Creatore di Video Esplicativi Universale AI: Crea Video Straordinari Velocemente

Trasforma senza sforzo i tuoi script in video esplicativi accattivanti con la nostra avanzata funzione di testo-a-video da script.

642/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di case study di 90 secondi per i dipartimenti di formazione aziendale, illustrando come HeyGen trasforma script grezzi in moduli di apprendimento coinvolgenti con la sua funzione di testo-a-video da script. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e chiaro, incorporando esempi sullo schermo di importazione e conversione degli script, garantendo chiarezza con sottotitoli/caption automatici. Questo video mira a mostrare quanto facilmente i team di formazione possano creare risorse interne complete, migliorando la comprensione e la ritenzione dei dipendenti attraverso visual dinamici e testo sincronizzato.
Prompt di Esempio 2
Progetta una presentazione di prodotto di 2 minuti per product manager e team di marketing nel settore tecnologico, evidenziando come lanciare nuove funzionalità utilizzando video esplicativi di prodotto dinamici creati con HeyGen. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e nitido, impiegando vari avatar AI per presentare diversi aspetti della nuova funzionalità. Concentrati sulla capacità di sfruttare diversi presentatori digitali, dimostrando come questi personaggi alimentati dall'AI possano aggiungere un tocco personalizzato alle dimostrazioni di prodotto e coinvolgere efficacemente il pubblico di riferimento.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di suggerimenti rapidi di 45 secondi per i creatori di contenuti digitali, dimostrando l'agilità di riproporre contenuti su diverse piattaforme utilizzando i modelli di video esplicativi di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ricco di immagini, mostrando rapidamente come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni consentano un adattamento senza soluzione di continuità di un singolo video per Instagram Stories, YouTube e LinkedIn. Questo video sottolineerà l'efficienza di sfruttare layout pre-progettati e opzioni di esportazione flessibili per massimizzare la portata dei contenuti con il minimo sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi Universale AI

Crea video esplicativi coinvolgenti senza sforzo con l'AI. Trasforma i tuoi script in immagini accattivanti, complete di avatar AI e voiceover professionali, in pochi minuti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script per il video esplicativo. La nostra funzione di testo-a-video alimentata dall'AI converte istantaneamente il tuo contenuto in scene modificabili, formando il nucleo del tuo video.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scene
Dai vita al tuo messaggio selezionando da una vasta libreria di avatar AI. Integrali nelle tue scene per creare demo di prodotto visivamente coinvolgenti e personalizzate.
3
Step 3
Crea Voiceover e Aggiungi Musica
Genera voiceover AI professionali in varie lingue con facilità. Migliora ulteriormente il tuo video esplicativo aggiungendo musica di sottofondo appropriata per completare il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Scarica il tuo video esplicativo di alta qualità in formato MP4. Il tuo contenuto è ora pronto per essere condiviso senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Creazione di Contenuti Educativi

.

Sviluppa contenuti di corsi coinvolgenti e raggiungi un pubblico globale con video esplicativi guidati dall'AI che semplificano argomenti complessi per una comprensione più ampia.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi da script di testo?

HeyGen consente agli utenti di trasformare gli script di testo direttamente in video esplicativi coinvolgenti con facilità. I nostri strumenti di creazione video AI generano avatar AI realistici e voiceover AI di alta qualità, semplificando l'intero processo di testo-a-video da script per una produzione efficiente.

Quali opzioni offre HeyGen per rendere i video esplicativi accessibili e condivisibili a livello globale?

HeyGen migliora l'accessibilità generando automaticamente sottotitoli per i tuoi video esplicativi. Puoi facilmente esportare in formato MP4 per una compatibilità ampia e, con il supporto per più lingue, i tuoi video esplicativi di prodotto possono raggiungere efficacemente un pubblico globale e diversificato.

HeyGen può facilitare la collaborazione del team e mantenere la coerenza del marchio per i progetti di video esplicativi?

Sì, HeyGen è progettato per una collaborazione senza soluzione di continuità, consentendo ai team di lavorare insieme in modo efficiente nella creazione di video esplicativi. Offre anche controlli di branding robusti, permettendoti di integrare gli elementi unici del tuo marchio come loghi e colori per garantire coerenza in tutti i tuoi contenuti.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video esplicativi universale AI per generare contenuti animati dinamici?

HeyGen si distingue come un efficace creatore di video esplicativi universale AI sfruttando avatar AI all'avanguardia e strumenti avanzati di creazione video AI. Questo consente la generazione rapida di video esplicativi animati professionali, trasformando idee complesse in narrazioni visive chiare in modo efficiente e su larga scala.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo