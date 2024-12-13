Scopri il miglior creatore di video alternativo per le tue esigenze

Dai potere ai team di marketing di produrre video professionali senza sforzo, sfruttando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen.

Crea un video introduttivo di 45 secondi per piccoli imprenditori e team di marketing che cercano un'alternativa ai creatori di video, presentando uno stile visivo elegante e professionale. Il video dovrebbe includere una voce narrante sicura, fornita da un avatar AI realistico, dimostrando quanto sia facile produrre contenuti di marketing professionali senza software complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio pubblicitario di 30 secondi per i social media destinato a creatori di contenuti e influencer, mostrando come possano rapidamente produrre video accattivanti per i social media. Utilizza uno stile visivo vivace e consapevole delle tendenze, combinato con musica energica e una voce narrante chiara e concisa generata direttamente da un copione utilizzando la capacità di testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 60 secondi rivolto a formatori aziendali e sviluppatori di e-learning, dimostrando la creazione di video professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e strutturato, completato da una voce narrante calma e autorevole generata utilizzando la generazione di voce narrante di HeyGen, facendo uso di modelli personalizzati e scene per un aspetto coerente.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo di 50 secondi per educatori e creatori di corsi online, evidenziando la semplicità del montaggio video con strumenti di editing video AI. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e illustrativo con una voce narrante amichevole e articolata, e includere sottotitoli generati automaticamente per migliorare l'accessibilità per tutti gli studenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Creatore di Video Alternativo

Scopri un flusso di lavoro semplificato per creare video coinvolgenti, dal copione a straordinarie immagini, con i nostri strumenti AI intelligenti.

1
Step 1
Crea il tuo Video dal Copione
Trasforma i tuoi contenuti scritti in video coinvolgenti senza sforzo. La nostra capacità di testo-a-video da script ti consente di generare istantaneamente scene e narrazione, rendendo la creazione di video più veloce che mai.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Migliora la professionalità e la relazionabilità del tuo video scegliendo da una vasta libreria di avatar AI. Questi presentatori digitali danno vita al tuo messaggio con espressioni e voci realistiche.
3
Step 3
Applica Branding e Stile
Mantieni la coerenza del marchio in tutti i tuoi video. Applica facilmente i tuoi controlli di Branding unici (logo, colori), personalizza i caratteri e integra musica di sottofondo per creare un prodotto finale raffinato e in linea con il marchio.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma
Finalizza la tua creazione ed Esporta il tuo video in vari formati e ridimensionamenti di rapporto d'aspetto per adattarsi a qualsiasi piattaforma di social media o presentazione professionale, garantendo un'esperienza di visione ottimale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Apprendimento Potenziati

.

Migliora il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze con video di formazione dinamici generati dall'AI, semplificando argomenti complessi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia produzione creativa di video?

HeyGen ti consente di creare Video Professionali utilizzando avanzati Avatar AI e un fluido sistema di testo-a-video AI, trasformando i tuoi script in contenuti visivi dinamici. Questo creatore di video alternativo semplifica il tuo flusso di lavoro, permettendo una narrazione immaginativa senza un complesso montaggio video.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video efficiente per i team di marketing?

HeyGen offre un'editing intuitivo Drag and Drop e una vasta gamma di Modelli Personalizzati, rendendolo un creatore di video ideale per i team di marketing per produrre contenuti coinvolgenti rapidamente. La sua interfaccia user-friendly semplifica il montaggio video, permettendo di concentrarsi sulle campagne strategiche.

HeyGen fornisce strumenti per effetti avanzati di montaggio video?

Sì, gli strumenti di editing video AI di HeyGen includono funzionalità per Generare Sottotitoli automaticamente e Rimuovere Sfondi con facilità, migliorando la qualità professionale dei tuoi video. Questo consente tocchi sofisticati in post-produzione senza richiedere un'ampia competenza tecnica.

HeyGen può aiutarmi a creare rapidamente video coinvolgenti per i social media?

Assolutamente. Come editor video versatile, HeyGen offre una ricca Libreria di Filmati di Stock e modelli personalizzabili, perfetti per creare video coinvolgenti per i social media in pochi minuti. Puoi facilmente adattare i contenuti per varie piattaforme, assicurando che il tuo messaggio raggiunga un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo