Crea un video di 90 secondi che metta in luce un ambasciatore, mostrando il suo percorso e la sua passione per il marchio, rivolto a potenziali nuovi ambasciatori e team interni. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e incentrato sull'intervista, con musica di sottofondo motivazionale, arricchito dalla funzione di generazione di voiceover di HeyGen per narrare i principali successi e intuizioni, aggiungendo un tocco di eleganza ai video coinvolgenti.

Prompt di Esempio 1
Produci un video accattivante di 60 secondi per i social media in cui un ambasciatore dimostra un rapido consiglio o una caratteristica preferita del prodotto, rivolto a clienti attuali e potenziali utenti in cerca di strumenti intuitivi. Utilizza uno stile visivo pulito, dinamico e simile a un tutorial con audio chiaro, sfruttando la capacità di sottotitoli/caption di HeyGen per massima chiarezza e accessibilità su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 45 secondi che evidenzi la creatività di un ambasciatore nell'uso di un prodotto specifico, destinato ad altri ambasciatori e follower sui social media. Questo video dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante, con musica vivace e tagli rapidi, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio professionale e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video d'impatto di 2 minuti con la testimonianza di un ambasciatore sulla sua esperienza e l'impatto del marchio, destinato a stakeholder e potenziali partner del marchio. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e ispirante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni o citazioni in modo coerente, garantendo una presentazione raffinata e coinvolgente senza la necessità di apparizione diretta dell'ambasciatore, se preferito.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video Spotlight per Ambasciatori

Crea facilmente video spotlight per ambasciatori coinvolgenti. Eleva la narrazione del tuo marchio utilizzando strumenti intuitivi per creare contenuti condivisibili e coinvolgenti.

1
Step 1
Carica i Contenuti del Tuo Ambasciatore
Inizia caricando i video e le foto del tuo ambasciatore, oppure scegli dalla nostra vasta libreria di stock per raccogliere tutti i media necessari per il tuo spotlight.
2
Step 2
Seleziona un Modello Spotlight
Scegli tra una varietà di modelli video professionali progettati per mettere in risalto il tuo ambasciatore. Personalizza colori e font per allinearti con l'identità del tuo marchio.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Coinvolgenti
Aggiungi tocchi raffinati al tuo video con sottotitoli automatici, voiceover o transizioni dinamiche per rendere la storia del tuo ambasciatore davvero affascinante.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Storia
Esporta rapidamente il tuo video spotlight per ambasciatori finito in vari formati, ottimizzati per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le tue piattaforme social.

Aumenta il coinvolgimento nella formazione con l'AI

Utilizza video AI per creare contenuti di formazione dinamici guidati dagli ambasciatori, aumentando significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen l'editing video online per gli utenti?

HeyGen offre strumenti intuitivi come software di editing video online, permettendo agli utenti di caricare video direttamente e fare modifiche rapide. La nostra piattaforma basata su browser semplifica la creazione di video coinvolgenti senza richiedere installazioni di software complessi.

HeyGen può generare automaticamente sottotitoli e voiceover per i miei video?

Sì, HeyGen offre funzionalità robuste per la generazione automatica di sottotitoli/caption e voiceover di alta qualità dal tuo script. Queste capacità sono integrate per aggiungere eleganza e accessibilità ai tuoi contenuti, rendendo la creazione di testo in video senza soluzione di continuità.

HeyGen offre un'app mobile per la creazione e l'editing di video in movimento?

Attualmente, il potente software di editing video di HeyGen è accessibile tramite browser web, offrendo un'esperienza online completa. Sebbene non sia disponibile un'app mobile dedicata, la nostra piattaforma basata su browser è ottimizzata per vari dispositivi, permettendoti di caricare video e fare modifiche rapide da quasi ovunque.

Quali risorse creative e controlli di branding sono disponibili all'interno di HeyGen?

HeyGen dispone di un'ampia libreria di stock e una varietà di modelli video per stimolare la tua creatività. Puoi anche utilizzare controlli di branding come loghi e colori personalizzati, insieme al supporto della libreria multimediale, per garantire che i tuoi video coinvolgenti riflettano costantemente l'identità del tuo marchio.

