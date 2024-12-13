Il Generatore di Video AI Definitivo per una Creazione Senza Sforzo

Produci output video professionali senza sforzo. Genera contenuti coinvolgenti utilizzando la nostra avanzata capacità di testo a video da script.

Crea un video di marketing vibrante di 30 secondi per piccoli imprenditori e marketer digitali, mostrando come un generatore di video online basato su AI semplifichi la creazione di contenuti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, accompagnato da musica di sottofondo vivace e una voce fuori campo chiara e amichevole, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e la funzione di generazione di voiceover per un aspetto professionale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo elegante di 45 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia e creatori di contenuti, che descrive il processo innovativo di creazione video con AI e la potenza del Text to Video AI. L'estetica visiva dovrebbe essere futuristica con grafica in movimento pulita, accompagnata da una voce AI calma e autorevole, sfruttando la funzionalità di testo a video da script di HeyGen e un avatar AI coinvolgente per trasmettere informazioni chiave.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial professionale di 60 secondi rivolto a educatori e formatori, dimostrando come la tecnologia AI Avatar Generator possa migliorare le lezioni online con teste parlanti dinamiche. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, con una voce fuori campo amichevole e coinvolgente e sottotitoli chiari sullo schermo, generati utilizzando le funzioni di generazione di voiceover e sottotitoli/caption di HeyGen, garantendo l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Crea una presentazione dinamica di prodotto di 30 secondi per potenziali clienti e recensori tecnologici, evidenziando un nuovo gadget con un focus sulla creazione di video straordinari che raggiungono un'alta qualità di output video. La presentazione visiva dovrebbe essere in alta definizione e veloce, accompagnata da musica di sottofondo moderna ed eccitante, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per la consegna su più piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in video straordinari utilizzando l'AI avanzata, offrendo contenuti visivi di alta qualità per qualsiasi scopo con facilità impareggiabile.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia digitando o incollando il tuo testo, e il nostro potente generatore di video AI convertirà istantaneamente il tuo script in una produzione di Text to Video AI coinvolgente, pronta per lo sviluppo visivo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi perfettamente al tono e allo stile del tuo brand, potenziato dal nostro AI Avatar Generator.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Branding
Migliora il tuo video con media stock, caricamenti personalizzati e applica i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi e colori. Affina ogni scena per un output video veramente professionale e di alta qualità.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua creazione esportandola in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per diverse piattaforme. Condividi i tuoi video straordinari senza soluzione di continuità sui social media e altri canali per coinvolgere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva la Formazione e l'Istruzione

.

Migliora i risultati di apprendimento creando video di formazione coinvolgenti potenziati dall'AI che migliorano la ritenzione di dipendenti o studenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen è un generatore di video AI online leader progettato per rendere la creazione di video AI semplice, trasformando i tuoi testi e idee in output video di alta qualità con un'interfaccia facile da usare per creare video straordinari.

Posso generare video con avatar AI e prompt di testo usando HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di generare video sorprendenti semplicemente fornendo prompt di testo, che vengono poi animati da avatar AI realistici e script potenziati da AI. Questo lo rende una potente soluzione di Text to Video AI.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video creati con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione, inclusa una vasta libreria di modelli video, un generatore di voce AI integrato per audio dinamico e controlli di branding robusti per loghi e colori, garantendo un output video personalizzato e di alta qualità.

HeyGen è un generatore di video AI online adatto per contenuti sui social media?

Assolutamente. Come generatore di video AI online di primo piano, HeyGen è specificamente progettato per aiutarti a creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente per varie piattaforme di social media, completo di funzionalità come il facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto e la generazione automatica di sottotitoli.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo