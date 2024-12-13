AI Alumni Story Video Maker: Crea Testimonianze Coinvolgenti

Produci rapidamente testimonianze coinvolgenti degli ex studenti da script a video utilizzando il nostro potente AI di testo-a-video.

Crea un video testimoniale di 90 secondi per gli ex studenti, rivolto a futuri studenti e ai loro genitori, mostrando il percorso ispiratore di un laureato dall'iscrizione al successo professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere stimolante e professionale, con transizioni dinamiche e riprese B-roll del campus, accompagnate da voiceover chiari ed entusiasti generati utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, evidenziando l'impatto diretto della loro formazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 60 secondi per mettere in evidenza gli ex studenti per gli attuali studenti e docenti, progettato per motivare e informare sui diversi successi dei laureati. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo moderno, coinvolgente e veloce, con musica di sottofondo ispiratrice e testo sullo schermo. Utilizza i Template e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente un montaggio convincente di storie di successo, incoraggiando un senso di appartenenza e possibilità future.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di testimonianze coinvolgente di 2 minuti per la rete degli ex studenti, mirato a promuovere un maggiore coinvolgimento e connessione della comunità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico, caldo e conversazionale, simile a un'intervista, con audio nitido e identificazione sullo schermo. Assicurati accessibilità e chiarezza utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, permettendo agli ex studenti di condividere le loro esperienze più profonde e il percorso dal diploma.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 45 secondi sulla storia degli ex studenti per l'ufficio ammissioni e il team di marketing dell'università, illustrando la facilità e l'efficacia nel mostrare l'impatto degli ex studenti. Questo video dovrebbe essere raffinato, conciso e professionale, impiegando un portavoce virtuale creato con gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave sul successo degli ex studenti, rendendolo uno strumento efficiente per presentazioni interne e spot promozionali rapidi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Alumni Story Video Maker

Crea facilmente video testimonial coinvolgenti degli ex studenti e highlight reel con AI, trasformando storie ispiratrici in contenuti visivi coinvolgenti in pochi passaggi.

1
Step 1
Seleziona un Template
Inizia scegliendo dalla nostra vasta gamma di Template e scene specificamente progettati per mostrare storie di successo e testimonianze degli ex studenti.
2
Step 2
Crea da uno Script
Trasforma le tue testimonianze scritte o narrazioni in contenuti video coinvolgenti istantaneamente utilizzando la funzionalità di testo-a-video da script.
3
Step 3
Aggiungi i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci i tuoi video sulla storia degli ex studenti incorporando avatar AI realistici per narrare le testimonianze, o aggiungi elementi visivi ricchi dalla nostra libreria di media/supporto stock.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di evidenziazione degli ex studenti e condividilo facilmente su tutte le piattaforme utilizzando le nostre opzioni versatili di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira con le Narrazioni degli Ex Studenti

.

Sviluppa video motivazionali degli ex studenti che condividono esperienze personali per ispirare gli studenti attuali e la comunità più ampia.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video sulla storia degli ex studenti?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente video coinvolgenti sulla storia degli ex studenti utilizzando la creazione avanzata di video AI. La nostra piattaforma ti permette di trasformare il testo in video da uno script, anche utilizzando avatar AI realistici, semplificando notevolmente il tuo processo di creazione di video per ex studenti.

Quali controlli di branding sono disponibili per i miei video di evidenziazione degli ex studenti?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di personalizzare i template con il logo e i colori della tua istituzione. Puoi anche integrare i tuoi media o sfruttare la nostra vasta libreria di media/supporto stock per creare video di evidenziazione degli ex studenti professionali e in linea con il brand.

Come assicura HeyGen la qualità professionale e la condivisibilità dei video testimonial degli ex studenti?

HeyGen assicura la qualità professionale dei tuoi video testimonial degli ex studenti con funzionalità come sottotitoli/caption automatici e generazione di voiceover di alta qualità. Esporta e condividi facilmente le tue testimonianze coinvolgenti su varie piattaforme video online, massimizzando la portata e l'impatto.

HeyGen è una piattaforma intuitiva per chiunque voglia creare video coinvolgenti per ex studenti?

Sì, HeyGen è progettato come una piattaforma video online intuitiva, rendendola accessibile a chiunque voglia diventare un creatore di video per ex studenti. Utilizza i nostri template personalizzabili e l'editor video semplice per creare senza sforzo testimonianze coinvolgenti e video di evidenziazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo