Genera rapidamente briefing per analisti perspicaci. Sfrutta gli avatar AI per trasmettere i tuoi dati con chiarezza e impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un pezzo promozionale di 45 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia e ai professionisti del marketing, che mostri il potenziale all'avanguardia di un generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, elegante e incorporare animazioni coinvolgenti, accompagnato da una colonna sonora energica e vivace e una narrazione fornita da avatar AI realistici di HeyGen, evidenziando la potenza della tecnologia AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di briefing formativo di 2 minuti specificamente per dipendenti aziendali e nuovi assunti, progettato con uno stile visivo istruttivo e facile da seguire che includa condivisioni schermo o dimostrazioni chiare. L'audio dovrebbe mantenere un tono calmo, chiaro e incoraggiante, con informazioni critiche rinforzate dai sottotitoli/caption automatici di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo conciso di 30 secondi, rivolto a piccoli imprenditori e creatori di contenuti, che dimostri come funziona un servizio complesso. Questo pezzo del Generatore di Video Esplicativi necessita di uno stile visivo dinamico ed esplicativo, illustrando efficacemente i concetti con motion graphics, mentre impiega un audio amichevole, accessibile e conciso. Sfrutta la funzione di testo a video di HeyGen per convertire rapidamente le tue idee in contenuti visivi coinvolgenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Briefing per Analisti

Trasforma rapidamente i tuoi rapporti e dati per analisti in video di briefing coinvolgenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI, semplificando la comunicazione e migliorando la comprensione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il testo del tuo briefing per analisti nell'editor di script. La nostra piattaforma lo preparerà istantaneamente per la generazione vocale AI e la conversione da testo a video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per presentare il tuo briefing. Puoi anche selezionare un modello adatto o aggiungere elementi dalla libreria multimediale per migliorare il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Personalizza il tuo video con controlli di branding come loghi e colori. Genera automaticamente sottotitoli/caption accurati per garantire accessibilità e una migliore ritenzione del tuo rapporto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Briefing
Genera e scarica il tuo video di briefing professionale in vari formati di aspetto, pronto per essere condiviso con gli stakeholder o integrato nei tuoi rapporti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Riporta le Prestazioni Aziendali e l'Impatto

Genera video report convincenti su metriche aziendali chiave o successi dei clienti, comunicando chiaramente le prestazioni e l'impatto sul mercato.

Domande Frequenti

Come semplifica la creazione di contenuti la tecnologia del generatore di video AI di HeyGen?

HeyGen utilizza una tecnologia AI avanzata per trasformare il testo in video professionali, caratterizzati da avatar AI realistici e una sofisticata generazione vocale. Questo potente generatore di video AI consente agli utenti di produrre in modo efficiente contenuti video di alta qualità a partire da script.

HeyGen può creare un video di briefing per analisti a partire da contenuti di progetto esistenti?

Sì, HeyGen è un efficace generatore di video di briefing per analisti, progettato per convertire il tuo progetto o rapporti in video di briefing dinamici. La nostra piattaforma offre vari modelli, rendendo semplice la creazione di video esplicativi coinvolgenti per qualsiasi pubblico.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la personalizzazione e l'accessibilità dei video?

HeyGen fornisce funzionalità robuste come sottotitoli/caption automatici, controlli di branding completi e una vasta libreria multimediale per garantire che il tuo progetto video sia accessibile e allineato al marchio. Questi strumenti consentono agli utenti di personalizzare ogni aspetto dei loro video di marketing e comunicazione.

HeyGen è adatto per generare briefing formativi e comunicazioni interne?

HeyGen semplifica la creazione di briefing formativi e rapporti interni permettendo agli utenti di trasformare rapidamente il testo in video. Questa capacità lo rende un generatore di video ideale per una comunicazione chiara e coerente all'interno della tua organizzazione.

