Generatore di UGC AI per Video Autentici in Stile Creatore

Genera annunci UGC di alta qualità senza sforzo da script di testo in video, dandoti pieno controllo creativo e risparmiando tempo.

Immagina di creare un autentico video organico in stile creatore di 30 secondi per la tua piccola impresa in pochi minuti. Questo video vivace e dinamico, rivolto ai proprietari di piccole imprese e ai responsabili marketing, dovrebbe dimostrare come un generatore di UGC AI possa trasformare rapidamente un semplice script in contenuti coinvolgenti utilizzando la funzionalità di HeyGen di trasformare il testo in video, completo di una voce fuori campo amichevole.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Mostra come un video prodotto accattivante di 45 secondi possa elevare un marchio di e-commerce. Rivolto alle aziende di e-commerce e ai responsabili marketing di prodotto, questo video dovrebbe presentare gli avatar AI di HeyGen che presentano un prodotto in uno stile visivo raffinato ma autentico, completato da un audio caldo e conversazionale, integrando senza soluzione di continuità il supporto della libreria multimediale/stock per filmati b-roll per evidenziare le caratteristiche chiave.
Prompt di Esempio 2
Crea un annuncio UGC coinvolgente di 60 secondi che catturi l'attenzione sui social media. Progettato per gli inserzionisti digitali e i responsabili marketing sui social media, questo video veloce e alla moda dovrebbe utilizzare gli attori AI di HeyGen per trasmettere un messaggio entusiasta, sfruttando diversi modelli e scene per mostrare un prodotto o servizio con chiare chiamate all'azione, il tutto arricchito da sottotitoli/caption facili da leggere per la massima portata.
Prompt di Esempio 3
Evidenzia la libertà creativa offerta da un generatore di UGC AI in uno spot dinamico di 30 secondi. Questo video ispiratore, su misura per i creatori di contenuti e le agenzie di marketing, dovrebbe adottare un'estetica moderna e un tono audio sicuro, dimostrando come gli utenti possano ottenere il pieno controllo creativo regolando facilmente il ridimensionamento e l'esportazione dell'aspetto per varie piattaforme, il tutto partendo da una base di testo in video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di UGC AI

Crea senza sforzo video autentici in stile creatore con l'AI. Genera contenuti generati dagli utenti coinvolgenti per il tuo marchio rapidamente ed efficacemente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando o scrivendo il tuo script desiderato. Sfrutta il nostro scrittore di script AI per generare contenuti coinvolgenti, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e d'impatto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici che meglio rappresentano il tuo marchio o messaggio, dando vita alla tua visione creativa con facilità.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con media coinvolgenti dalla nostra libreria stock, assicurando che i tuoi video organici in stile creatore siano visivamente accattivanti e allineati con il tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Genera il tuo video di alta qualità per varie piattaforme. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare perfettamente i tuoi contenuti per annunci UGC o video di prodotto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video generati dall'AI coinvolgenti, costruendo fiducia e dimostrando il valore del prodotto con voci autentiche.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie campagne pubblicitarie UGC?

HeyGen ti consente di creare annunci UGC coinvolgenti e dall'aspetto organico generando diversi avatar AI. Puoi trasformare facilmente i tuoi script in video accattivanti in stile creatore, assicurando che i tuoi contenuti si distinguano e risuonino con il tuo pubblico.

HeyGen offre un ampio controllo creativo per i video di prodotto?

Sì, HeyGen offre pieno controllo creativo per realizzare video di prodotto eccezionali. Il suo editor integrato ti permette di personalizzare i modelli, integrare i tuoi filmati b-roll e applicare controlli di branding per un risultato professionale e raffinato che mette in risalto efficacemente il tuo prodotto.

Qual è il processo di HeyGen per trasformare il testo in contenuti video?

HeyGen trasforma senza soluzione di continuità i tuoi script di testo in contenuti video dinamici utilizzando un'AI avanzata. Puoi generare voci fuori campo realistiche, aggiungere sottotitoli automatici per l'accessibilità e sfruttare il supporto multilingue per espandere facilmente la tua portata a livello globale.

Posso personalizzare lo stile visivo e il branding dei video creati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti permette di mantenere un'identità di marca coerente attraverso controlli di branding completi, inclusa l'integrazione del logo e schemi di colori personalizzati. Puoi utilizzare vari modelli e opzioni di rapporto d'aspetto per garantire che ogni video si allinei perfettamente con l'estetica del tuo marchio.

