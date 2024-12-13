Creatore di Video di Riepilogo Annunci per Recap Coinvolgenti

Trasforma i tuoi annunci in riepiloghi video dinamici. Usa la nostra funzione di trasformazione del testo in video da script per generare contenuti coinvolgenti senza sforzo.

Crea un video dinamico di annuncio aziendale di 45 secondi progettato per le comunicazioni interne, riassumendo i principali successi del Q1 e gli obiettivi futuri. Questa esperienza di creazione di video di riepilogo dovrebbe essere visivamente pulita e professionale con un sottofondo orchestrale energico, rivolto a tutti i dipendenti e stakeholder. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio esecutivo, garantendo una presentazione raffinata e coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un riassunto accattivante di 30 secondi per il lancio di un prodotto, ottimizzato per le piattaforme social, rivolto a potenziali clienti e appassionati di tecnologia desiderosi di innovazione. Questo video promozionale dovrebbe presentare uno stile visivo moderno ed elegante con tagli rapidi e una traccia musicale elettronica vivace, mettendo in risalto le caratteristiche del nuovo prodotto. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente il testo di marketing in una narrazione visiva coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Immagina di creare un video di riepilogo evento vibrante di 60 secondi, rivolto ai partecipanti passati e ai professionisti del settore, celebrando il successo della tua recente conferenza annuale. Lo stile visivo dovrebbe essere celebrativo e dinamico, con montaggi rapidi di momenti chiave e interviste, accompagnati da una colonna sonora pop contemporanea e motivante. Assicurati la massima portata e accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per il testo sullo schermo.
Prompt di Esempio 3
Genera un annuncio aziendale conciso di 20 secondi riguardante una politica aggiornata sul lavoro a distanza, progettato per la distribuzione immediata a tutti i dipendenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio chiaro e autorevole con una voce narrante calma e rassicurante e grafiche semplici e professionali. Accelera il processo di creazione del video sfruttando i diversi Template & scene di HeyGen, rendendolo una soluzione facile da usare per comunicazioni urgenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Riepilogo Annunci

Trasforma rapidamente i tuoi annunci chiave in riepiloghi video professionali e coinvolgenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI ed elementi personalizzabili.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script o Scegli un Template
Inizia incollando il testo del tuo annuncio nell'editor o selezionando tra una gamma di template e scene professionali per delineare il tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Dai vita al tuo annuncio scegliendo un avatar AI espressivo e generando una voce narrante naturale dal tuo script.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Sottotitoli
Aumenta il coinvolgimento incorporando elementi visivi dalla libreria multimediale e generando istantaneamente sottotitoli/caption accurati per il tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Prepara il tuo riepilogo annuncio completato utilizzando la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazione per una condivisione ottimale su tutte le piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunicazioni Interne e Video di Riepilogo

Migliora le comunicazioni interne e rendi gli annunci aziendali o i riepiloghi di formazione più coinvolgenti con l'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di annuncio e riepilogo coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma il tuo testo o script in video raffinati, perfetti per video di riepilogo annunci creativi o recap di eventi dinamici. Utilizza avatar AI e una varietà di template per raccontare la tua storia in modo efficace.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per il branding dei video?

Con HeyGen, hai un controllo creativo completo sui tuoi video. Puoi facilmente incorporare il logo e i colori del tuo brand, scegliere tra diversi avatar AI e sfruttare la nostra libreria multimediale per mantenere un branding coerente in ogni video promozionale.

Come facilita HeyGen la narrazione AI da uno script?

La creazione innovativa di video Prompt-Native di HeyGen ti consente di trasformare facilmente il tuo script in un video coinvolgente. Il nostro generatore di video AI fornisce generazione di voiceover e sottotitoli, permettendoti di creare narrazioni coinvolgenti con facilità.

HeyGen è un creatore di video facile da usare per contenuti sui social media?

Assolutamente. HeyGen è progettato per essere un generatore di video AI intuitivo, semplificando il processo di creazione video. Con template, capacità di trasformazione del testo in video e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, puoi produrre rapidamente video promozionali professionali ottimizzati per varie piattaforme social.

