Crea storie di ex studenti coinvolgenti con facilità grazie ai modelli e alle scene personalizzabili di HeyGen, coinvolgendo la tua comunità come mai prima d'ora.

Sviluppa un video di 45 secondi che mostri video di testimonianze di ex studenti coinvolgenti, rivolto a nuovi laureati e potenziali partner del settore. Lo stile visivo e audio dovrebbe sembrare autentico e personale, simile a un'intervista in cui gli ex studenti condividono i loro percorsi post-laurea. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per rappresentare esperienze diverse di ex studenti, permettendo una produzione scalabile e coerente di narrazioni toccanti.
Produci un video dinamico di 15 secondi per i follower sui social media e i partecipanti agli eventi, mettendo in evidenza i momenti salienti degli ex studenti. Questo video dovrebbe presentare un montaggio veloce di momenti memorabili e successi, accompagnato da una voce narrante energica e concisa. La capacità di generazione di voiceover di HeyGen garantirà una traccia audio professionale e d'impatto che cattura rapidamente l'attenzione.
Crea un video informativo di 60 secondi con un AI Alumni Story Video Maker, rivolto a istituzioni educative e team di coinvolgimento degli ex studenti. Lo stile del video dovrebbe essere raffinato e informativo, illustrando una progressione di carriera senza soluzione di continuità o un impatto significativo, narrato con un tono chiaro e autorevole. Impiega la funzione di testo a video di HeyGen per trasformare efficacemente le narrazioni scritte in storie visive coinvolgenti.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video con Storie di Ex Studenti

Crea video coinvolgenti con storie di ex studenti con facilità grazie alla nostra piattaforma potenziata dall'AI. Condividi narrazioni ispiratrici che mostrano il successo e coinvolgono la tua comunità.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Ex Studenti
Inizia scrivendo o incollando la storia avvincente del tuo ex studente. La nostra AI di testo a video trasformerà il tuo copione in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Seleziona una Base Visiva
Scegli tra una varietà di modelli e scene personalizzabili per rappresentare visivamente il percorso e i successi dell'ex studente con facilità.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Tocco Personale
Arricchisci il tuo video incorporando avatar AI, generando un voiceover o applicando i tuoi controlli di branding specifici per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Storia
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli, quindi esporta e condividi facilmente la tua potente storia di ex studenti su piattaforme social.

Ispira con Storie Motivazionali di Ex Studenti

Crea narrazioni video d'impatto sui percorsi degli ex studenti per motivare e connetterti con la tua comunità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video coinvolgenti con storie di ex studenti?

HeyGen, come creatore di video online intuitivo, consente agli utenti di produrre video coinvolgenti con storie di ex studenti con facilità. Utilizza i nostri modelli e scene personalizzabili, insieme al supporto di una vasta libreria multimediale, per creare narrazioni uniche che risuonano.

Quali capacità avanzate di AI offre HeyGen per sviluppare video d'impatto con momenti salienti di ex studenti?

HeyGen integra potenti funzionalità AI come avatar AI realistici e testo a video AI per trasformare i copioni in video dinamici con momenti salienti di ex studenti. Migliora ulteriormente i tuoi contenuti con la generazione di voiceover guidata dall'AI e sottotitoli/caption automatici per una portata più ampia.

Le istituzioni educative possono brandizzare e condividere efficacemente i loro video di testimonianze di ex studenti usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per incorporare il logo e i colori della tua istituzione nei video di testimonianze di ex studenti. Una volta completati, esporta e condividi facilmente i tuoi video professionali su varie piattaforme, inclusi i social media, per massimizzare l'impatto.

HeyGen è una piattaforma efficiente di generazione video end-to-end per creare contenuti di ex studenti?

HeyGen è progettato come una piattaforma di generazione video end-to-end efficiente, semplificando l'intero processo di creazione video. Il nostro creatore di video online completo, dotato di modelli personalizzabili e strumenti di editing, assicura un flusso di lavoro fluido dal concetto all'esportazione per tutte le tue esigenze di contenuti di ex studenti.

