Creatore di Video Animati: Crea Video Straordinari con l'AI

Crea facilmente video animati professionali utilizzando template e scene intuitivi, perfetti per contenuti di marketing o esplicativi con il nostro editor drag-and-drop.

Produci un video esplicativo di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, illustrando i vantaggi di un nuovo servizio. Utilizza un'estetica visiva luminosa in stile infografico con testo chiaro e conciso sullo schermo e una voce narrante coinvolgente e professionale. Sfrutta la capacità di HeyGen di generare avatar AI per creare un presentatore che comunichi efficacemente informazioni complesse, dimostrando come questo creatore di video animati semplifichi la comprensione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di marketing dinamico di 30 secondi per i digital marketer, promuovendo un prossimo evento online. Questo video dovrebbe presentare colori vivaci, grafiche in movimento energiche e una traccia musicale di sottofondo alla moda. Sfrutta l'ampia gamma di "Template e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente un video animato professionale e accattivante che catturi l'attenzione sulle piattaforme social.
Prompt di Esempio 2
Crea una narrazione animata di 60 secondi pensata per i creatori di contenuti educativi, introducendo un concetto scientifico complesso attraverso una storia coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere fantasioso e stilizzato, con personaggi animati progettati su misura con volti espressivi, completati da una voce amichevole e chiara. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire senza soluzione di continuità la tua storia in un'esperienza animata dinamica, evidenziando il potere di un costruttore di personaggi per spiegare idee intricate.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di comunicazione interna professionale di 90 secondi per i dipartimenti HR, spiegando nuove politiche aziendali o procedure di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, aziendale e minimalista, utilizzando icone moderne e transizioni eleganti, accompagnato da una voce rassicurante e formale. Implementa la robusta funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza a tutti i dipendenti che guardano questa creazione della piattaforma di creazione video online.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Animati

Crea facilmente video animati straordinari, dal concetto alla realizzazione, utilizzando strumenti potenziati dall'AI e funzionalità intuitive per coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una ricca libreria di "template" professionali e scene o inizia con una tela bianca per dare il via al tuo processo creativo per il tuo video animato.
2
Step 2
Aggiungi gli Elementi della Tua Storia
Popola le tue scene con "avatar AI" dinamici, sfruttando "strumenti potenziati dall'AI" per integrare il tuo script e costruire la tua narrazione con personaggi personalizzati.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Creativi
Migliora il tuo video con "animazioni video" coinvolgenti, genera "voiceover realistici" dal tuo testo e affina i visual e l'audio per un impatto maggiore.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza i tuoi "video esplicativi" o contenuti di marketing, utilizza "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme e condividi la tua creazione animata professionale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Raccontare Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video animati dinamici e coinvolgenti che evidenziano efficacemente il loro successo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video animati coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video animati coinvolgenti utilizzando il suo intuitivo creatore di video animati. Con una vasta libreria di template e strumenti avanzati basati sull'AI, puoi trasformare facilmente i tuoi script in animazioni video accattivanti senza competenze di editing complesse, creando video animati professionali.

Quali capacità innovative di AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati sull'AI per semplificare l'intero processo di creazione video. Gli utenti possono generare avatar AI realistici e utilizzare le capacità di trasformazione del testo in video, creando video professionali con voiceover generati automaticamente e sottotitoli/caption precisi dalla nostra piattaforma potenziata dall'AI.

Posso personalizzare i personaggi e il branding nei video di HeyGen?

Assolutamente, HeyGen fornisce strumenti robusti per la personalizzazione creativa, inclusi avatar AI unici che fungono da costruttore di personaggi. Puoi applicare controlli di branding, come loghi e colori del marchio, per garantire che i tuoi video di marketing siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video esplicativi professionali?

HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video esplicativi professionali attraverso la sua piattaforma di creazione video online facile da usare. Offre una vasta gamma di Template Video e un editor drag-and-drop, consentendo un assemblaggio rapido ed efficiente di scene, media dalla sua libreria di stock e narrazioni coinvolgenti per il tuo pubblico.

