Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 60 secondi per campagne di adozione di animali, evidenziando il percorso "prima e dopo" di un animale del rifugio che trova la sua casa per sempre, rivolto ai follower sui social media e alle agenzie di adozione. Utilizza uno stile visivo dinamico e speranzoso con effetti split-screen per contrapporre le difficoltà passate alla gioia presente, utilizzando sottotitoli coinvolgenti per condividere il nuovo nome dell'animale e un breve aggiornamento felice, il tutto accompagnato da una traccia strumentale vivace.
Prompt di Esempio 2
Genera un video educativo informativo di 30 secondi che spiega l'importanza della proprietà responsabile degli animali domestici, progettato per il pubblico generale e i gruppi scolastici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, coinvolgente e professionale, con avatar AI per fornire fatti e consigli chiave in modo amichevole, supportato da semplici sovrapposizioni grafiche per le statistiche.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un potente video di 45 secondi di call-to-action per reclutare volontari e sollecitare donazioni per un rifugio per animali, rivolgendosi ai membri della comunità e ai donatori online. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo energico e incentrato sulla comunità, con un montaggio veloce di storie di salvataggio d'impatto e animali adottati felici, con una chiara call-to-action creata utilizzando il Text-to-video da script, sottolineata da musica ispiratrice e ottimista.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Salvataggio Animali

Crea facilmente video di salvataggio animali impattanti che ispirano e coinvolgono, trasformando le tue storie in narrazioni visive coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Incolla la Tua Storia di Salvataggio
Inizia incollando il tuo script di storia di salvataggio animale o i punti chiave per sfruttare la nostra capacità di text-to-video da script, convertendo istantaneamente la tua narrazione in una bozza di video.
2
Step 2
Aggiungi Media Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video selezionando immagini e clip video commoventi dalla nostra vasta libreria multimediale/supporto stock, dando vita al viaggio del tuo animale.
3
Step 3
Genera Voiceover
Dai profondità emotiva alla tua narrazione con la nostra avanzata generazione di voiceover, creando una narrazione dal suono naturale per raccontare efficacemente la tua storia di salvataggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e ottimizzalo per qualsiasi piattaforma utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, pronto per condividere la tua storia di salvataggio impattante sui social media e YouTube.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Adozioni di Successo

Evidenzia le adozioni di animali di successo e i loro esiti felici con video AI coinvolgenti per incoraggiare ulteriori salvataggi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di salvataggio animali impattanti che ispirano l'adozione e il supporto?

HeyGen ti consente di diventare un efficace creatore di video di salvataggio animali sfruttando l'AI per trasformare le tue storie di salvataggio in narrazioni coinvolgenti. Utilizza la nostra funzione di text-to-video da script e la generazione di voiceover per evocare emozioni e ispirare il pubblico a supportare la tua causa.

HeyGen offre strumenti facili da usare per creare video di adozione di animali senza esperienza di editing estesa?

Assolutamente, HeyGen rende facile creare campagne video professionali per l'adozione di animali. La nostra interfaccia intuitiva, insieme a modelli video personalizzabili e una ricca libreria multimediale, semplifica l'intero processo, anche per i principianti del computer.

Quali funzionalità sono disponibili in HeyGen per ottimizzare i miei contenuti di benessere animale per varie piattaforme social?

HeyGen offre funzionalità robuste per garantire che i tuoi video di protezione degli animali raggiungano la massima portata. Aggiungi facilmente sottotitoli, regola il rapporto d'aspetto per diverse piattaforme social come YouTube e applica controlli di branding per mantenere un aspetto organizzativo coerente.

Posso personalizzare lo stile visivo e il branding dei video educativi sugli animali realizzati con HeyGen?

Sì, HeyGen supporta la generazione di video personalizzabili, permettendoti di adattare i tuoi video educativi sugli animali a stili ed effetti specifici. Puoi incorporare i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori, per garantire che ogni video rifletta l'identità unica della tua organizzazione.

