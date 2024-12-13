Creatore di Video Airbnb per Tour della Proprietà Mozzafiato

Aumenta le prenotazioni con tour della proprietà mozzafiato. Genera facilmente video coinvolgenti dalle tue foto utilizzando avatar AI, senza bisogno di fotocamera o competenze di editing.

Crea un vivace video di 45 secondi per un tour della proprietà, progettato per potenziali ospiti in cerca di una fuga accogliente, con uno stile visivo luminoso e moderno e musica di sottofondo edificante. Il video dovrebbe evidenziare i servizi principali e i punti di forza unici per il tuo video Airbnb, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per narrare il tour senza dover registrare la tua voce, facendo brillare davvero il tuo video Airbnb.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale convincente di 60 secondi rivolto agli host di Airbnb che cercano di aumentare le prenotazioni e migliorare l'attrattiva del loro annuncio. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con un tono audio sicuro e informativo. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare consigli chiave e vantaggi dell'uso del video per i tour delle proprietà, coinvolgendo efficacemente i tuoi ospiti target.
Prompt di Esempio 2
Progetta un annuncio pubblicitario sui social media di 30 secondi, energico e mirato ai viaggiatori impegnati che scorrono i loro feed, mostrando un "tour della proprietà mozzafiato" con tagli dinamici e musica di sottofondo vivace e alla moda. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e coinvolgente, incoraggiando visualizzazioni rapide. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video d'impatto che si distingua sui social media.
Prompt di Esempio 3
Produci un video istruttivo utile di 60 secondi per nuovi o impegnati host di Airbnb, dimostrando quanto sia facile creare video promozionali coinvolgenti per gli annunci senza una fotocamera o competenze di editing. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e facile da usare, accompagnato da una narrazione audio amichevole e incoraggiante. Sfrutta la capacità di testo-a-video di HeyGen per trasformare le descrizioni scritte in un video professionale senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Airbnb

Crea facilmente tour della proprietà mozzafiato con l'AI, aumentando le tue prenotazioni senza una fotocamera o competenze di editing.

1
Step 1
Carica le Tue Foto
Inizia caricando le foto e i video clip della tua proprietà sulla piattaforma. La nostra libreria multimediale intuitiva rende facile organizzare i tuoi contenuti.
2
Step 2
Scegli un Modello
Seleziona tra la nostra gamma diversificata di modelli per tour della proprietà mozzafiato per strutturare istantaneamente il tuo video. Questi modelli sono progettati per il massimo impatto.
3
Step 3
Aggiungi la Narrazione AI
Eleva il tuo tour della proprietà con una narrazione professionale. Utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per aggiungere un audio chiaro e coinvolgente che metta in risalto i migliori aspetti della tua proprietà.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video Airbnb mozzafiato ed esportalo in più formati adatti a varie piattaforme. Condividilo sui social media e nel tuo annuncio per attrarre più ospiti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Caratteristiche della Proprietà con Video AI

.

Sviluppa tour video mozzafiato potenziati dall'AI che mostrano le caratteristiche uniche della tua proprietà Airbnb, attirando più potenziali ospiti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare tour della proprietà mozzafiato per il mio annuncio Airbnb?

HeyGen ti consente di generare tour video di alta qualità per Airbnb senza sforzo, anche senza una fotocamera o competenze avanzate di editing. Il nostro creatore di video AI trasforma rapidamente le tue foto e testi in video promozionali coinvolgenti, ideali per attrarre più ospiti.

Un video Airbnb creato con HeyGen aumenterà effettivamente le mie prenotazioni?

Assolutamente. I tour video Airbnb coinvolgenti, potenziati dal Creative Engine di HeyGen, aiutano ad attrarre più ospiti target e aumentano significativamente le prenotazioni mostrando la tua proprietà in modo unico sui social media e siti di annunci.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i contenuti video Airbnb?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi avatar AI, modelli diversi e funzionalità di generazione di voiceover. Puoi facilmente caricare le tue foto e personalizzare ogni elemento per creare un video Airbnb unico che rappresenti veramente la tua proprietà.

Posso creare un tour video professionale per Airbnb usando l'AI senza attrezzature speciali?

Sì, il creatore di video AI di HeyGen ti consente di creare tour della proprietà professionali per i tuoi annunci Airbnb senza bisogno di attrezzature costose o di un videografo. Sfrutta la nostra Generazione Video End-to-End per produrre video di alta qualità senza sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo