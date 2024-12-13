Generatore di video con avatar AI: Crea video coinvolgenti

Trasforma il testo in video accattivanti utilizzando le avanzate capacità di 'Text-to-video from script' per una produzione economica.

Crea una demo tecnica di 1 minuto per sviluppatori, mostrando come distribuire rapidamente un "generatore di video avatar AI" utilizzando la funzione "text-to-video from script" di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e mostrare frammenti di codice o chiamate API su un'interfaccia utente pulita, accompagnato da una "generazione di voiceover" precisa e informativa che evidenzia l'efficienza nella creazione di presentatori virtuali per spiegazioni tecniche.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 90 secondi per architetti di sistema, concentrandoti sul flusso di lavoro semplificato per la documentazione tecnica utilizzando la funzione "text-to-video from script" di HeyGen e la "generazione di voiceover" avanzata. Lo stile visivo dovrebbe presentare chiaramente informazioni complesse attraverso "modelli e scene" organizzati e grafica animata, mentre un avatar AI esperto, con "sincronizzazione labiale realistica", spiega come sfruttare HeyGen per creare guide tecniche dettagliate con supporto multilingue.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial di 45 secondi per creatori di contenuti, enfatizzando la potenza della "generazione di voiceover" di HeyGen per applicazioni "Text-to-Speech". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diretto, con un avatar AI che dimostra la "sincronizzazione labiale realistica" per sincronizzarsi con il discorso generato, completato da "sottotitoli/caption" automatici per l'accessibilità, garantendo un'esperienza di apprendimento coinvolgente e di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video motivazionale di 2 minuti per piccoli imprenditori, dimostrando come HeyGen consente una "produzione economica" senza la necessità di "telecamere o microfoni". Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, presentando vari "modelli e scene" che mostrano risultati professionali, con un avatar AI che trasmette un messaggio ispiratore sulla creazione semplificata di video per marketing e presentazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il generatore di video con avatar AI

Trasforma senza sforzo il tuo testo in presentazioni video coinvolgenti con avatar AI realistici, risparmiando tempo e risorse senza bisogno di telecamere o microfoni.

1
Step 1
Crea il tuo script
Inizia inserendo o incollando il testo desiderato. La capacità di trasformare il testo in video consente di trasformare istantaneamente il tuo contenuto scritto in dialogo parlato per il tuo avatar AI.
2
Step 2
Seleziona un avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Puoi trovare il presentatore digitale perfetto per adattarsi al tuo stile di marca e contenuto.
3
Step 3
Aggiungi elementi visivi e stile
Arricchisci il tuo video con modelli e scene dalla libreria multimediale, o carica i tuoi. Personalizza elementi come musica di sottofondo, controlli di branding (logo, colori) e sottotitoli per rendere unico il tuo video.
4
Step 4
Esporta il tuo video finale
Una volta soddisfatto, compila il tuo progetto. La piattaforma offre ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, permettendoti di generare il tuo video professionale con avatar AI in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e istruzione migliorate

.

Migliora il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze con video di formazione dinamici e personalizzati alimentati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?

HeyGen agisce come un intuitivo "generatore di video AI", trasformando i tuoi script direttamente in video coinvolgenti utilizzando la tecnologia avanzata del "generatore di video da testo", eliminando la necessità di telecamere o microfoni.

HeyGen può creare avatar AI realistici con discorsi naturali?

Sì, HeyGen sfrutta una sofisticata tecnologia di "avatar AI" per produrre teste parlanti altamente realistiche che presentano un'impressionante "sincronizzazione labiale realistica" e capacità di "Text-to-Speech", dando vita ai tuoi contenuti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la produzione video avanzata?

HeyGen supporta il "supporto multilingue" per una portata globale e può essere integrato nei flussi di lavoro esistenti tramite "integrazione API", consentendo una generazione video automatizzata e senza soluzione di continuità per applicazioni diverse.

Ho bisogno di attrezzature speciali per generare video con HeyGen?

No, con il "generatore di video con avatar AI" di HeyGen, puoi produrre video di alta qualità interamente dal testo, senza bisogno di "telecamere o microfoni", rendendo la produzione video accessibile ed efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo