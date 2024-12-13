Generatore di Video di Lezioni di Formazione AI: Crea Corsi Coinvolgenti

Crea facilmente video educativi professionali con il nostro generatore di video di lezioni di formazione AI, utilizzando il robusto testo a video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video educativo animato di 30 secondi accattivante per le piattaforme social, mirato a spiegare un nuovo concetto in modo semplice a un vasto pubblico. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e simile a un cartone animato, accompagnato da una narrazione allegra e amichevole, dimostrando la funzione di testo a video di HeyGen per una rapida creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 60 secondi su misura per l'onboarding dei nuovi dipendenti, illustrando le principali politiche aziendali o l'uso del software. Utilizza uno stile visivo pulito e basato su infografiche, completato da una voce narrante calma ed esplicativa, enfatizzando le potenti capacità di generazione di voiceover di HeyGen per una comunicazione coerente del brand.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio video AI conciso di 15 secondi che mostri la velocità di creazione di snippet di marketing utilizzando modelli video pre-progettati. L'estetica visiva dovrebbe essere frenetica con tagli dinamici, integrando filmati di repertorio accattivanti e caratterizzata da una traccia di sottofondo energica, evidenziando l'ampio supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen.
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Lezioni di Formazione AI

Trasforma senza sforzo i tuoi materiali di formazione in lezioni video coinvolgenti e professionali in pochi semplici passaggi, migliorando l'apprendimento e la ritenzione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Incolla il tuo contenuto di formazione direttamente nell'editor. La nostra AI utilizza il tuo testo per una creazione di testo a video senza soluzione di continuità, formando il nucleo della tua lezione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Come creatore di video educativi, seleziona da una vasta libreria di avatar AI professionali per presentare il tuo contenuto, aggiungendo un elemento dinamico e coinvolgente alla tua formazione.
3
Step 3
Aggiungi Narrazioni Coinvolgenti
Arricchisci il tuo contenuto con una narrazione dal suono naturale utilizzando la nostra potente generazione di voiceover, rendendo le tue lezioni di formazione più accessibili e dinamiche.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Rivedi i tuoi video generati dall'AI completati ed esportali nel formato desiderato, pronti per la distribuzione immediata ai tuoi studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Esplicativi Dinamici

Crea lezioni video vivide e memorabili che semplificano argomenti complessi e danno vita ai contenuti educativi attraverso lo storytelling AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video generati dall'AI?

HeyGen consente agli utenti di trasformare il testo in video generati dall'AI di qualità professionale senza sforzo. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI avanzati e capacità di creazione di testo a video, semplificando l'intero processo di produzione dallo script al video finale.

HeyGen può essere utilizzato come generatore di video di lezioni di formazione AI per i team L&D?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video di lezioni di formazione AI ideale, perfetto per i team L&D che necessitano di creare video educativi coinvolgenti. Con una vasta gamma di modelli video personalizzabili, HeyGen ti aiuta a produrre rapidamente video esplicativi di alta qualità per l'onboarding e la formazione dei dipendenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i visual AI e il branding nei video?

HeyGen fornisce strumenti di editing robusti per personalizzare completamente i tuoi visual AI. Puoi incorporare elementi del tuo brand come loghi e colori, e persino utilizzare il generatore di voiceover AI per adattare le narrazioni, assicurando che i tuoi video generati dall'AI si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand.

Quanto velocemente posso produrre video educativi animati usando HeyGen?

HeyGen accelera significativamente la produzione di video educativi animati, consentendo una rapida creazione di testo a video. Il nostro intuitivo generatore di video AI ti permette di sviluppare rapidamente contenuti dinamici adatti a varie applicazioni, dalla formazione interna alle campagne sui social media.

