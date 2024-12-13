Video Maker per il Coinvolgimento degli Ex Studenti per Connessioni Stellari

Crea video coinvolgenti per gli ex studenti senza sforzo; utilizza diversi Template e scene per raccontare la storia unica di ogni laureato.

Crea un video di 60 secondi per il coinvolgimento degli ex studenti, rivolto a team di sviluppo universitari impegnati, mostrando aggiornamenti rapidi e coinvolgenti per le campagne di raccolta fondi. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e conciso, con una voce narrante chiara e autorevole generata utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasmettere efficacemente i messaggi chiave.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci una narrazione di 90 secondi per un Video Maker di Successi degli Ex Studenti, celebrando i successi individuali diversificati per ispirare studenti e docenti attuali. Questo video edificante, destinato ai dipartimenti di relazioni con gli ex studenti, dovrebbe sfruttare gli avatar AI di HeyGen per presentare una varietà di storie ispiratrici, mantenendo uno stile visivo ispiratore e un audio di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 2 minuti sui momenti salienti degli ex studenti per gli organizzatori di eventi, riepilogando un anno di successi con un approccio visivo celebrativo e coerente con il marchio. Incorpora musica vivace e sottotitoli chiari da HeyGen per garantire accessibilità e coinvolgimento su varie piattaforme, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per una finitura raffinata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 90 secondi che spieghi i vantaggi tecnici di un AI Highlight Video Maker per il personale IT e i tecnologi del marketing che valutano gli strumenti di creazione video. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito con grafica moderna, completato da una generazione di voce narrante diretta ed esplicativa per articolare efficacemente le caratteristiche complesse.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per il Coinvolgimento degli Ex Studenti

Crea video coinvolgenti per il coinvolgimento degli ex studenti senza sforzo con il potente AI di HeyGen, dal copione iniziale all'esportazione finale raffinata.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione o Seleziona un Template
Inizia inserendo il tuo messaggio nella funzione di **testo-a-video da copione** di HeyGen, o scegli tra una selezione di template professionali. Questo pone le basi per il tuo video di coinvolgimento degli ex studenti d'impatto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Voce
Dai vita al tuo messaggio selezionando un coinvolgente **avatar AI** come presentatore virtuale. Migliora la consegna con voci narranti di alta qualità e dal suono naturale generate per il tuo copione, sfruttando le capacità dell'AI Highlight Video Maker.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Accessibilità
Rafforza l'identità della tua istituzione applicando il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i **controlli di branding** intuitivi. Migliora l'accessibilità per tutti gli spettatori aggiungendo sottotitoli automatici al tuo video.
4
Step 4
Esporta e Ottimizza per la Condivisione
Finalizza la tua creazione regolando il suo rapporto d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme social. Con il **ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto**, genera facilmente video di alta qualità ottimizzati per una distribuzione senza soluzione di continuità attraverso la tua rete di ex studenti, rendendoti un efficace video maker per il coinvolgimento degli ex studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Campagne di Coinvolgimento Personalizzate

.

Crea messaggi video personalizzati per gli ex studenti, promuovendo connessioni individuali più forti e incoraggiando la partecipazione a eventi o iniziative di raccolta fondi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare Video di Evidenza AI per il coinvolgimento degli ex studenti?

HeyGen ti consente di produrre facilmente contenuti coinvolgenti per il "video maker di evidenza degli ex studenti" utilizzando la sua funzione di "testo-a-video" e gli "avatar AI". Questa piattaforma di "Generazione Video End-to-End" semplifica la creazione di contenuti video "personalizzati" accattivanti per la tua comunità di ex studenti.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione per i video degli ex studenti?

Assolutamente, HeyGen fornisce robusti "controlli di branding" per garantire che il tuo "video maker di successi degli ex studenti" sia in linea con l'identità della tua istituzione, inclusi loghi e colori. Puoi anche utilizzare vari "Template e scene" e "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per risultati professionali.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace video maker per ex studenti online?

HeyGen integra potenti funzionalità come la "generazione di voce narrante", "sottotitoli" automatici e "presentatori virtuali" per migliorare la tua esperienza di "video maker per ex studenti online". Questi strumenti garantiscono che i tuoi messaggi siano accessibili e d'impatto per un pubblico più ampio di ex studenti.

HeyGen può supportare un ampio coinvolgimento degli ex studenti con video personalizzati?

Sì, HeyGen è progettato per scalare i tuoi sforzi di "video maker per il coinvolgimento degli ex studenti" attraverso le sue capacità di "video personalizzati", integrandosi perfettamente con il tuo flusso di lavoro. La funzione di "testo-a-video" consente la generazione efficiente di messaggi unici per singoli ex studenti su larga scala.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo