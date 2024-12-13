Creatore di annunci video AI: Crea annunci sorprendenti rapidamente

Genera senza sforzo annunci video ad alta conversione per piattaforme social con avatar AI realistici e cloni vocali.

Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing, mostrando come il creatore di annunci video AI di HeyGen trasforma idee in coinvolgenti annunci AI. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con avatar AI diversificati integrati senza soluzione di continuità in scenari professionali, accompagnati da una colonna sonora motivazionale e vivace. Evidenzia il potere degli avatar AI nel trasmettere messaggi coinvolgenti senza sforzo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video emozionante di 45 secondi rivolto a marchi D2C e creatori di contenuti, illustrando l'impatto di trasformare testimonianze autentiche in potenti video UGC AI. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e personale, utilizzando immagini di prodotti reali combinate con attori AI che forniscono recensioni genuine, supportati da una voce fuori campo amichevole e chiara. Sottolinea come il testo in video da script renda semplice la creazione di queste storie autentiche.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video informativo di 60 secondi per aziende di eCommerce globali e agenzie di marketing, dimostrando come localizzare i video di prodotto per i mercati internazionali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con prodotti diversificati e sottotitoli localizzati e B-Roll culturalmente rilevanti, narrati da una voce fuori campo internazionalizzata e chiara. Mostra la capacità della piattaforma di generare avanzate voci fuori campo e sottotitoli per raggiungere un pubblico globale.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video veloce di 30 secondi per nuovi marketer e imprenditori impegnati, evidenziando la velocità e la facilità di personalizzare i tuoi annunci video con HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e visivamente ricco, dimostrando azioni rapide di trascinamento su un modello video, accentuate da animazioni vivaci e una traccia di sottofondo ispiratrice. Concentrati su come i modelli e le scene disponibili e la libreria multimediale/stock integrata semplifichino il processo di creazione degli annunci.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un creatore di annunci video AI

Trasforma la tua strategia di marketing creando senza sforzo annunci video coinvolgenti con AI, progettati per catturare l'attenzione e ottenere risultati su tutte le piattaforme social.

1
Step 1
Crea il tuo concetto
Inizia inserendo il tuo script pubblicitario tramite suggerimenti di testo o un link al prodotto, oppure scegli tra una vasta gamma di modelli video per avviare il tuo processo creativo.
2
Step 2
Scegli il tuo talento AI
Seleziona un avatar AI o un attore AI per presentare il tuo messaggio, oppure utilizza cloni vocali per un tocco personalizzato e autentico.
3
Step 3
Aggiungi elementi visivi e rifinisci
Migliora il tuo annuncio con B-Roll pertinenti, video di prodotto e montaggio AI dinamico utilizzando un editor drag-and-drop facile da usare per regolazioni senza soluzione di continuità.
4
Step 4
Esporta e localizza
Finalizza il tuo annuncio video generato da AI, quindi esportalo nel formato desiderato, pronto per essere localizzato in ogni lingua per una portata globale su piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa annunci video di testimonianze coinvolgenti

Trasforma storie di successo dei clienti e testimonianze in video AI coinvolgenti per costruire fiducia e incoraggiare gli acquisti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei annunci video AI?

HeyGen consente agli utenti di essere un "creatore di annunci video AI" trasformando i suggerimenti di testo in "annunci video" coinvolgenti con "attori AI" realistici e ricchi "B-Roll". Questo processo semplificato permette ai marchi e ai "creatori di contenuti" di "creare annunci vincenti con AI" in modo efficiente per varie "piattaforme social".

HeyGen può creare attori AI coinvolgenti per i miei annunci video?

Sì, HeyGen ti permette di generare "avatar AI" "attori AI" che trasmettono il tuo script con una gamma di "controllo delle emozioni" e voci fuori campo realistiche. Questi "attori AI" personalizzabili sono perfetti per "video di prodotto" di impatto e "video pubblicitari" coinvolgenti.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i video pubblicitari?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione creativa, permettendoti di personalizzare il tuo "modello video" con elementi specifici del tuo marchio. Puoi "personalizzare i tuoi annunci video" con un "editor drag-and-drop", integrare "B-Roll" unici e creare sequenze di "storyboard" dinamiche per adattarsi alla tua visione.

HeyGen supporta la produzione di video UGC AI per il marketing?

Assolutamente, HeyGen facilita la produzione di "video UGC AI" dall'aspetto autentico per campagne di marketing efficaci. Questa funzione consente alle aziende di generare "testimonianze" e contenuti generati dagli utenti, migliorando la credibilità e l'engagement su "piattaforme social".

