Sottotitoli
Dai vita al tuo messaggio utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover naturale e crea automaticamente sottotitoli accurati per una maggiore accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Rivedi il tuo annuncio completato, quindi esportalo facilmente in vari formati per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le tue piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Consegna Messaggi Ispiratori

Crea annunci video potenti e motivanti per ispirare i team, condividere notizie aziendali o celebrare risultati in modo efficace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video annuncio coinvolgenti?

HeyGen è un potente generatore di video annuncio che ti permette di creare video straordinari senza sforzo. Utilizza modelli personalizzabili, avatar AI e effetti video dinamici per produrre video imperdibili che catturano l'attenzione per qualsiasi annuncio.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per generare video annuncio?

HeyGen integra funzionalità AI avanzate, tra cui la trasformazione del testo in video da script e la generazione di voiceover realistici, per semplificare il tuo processo di creazione video. Questi strumenti ti permettono di produrre video annuncio di alta qualità senza software di editing estensivo.

Posso personalizzare gli elementi visivi e il branding dei miei video annuncio con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e definire i colori del brand nei tuoi video annuncio. Puoi anche scegliere un modello e personalizzare testo e immagini dalla nostra vasta libreria multimediale per allinearti alla tua visione creativa.

Come semplifica HeyGen il processo di trasformare uno script in un video annuncio?

La piattaforma intuitiva di HeyGen trasforma il tuo script in un video annuncio professionale utilizzando le capacità di trasformazione del testo in video. Basta inserire il tuo testo, e HeyGen genererà il video con avatar AI e sincronizzerà la generazione di voiceover e sottotitoli, rendendo la creazione video senza soluzione di continuità.

