Generatore di Video AI UGC: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente
Genera video UGC che catturano l'attenzione senza sforzo. I nostri avanzati avatar AI danno vita ai tuoi script con presentazioni realistiche.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un "Video Prodotto" professionale di 45 secondi per un marchio di e-commerce, utilizzando gli "AI avatars" di HeyGen per presentare una recensione imparziale e articolata di un nuovo gadget tecnologico. Questo video dovrebbe attrarre marchi di e-commerce e marketer di prodotto in cerca di soluzioni di contenuto efficienti, mantenendo uno stile visivo elegante, affidabile e informativo, completato da una voce fuori campo chiara e sicura.
Produci un annuncio "AI Instagram reels" energico di 15 secondi che mostri la velocità e la creatività della "creazione di video AI" per contenuti di tendenza. Questo pezzo rapido e visivamente dinamico, rivolto a gestori di social media e creatori di contenuti, dovrebbe utilizzare transizioni vivaci e un suono popolare dai "Templates & scenes" di HeyGen per ispirare una rapida generazione di contenuti.
Progetta una campagna "Video ads" autorevole di 60 secondi che spieghi l'utilità multifunzionale di un "generatore di video AI UGC" per diversi obiettivi di marketing. Questo video persuasivo e orientato alla soluzione, rivolto ad agenzie di marketing e inserzionisti digitali, dovrebbe presentare una qualità visiva di alta produzione e utilizzare la "Voiceover generation" di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro e impattante con un audio coinvolgente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Genera facilmente annunci video coinvolgenti in pochi minuti utilizzando l'AI, ottenendo risultati forti nelle campagne di marketing.
Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea rapidamente video e clip accattivanti per i social media per aumentare l'engagement e la portata su tutte le piattaforme.
Domande Frequenti
Come migliora HeyGen la creazione di video creativi con gli AI Avatars?
HeyGen consente agli utenti di produrre video coinvolgenti in stile Creator sfruttando avanzati AI Avatars che possono essere personalizzati per adattarsi all'estetica del tuo marchio. La nostra piattaforma permette di personalizzare aspetto ed espressioni, rendendo i tuoi contenuti video creativi davvero unici.
Quali capacità creative offre HeyGen per generare video da testo?
HeyGen trasforma i tuoi script scritti in contenuti video dinamici utilizzando sofisticati AI Text-to-Speech e AI Avatars. La piattaforma include un AI Scriptwriter per aiutarti a perfezionare le tue idee, garantendo un percorso senza intoppi dal concetto alla creazione di video AI coinvolgenti con animazioni e visuali ricche.
HeyGen può produrre video di prodotto e annunci video di alta qualità per campagne di marketing?
Assolutamente, HeyGen è progettato per generare Video Prodotto professionali e annunci video coinvolgenti per diverse campagne di marketing. La nostra piattaforma ti consente di incorporare B-roll accattivanti, animazioni e visuali per catturare efficacemente l'attenzione del pubblico.
Come possono le aziende personalizzare l'aspetto e la sensazione dei loro video usando HeyGen?
HeyGen offre ampi controlli di Branding, permettendo alle aziende di personalizzare l'aspetto e la sensazione dei loro video con loghi, colori ed elementi visivi specifici. Puoi scegliere tra una varietà di Templates & scenes e integrare audio di sottofondo dalla nostra Music Library per un prodotto finale raffinato.