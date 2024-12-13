AI Welcome Video Maker: Crea Intros Coinvolgenti Istantaneamente

Progetta senza sforzo video di benvenuto accattivanti utilizzando la nostra gamma diversificata di modelli AI e opzioni di personalizzazione fluide.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di benvenuto AI professionale di 45 secondi per potenziali clienti B2B, mostrando le soluzioni innovative della tua azienda. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio elegante e informativo, utilizzando l'AI Video Generator di HeyGen per presentare un avatar AI sicuro che introduce i benefici chiave e favorisce la fiducia.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di benvenuto AI coinvolgente di 60 secondi per i partecipanti di un corso online o webinar. Questo video istruttivo deve avere uno stile visivo chiaro e dinamico con una voce narrante incoraggiante. Inizia convertendo un copione dettagliato utilizzando la funzione Text-to-video from script di HeyGen, poi miglioralo con l'avanzata generazione di Voiceover di HeyGen per spiegare gli obiettivi del corso.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di benvenuto AI dinamico di 30 secondi su misura per i follower dei social media, servendo come una rapida introduzione al marchio. Punta a un'estetica energica e visivamente ricca con forti elementi di branding e audio chiaro. Utilizza l'AI Video Maker di HeyGen per creare questo clip d'impatto, assicurando che le informazioni cruciali siano trasmesse efficacemente attraverso i Sottotitoli/caption di HeyGen per una maggiore accessibilità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'AI Welcome Video Maker

Crea senza sforzo video di benvenuto coinvolgenti con l'AI per accogliere nuovi clienti, dipendenti o visitatori del sito web, facendo una prima impressione memorabile in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione o Seleziona un Modello
Redigi il tuo copione di messaggio di benvenuto o scegli tra una gamma di "Templates & scenes" professionali per avviare la creazione del tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Personalizza il tuo video selezionando un "AI avatar" espressivo che rappresenti al meglio l'identità e il messaggio del tuo marchio.
3
Step 3
Genera un Voiceover
Converti il tuo copione scritto in audio dal suono naturale utilizzando la nostra avanzata funzione di "Voiceover generation" per una comunicazione chiara.
4
Step 4
Aggiungi Branding ed Esporta
Incorpora il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i "Branding controls (logo, colors)" e poi esporta il tuo video di benvenuto rifinito.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci di Benvenuto Efficaci

Produci annunci video di benvenuto AI ad alte prestazioni in pochi minuti per presentare prodotti o servizi a potenziali clienti in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come agisce HeyGen come generatore di video AI per i miei progetti creativi?

HeyGen ti consente di generare facilmente video AI utilizzando la tecnologia text-to-video, trasformando i tuoi copioni in contenuti dinamici. Sfrutta i nostri modelli diversificati e avatar AI realistici per creare intro video coinvolgenti e contenuti promozionali con facilità.

Posso personalizzare i miei video generati dall'AI con elementi di branding specifici utilizzando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di incorporare elementi di branding come loghi e colori specifici nei tuoi video AI. Questo assicura che i tuoi contenuti riflettano costantemente la tua identità di marca unica.

Quali contenuti creativi posso produrre utilizzando l'AI intro maker di HeyGen?

L'AI intro maker di HeyGen ti consente di generare una vasta gamma di intro video creativi e video di benvenuto per varie piattaforme. Dalle intro aziendali coinvolgenti alle intro di gioco dinamiche, puoi creare aperture accattivanti con voiceover realistici e ricchi asset di stock.

Quanto è facile convertire il testo in video con le capacità AI di HeyGen?

Con HeyGen, convertire il testo in video è incredibilmente semplice e intuitivo. Basta inserire il tuo copione, scegliere un avatar AI, e l'avanzato AI video maker di HeyGen genererà il tuo video con voiceover dal suono naturale e animazioni di testo in pochi istanti.

