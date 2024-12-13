Generatore di video di benvenuto AI per Introduzioni Coinvolgenti

Fai sentire i tuoi nuovi utenti a casa con avatar AI personalizzati per un benvenuto amichevole.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 15 secondi per l'introduzione su YouTube per piccoli imprenditori che lanciano un nuovo prodotto, caratterizzato da uno stile visivo elegante e moderno con grafiche pulite e una voce narrante autorevole e ispiratrice, accompagnata da una musica di sottofondo sottile. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen e le capacità di testo in video da script per evidenziare istantaneamente le caratteristiche principali del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video professionale di 45 secondi per l'introduzione AI per team di marketing che presentano rapporti trimestrali, utilizzando uno stile visivo sofisticato e aziendale con visualizzazioni basate sui dati e transizioni fluide, accompagnato da una voce narrante chiara e concisa e un sottofondo strumentale professionale. Integra il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e sottotitoli/didascalie per trasmettere chiaramente metriche e approfondimenti chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 60 secondi per l'introduzione AI per creatori di corsi online che introducono un nuovo modulo, adottando uno stile visivo caldo, invitante ed educativo con evidenziazioni di testo sullo schermo, accompagnato da una voce narrante calma e incoraggiante e una musica ambientale delicata. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen e la generazione di voiceover per garantire un'esperienza di apprendimento fluida e accessibile su tutte le piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Benvenuto AI

Crea video di benvenuto personalizzati e coinvolgenti in pochi minuti utilizzando il nostro intuitivo generatore di video AI, progettato per semplificare il tuo processo di creazione di contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Utilizza script potenziati dall'AI per generare contenuti accattivanti per il tuo video di benvenuto, o semplicemente incolla il tuo testo per dare vita immediatamente al tuo messaggio.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta selezione di opzioni del Generatore di Avatar AI per rappresentare il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio di benvenuto con un tocco umano coinvolgente.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Visivi
Accedi alla nostra vasta libreria multimediale, con oltre 16 milioni di foto e video stock, per arricchire il tuo video di benvenuto e renderlo visivamente accattivante.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Scarica immediatamente il tuo video di benvenuto rifinito senza filigrana, pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme e lasciare un'impressione duratura.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Annunci Promozionali di Benvenuto

Genera annunci video AI ad alte prestazioni che fungono da messaggi di benvenuto accattivanti per nuovi prodotti, servizi o eventi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di introduzione AI coinvolgenti?

HeyGen ti consente di generare facilmente video di introduzione AI accattivanti e messaggi di benvenuto utilizzando la tecnologia avanzata di testo in video. La nostra piattaforma integra avatar AI e voiceover AI dinamici, permettendoti di creare introduzioni personalizzate su YouTube e contenuti promozionali con facilità.

Quali tipi di risorse creative e strumenti offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen offre un'ampia libreria multimediale con oltre 16 milioni di foto e video stock, insieme a una varietà di modelli video progettati professionalmente. Il nostro editor video online intuitivo consente una personalizzazione senza soluzione di continuità, aiutandoti a creare video di marketing unici e contenuti per i social media.

Posso generare avatar AI e voiceover AI con HeyGen per migliorare i miei video?

Sì, HeyGen offre potenti capacità di generazione di avatar AI e voiceover AI, trasformando i tuoi script in storie visive dinamiche. Questa funzione è perfetta per creare video di introduzione senza volto o aggiungere un tocco professionale con script potenziati dall'AI e sottotitoli sincronizzati.

HeyGen mi permette di esportare video senza filigrana?

Assolutamente, HeyGen ti consente di produrre video di alta qualità senza alcuna filigrana, garantendo che il tuo branding rimanga intatto. Questo permette di avere introduzioni video di livello professionale e altri contenuti, pronti per il download immediato e la condivisione facile su tutte le piattaforme.

