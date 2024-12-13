Creatore di Video per Host Airbnb: Aumenta Prenotazioni e Coinvolgimento

Crea tour della proprietà straordinari con facilità. La nostra funzione di generazione di voiceover aiuta a narrare storie accattivanti per aumentare le prenotazioni su Airbnb.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi progettato per offrire ai potenziali ospiti di Airbnb un tour mozzafiato della proprietà, mettendo in risalto il fascino unico e i servizi principali del tuo alloggio. Questo video dovrebbe presentare immagini luminose e invitanti che mostrano ogni stanza e una voce narrante allegra e amichevole per guidare gli spettatori, facilmente generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen e modelli professionali per un aspetto raffinato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video breve e coinvolgente di 30 secondi rivolto ai viaggiatori in cerca di soggiorni personalizzati, utilizzando un approccio narrativo accattivante per condividere un'esperienza locale unica o un consiglio da un host di Airbnb. Lo stile visivo dovrebbe essere personale e autentico, possibilmente con un avatar AI che parla con un tono conversazionale, che puoi creare sfruttando gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale dinamico di 15 secondi perfetto per i social media, mostrando rapidamente aggiornamenti recenti o una caratteristica speciale del tuo Airbnb utilizzando foto esistenti. Questo video necessita di tagli veloci e visivamente accattivanti, musica di sottofondo accattivante e sottotitoli/legende concise per catturare l'attenzione, tutto facilmente implementabile con la funzione Sottotitoli/legende di HeyGen e modelli e scene versatili.
Prompt di Esempio 3
Produci un tour virtuale informativo di 60 secondi per accogliere i nuovi ospiti nel loro soggiorno Airbnb, dettagliando le caratteristiche principali e semplici istruzioni per il loro comfort. Questo video dovrebbe mantenere uno stile visivo chiaro, amichevole e istruttivo con una voce narrante professionale che guida lo spettatore, e dovrebbe essere facilmente adattabile per diverse piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per una visualizzazione ottimale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video per Host Airbnb

Crea tour della proprietà straordinari senza sforzo con l'AI. Questa guida mostra agli host di Airbnb come trasformare le foto esistenti in video professionali e coinvolgenti per aumentare la visibilità.

1
Step 1
Carica le Tue Foto
Inizia caricando le foto esistenti della tua proprietà. Il nostro creatore di video AI utilizza queste immagini per creare tour della proprietà straordinari, mettendo in risalto le migliori caratteristiche del tuo annuncio.
2
Step 2
Seleziona un Modello Professionale
Scegli tra una varietà di modelli professionali progettati per mettere in risalto le proprietà in affitto. Arricchisci il tuo video con elementi narrativi coinvolgenti per catturare l'attenzione dei potenziali ospiti.
3
Step 3
Genera un Voiceover
Dai vita alla tua proprietà con un voiceover generato dall'AI. Basta digitare il tuo script e la nostra piattaforma creerà una narrazione dal suono naturale per guidare gli spettatori attraverso il tuo tour virtuale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Esporta il tuo video promozionale della proprietà finito, pronto per essere condiviso sui social media o YouTube e attrarre più prenotazioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira gli Ospiti con Presentazioni Coinvolgenti della Proprietà

Crea tour virtuali accattivanti che mettono in risalto il fascino unico della tua proprietà, creando un'esperienza aspirazionale per gli spettatori.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare gli host di Airbnb a creare video promozionali professionali per le proprietà?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI che consente agli host di Airbnb di produrre rapidamente tour della proprietà straordinari. Trasforma le tue foto esistenti in video promozionali coinvolgenti e professionali, progettati per aumentare le prenotazioni e migliorare la visibilità.

Posso creare tour video straordinari per Airbnb senza bisogno di una fotocamera o competenze di editing avanzate?

Sì, con HeyGen, assolutamente. La nostra piattaforma ti permette di generare tour video professionali per Airbnb senza sforzo utilizzando avatar AI e una selezione di modelli professionali, tutti completati da una funzione di generazione di voiceover, eliminando la necessità di editing complesso.

HeyGen mi permette di utilizzare le mie foto e il mio branding esistenti per i video delle proprietà Airbnb?

Assolutamente. HeyGen ti consente di caricare le tue foto esistenti e integrare senza problemi i controlli del tuo branding, garantendo che i video promozionali delle tue proprietà mantengano una narrazione coerente e riflettano il tuo stile unico per ogni annuncio Airbnb.

Per quali piattaforme sono adatti i tour video di Airbnb generati da HeyGen?

I tour video di Airbnb generati da HeyGen sono ottimizzati per varie piattaforme, inclusi i social media come Instagram e YouTube. La nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto assicura che i tuoi video professionali abbiano un aspetto eccellente e catturino il massimo coinvolgimento ovunque li condividi.

