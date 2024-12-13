Generatore di Video AI per le Relazioni con gli Ex Studenti

Prompt di Esempio 1
Genera un video personalizzato di 30 secondi mirato a coinvolgere segmenti specifici di ex studenti, come i neolaureati, invitandoli a un evento imminente. Il tono dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando un 'avatar AI' amichevole per trasmettere il messaggio direttamente e migliorare il 'coinvolgimento degli ex studenti'. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e personalizzato, con un branding sottile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video moderno e informativo di 60 secondi invitando tutti gli ex studenti a partecipare a una campagna annuale di donazioni, sfruttando l'efficienza di un 'generatore di video per le relazioni con gli ex studenti'. Rivolgi l'intera base di ex studenti con chiare chiamate all'azione e uno stile visivo elegante, completato da musica di sottofondo. Questo video dovrebbe essere facilmente realizzabile utilizzando i "Templates & scenes" di HeyGen per un rapido lancio sui social media.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video toccante di 40 secondi che mostri l'impatto delle donazioni degli ex studenti, destinato ai donatori e ai sostenitori di lunga data. Lo stile visivo dovrebbe essere ricco ed emotivo, combinando immagini reali con filmati d'archivio per raccontare una narrazione avvincente di 'digital storytelling'. Migliora la narrazione incorporando immagini pertinenti dalla "Media library/stock support" di HeyGen per illustrare i progressi dell'università.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per le Relazioni con gli Ex Studenti

Crea facilmente storie di successo personalizzate degli ex studenti e video di coinvolgimento con l'AI, migliorando le connessioni e celebrando i successi con una finitura professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Coinvolgente
Inizia scrivendo o incollando facilmente il tuo copione. La nostra potente funzione text-to-video trasforma intelligentemente il tuo testo in una narrazione parlata avvincente, formando il nucleo della tua storia di ex studenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI Professionale
Seleziona da una galleria diversificata di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio. Questi avatar AI aiutano a personalizzare il tuo video, garantendo una connessione autentica e relazionabile con i tuoi ex studenti.
3
Step 3
Applica i Tuoi Elementi di Branding
Mantieni un'identità di marca coerente applicando senza sforzo i controlli di branding della tua istituzione, inclusi loghi e colori personalizzati, in tutto il tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Storia
Finalizza il tuo video d'impatto per gli ex studenti ed esportalo facilmente in vari formati. Condividi facilmente le tue storie di successo degli ex studenti su tutte le tue piattaforme di social media e canali di comunicazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Messaggi Ispiratori per gli Ex Studenti

Sviluppa video potenti e motivazionali per connetterti con gli ex studenti, incoraggiare la partecipazione e rafforzare l'orgoglio istituzionale e le donazioni.

background image

Domande Frequenti

Come consente HeyGen la creazione di video personalizzati per il coinvolgimento degli ex studenti?

Il generatore di video AI di HeyGen ti permette di creare video altamente personalizzati per un efficace coinvolgimento degli ex studenti. Sfrutta la nostra funzione text-to-video e i modelli personalizzabili per creare esperienze di digital storytelling uniche che risuonano davvero.

Posso utilizzare avatar AI per creare storie di successo degli ex studenti con HeyGen?

Sì, HeyGen offre avatar AI avanzati che possono dare vita alle tue storie di successo degli ex studenti. Combinali con i nostri ampi modelli di video e la generazione di voiceover per contenuti di qualità professionale in modo rapido.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i video delle relazioni con gli ex studenti?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi contenuti video per le relazioni con gli ex studenti. Personalizza facilmente loghi, colori e aggiungi sottotitoli, quindi esporta il tuo video per varie piattaforme come i social media.

Quali strumenti offre HeyGen per creare facilmente video di successo degli ex studenti?

HeyGen eccelle come Creatore di Video di Successo degli Ex Studenti, semplificando la creazione di video di riconoscimento d'impatto. Utilizza la Creazione di Video Nativa da Prompt e la nostra funzione text-to-video per trasformare facilmente i copioni in contenuti video coinvolgenti utilizzando modelli video pre-progettati.

