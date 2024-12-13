Generatore di Video di Formazione AI per Corsi Online Coinvolgenti

Crea facilmente contenuti formativi professionali trasformando i prompt di testo in video dinamici utilizzando la nostra funzione di trasformazione del testo in video da script.

Crea un video istruttivo di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, dimostrando quanto sia facile personalizzare i materiali di onboarding utilizzando avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e incoraggiante, con animazioni pulite che evidenziano l'espressività dell'avatar, accompagnate da una traccia audio chiara e accogliente. Questo video mette in particolare risalto la potente funzione degli avatar AI di HeyGen, semplificando la creazione di contenuti formativi complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 60 secondi rivolto ai team di marketing, illustrando l'efficienza nel trasformare concetti scritti in video raffinati. Utilizza un'estetica visiva elegante e moderna con transizioni fluide e testo coinvolgente sullo schermo, supportato da una voce narrante professionale e coinvolgente. Il focus principale qui è sulla capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, accelerando la produzione di video di marketing d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un breve segmento introduttivo di 30 secondi per educatori, mostrando come creare rapidamente agganci didattici coinvolgenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo luminoso ed energico con colori vivaci e grafiche in movimento coinvolgenti, accompagnato da musica di sottofondo stimolante. Questo prompt enfatizza l'utilità dei Template e scene di HeyGen per generare rapidamente contenuti accattivanti su una piattaforma video AI intuitiva.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di annuncio globale di 50 secondi per i dipartimenti HR, evidenziando la facilità di raggiungere una forza lavoro diversificata con contenuti multilingue. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e sofisticata, incorporando immagini culturalmente inclusive, mentre l'audio presenta una generazione di Voiceover cristallina in più lingue. Questo dimostra la capacità di HeyGen di creare comunicazioni d'impatto e accessibili a livello globale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione AI

Sfrutta la potenza dell'AI per creare video formativi coinvolgenti senza sforzo. Genera contenuti professionali con avatar AI personalizzabili e visuali dinamici in pochi clic.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo materiale formativo, digitando direttamente o incollando il tuo script. Il nostro AI di trasformazione del testo in video utilizzerà questo come base per il tuo contenuto.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo contenuto formativo. Seleziona l'avatar AI perfetto per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Personalizza il tuo video applicando i colori e il logo del tuo brand utilizzando i nostri controlli di branding. Assicurati che il tuo contenuto sia rifinito e in linea con il brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Formativo
Genera il tuo video AI di alta qualità, pronto per il download. Esporta facilmente il tuo contenuto formativo completato in vari formati per adattarsi a qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Istruzione Specializzata

.

Trasforma argomenti complessi in video di formazione AI chiari e coinvolgenti, rendendo l'istruzione specializzata, come quella sanitaria, più accessibile ed efficace.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione creativa di video con l'AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video coinvolgenti trasformando i prompt di testo direttamente in "Testo in Video AI" con "avatar AI" realistici. Questo semplifica il processo "creativo", rendendo la produzione di video di alta qualità accessibile senza competenze di editing complesse.

HeyGen può creare video con voiceover diversificati e contenuti multilingue?

Sì, HeyGen supporta robusti "voiceover" e consente una creazione di "contenuti multilingue" senza soluzione di continuità per i tuoi video. Il nostro avanzato "generatore di video AI" assicura che il tuo messaggio risuoni efficacemente con il pubblico globale.

Quali tipi di template predefiniti sono disponibili per accelerare la creazione di video in HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di "template predefiniti" progettati per vari scopi, inclusi "video di marketing" e "contenuti formativi". Questi template professionali sulla nostra "piattaforma video AI" accelerano significativamente il tuo flusso di lavoro di produzione, permettendoti di creare contenuti d'impatto rapidamente.

HeyGen è un generatore di video AI efficace per la formazione professionale e il marketing?

Assolutamente. HeyGen funge da potente "generatore di video AI" progettato appositamente per produrre "contenuti formativi" di alta qualità e "video di marketing" accattivanti. La nostra robusta "piattaforma video AI" fornisce tutti gli strumenti necessari per elevare le tue comunicazioni professionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo