Creatore di Video Istruttivi per Compagnie Aeree: Crea Formazione Coinvolgente

Trasforma i tuoi script in video istruttivi professionali e coinvolgenti istantaneamente con la nostra tecnologia avanzata di text-to-video.

Crea un video di formazione di 90 secondi per il personale di terra delle compagnie aeree, dimostrando le procedure operative del nuovo sistema di gestione dei bagagli. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente dettagliato e istruttivo, con un tono audio professionale e chiaro, sfruttando la funzione "Voiceover generation" di HeyGen per spiegare ogni passaggio con precisione. Questo video mira a fornire "video di formazione" efficaci utilizzando un "agente video AI" per una consegna coerente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 1 minuto per l'equipaggio di cabina sui protocolli delle porte di emergenza. Utilizza "avatar AI" realistici per dimostrare visivamente le azioni corrette, assicurando che l'audio sia calmo ma autorevole. Includi "Sottotitoli/didascalie" chiari per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori, rendendo questo un esempio esemplare di "video istruttivi".
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 45 secondi per introdurre il personale amministrativo delle compagnie aeree alle caratteristiche principali del nuovo software di pianificazione dei voli. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, mostrando l'"interfaccia user-friendly" con evidenziazioni animate, accompagnato da un voiceover coinvolgente e informativo. Usa i "Templates & scenes" di HeyGen per costruire rapidamente un aspetto e una sensazione raffinati, dimostrando i vantaggi della "personalizzazione".
Prompt di Esempio 3
Produci un briefing interno dinamico di 30 secondi per tutto il personale delle compagnie aeree sulle procedure aggiornate di controllo di sicurezza. Il video dovrebbe presentare tagli rapidi e chiari segnali visivi, consegnati con un tono energico generato tramite "Text-to-video from script". Sfrutta la "Rimodulazione del rapporto d'aspetto & esportazioni" di HeyGen per garantire una distribuzione senza problemi su varie piattaforme di comunicazione interna, dimostrando la "generazione video end-to-end" per aggiornamenti rapidi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Istruttivi per Compagnie Aeree

Crea facilmente video istruttivi coinvolgenti e informativi per l'industria aerea con l'AI, garantendo chiarezza e impatto per la formazione e la sicurezza.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo istruttivo. Utilizza i nostri diversi "video templates" per strutturare rapidamente il tuo contenuto e ottenere un vantaggio iniziale sul tuo progetto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Migliora il tuo video scegliendo tra una gamma di "avatar AI" realistici per trasmettere il tuo messaggio. Questi presentatori digitali danno vita alle tue istruzioni con espressioni naturali.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Coinvolgente
Trasforma il tuo script in audio professionale con avanzati "AI Voiceovers" disponibili in più lingue, assicurando che il tuo messaggio sia ascoltato chiaramente ed efficacemente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video istruttivo ed "Esportalo" nel formato e rapporto d'aspetto desiderati. Prepara il tuo contenuto per varie piattaforme, dall'intrattenimento in volo ai moduli di formazione online.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Procedure Operative Complesse

.

Trasforma guide operative e protocolli di sicurezza complessi delle compagnie aeree in video istruttivi chiari e digeribili per una migliore comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di produzione video?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di text-to-video e avatar AI per semplificare la creazione di video complessi. Gli utenti possono facilmente trasformare script in video animati coinvolgenti o video istruttivi con un'interfaccia user-friendly, rendendo l'intero processo efficiente.

Quali controlli avanzati di branding offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding che permettono agli utenti di incorporare il loro logo e palette di colori specifiche nei loro video. Inoltre, è possibile ottenere una presentazione visiva perfetta con la flessibile rimodulazione del rapporto d'aspetto & esportazioni per varie piattaforme.

HeyGen può supportare contenuti multilingue e media diversi nei miei video?

Assolutamente, HeyGen consente una portata globale supportando contenuti in oltre 140 lingue e generando automaticamente sottotitoli per una maggiore accessibilità. Gli utenti possono anche arricchire i loro video utilizzando una libreria multimediale completa o caricando risorse personalizzate.

HeyGen è conforme agli standard del settore per la creazione di video AI sicuri ed etici?

Sì, HeyGen è impegnata nella sicurezza e responsabilità dell'AI, essendo orgogliosamente conforme a SOC 2 e GDPR. Diamo priorità all'uso etico dell'AI durante tutto il nostro processo di generazione video end-to-end, garantendo la privacy e l'integrità dei dati per tutti gli utenti.

