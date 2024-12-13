Creatore di Video per Prodotti Amazon: Crea Annunci Coinvolgenti con l'AI

Genera video di prodotto accattivanti senza sforzo con la capacità di testo-a-video di HeyGen, aumentando le vendite su Amazon.

Crea un annuncio video coinvolgente di 30 secondi per un nuovo gadget da cucina destinato ai venditori Amazon, rivolto a cuochi casalinghi impegnati che apprezzano la comodità. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con tagli rapidi del prodotto in azione, accompagnato da una traccia strumentale vivace e una voce narrante professionale generata utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per evidenziare i principali vantaggi di questo generatore video AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 45 secondi sulla storia di un prodotto per una linea di skincare ecologica, destinato a consumatori consapevoli interessati alla bellezza sostenibile. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per creare un'estetica visiva serena e naturale, usando luci soffuse e primi piani delle texture dei prodotti. L'audio dovrebbe includere musica ambientale rilassante e sovrapposizioni di testo descrittivo aggiunte al video per trasmettere i valori del marchio e i benefici del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi di alta qualità che dimostri le caratteristiche di un nuovo accessorio tecnologico per i venditori Amazon, specificamente rivolto agli early adopters e agli appassionati di tecnologia. L'approccio visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, incorporando grafiche in movimento pulite e utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare i visual da una libreria di risorse esistente. L'audio dovrebbe essere nitido, con una voce narrante chiara che spiega la funzionalità, accompagnata da una musica di sottofondo elettronica sottile.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio video dinamico di 15 secondi per un'app di fitness su Amazon, rivolto a giovani adulti interessati a routine di allenamento personalizzate e marketing e-commerce. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e veloce, mostrando utenti diversi impegnati in brevi esercizi. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per offrire audio motivazionale in varie lingue, accompagnato da una colonna sonora pop moderna e vivace per catturare immediatamente l'attenzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Prodotti Amazon

Crea video di prodotto accattivanti per le tue inserzioni Amazon con gli strumenti intuitivi di HeyGen, progettati per semplificare la creazione e aumentare il coinvolgimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia generando il tuo video da uno script con la funzione di testo-a-video di HeyGen, o seleziona tra modelli pre-progettati per impostare rapidamente la scena per la tua storia di prodotto.
2
Step 2
Personalizza la Tua Storia
Personalizza il tuo video con i controlli di branding di HeyGen per allinearlo all'identità del tuo prodotto. Aggiungi testo accattivante al video e voiceover professionali per comunicare efficacemente i benefici chiave.
3
Step 3
Migliora Visivi e Audio
Incorpora elementi coinvolgenti dalla nostra libreria multimediale/stock per arricchire la presentazione del tuo prodotto. Ottimizza per la visione in modalità silenziosa con visual chiari e sottotitoli per catturare l'attenzione degli acquirenti.
4
Step 4
Esporta per Amazon
Esporta facilmente il tuo video di alta qualità nel rapporto d'aspetto richiesto e in formato MP4, assicurandoti che soddisfi le specifiche video di Amazon per un caricamento senza problemi nelle tue inserzioni di prodotto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con Testimonianze di Prodotto

Produci testimonianze video autentiche e coinvolgenti che evidenziano la soddisfazione del cliente e aumentano la credibilità dei tuoi prodotti su Amazon.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di prodotto coinvolgenti per Amazon?

HeyGen è un generatore video alimentato dall'AI che aiuta i venditori e fornitori Amazon a creare video di alta qualità per gli annunci video su Amazon. Puoi facilmente sviluppare storie di prodotto accattivanti utilizzando vari modelli, opzioni di testo-a-video e voiceover professionali per catturare l'attenzione e garantire annunci video coinvolgenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di prodotto di alta qualità?

HeyGen funziona come un editor video online self-service, fornendo un'ampia libreria di risorse, avatar AI e capacità di testo-a-video. Puoi personalizzare i tuoi video aggiungendo testo al video, musica al video e sfruttando i controlli di branding per mantenere la coerenza nei tuoi sforzi di marketing e-commerce.

Posso generare voiceover professionali e personalizzare i miei video di prodotto con HeyGen?

Assolutamente. La piattaforma alimentata dall'AI di HeyGen ti consente di generare voiceover professionali dal tuo script e personalizzare i tuoi video di prodotto con facilità. Questo ti permette di creare una chiara call to action e di trasmettere efficacemente la storia del tuo prodotto ai potenziali clienti.

HeyGen garantisce che i miei annunci video su Amazon soddisfino le specifiche tecniche?

Sì, HeyGen supporta vari rapporti d'aspetto e opzioni di esportazione per garantire che i tuoi video soddisfino le specifiche video di Amazon per un'integrazione senza problemi. La nostra piattaforma è progettata per produrre video di alta qualità adatti alle pagine prodotto e alle campagne pubblicitarie di Amazon.

