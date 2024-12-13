Generatore di video di supporto AI: Crea video straordinari rapidamente

Ottimizza la creazione dei tuoi video con template e scene predefiniti, generando rapidamente video di marketing ed esplicativi di alta qualità.

Crea un video istruttivo di 1 minuto progettato per sviluppatori software e team di supporto tecnico, dimostrando come utilizzare un nuovo endpoint API. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito con dimostrazioni sullo schermo e sovrapposizioni animate che evidenziano frammenti di codice, accompagnato da una voce narrante maschile chiara e professionale. Questo video sfrutterà la funzione di HeyGen 'Text-to-video from script' per trasformare efficacemente la documentazione in una spiegazione efficace del generatore di video di supporto AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo coinvolgente di 90 secondi rivolto a product manager e formatori tecnici, dettagliando i vantaggi della creazione automatizzata di contenuti per aggiornamenti di prodotto. Utilizza uno stile visivo coinvolgente basato su infografiche con transizioni dinamiche e una voce narrante femminile autorevole e vivace, accompagnata da musica di sottofondo aziendale. Utilizzando gli avatar AI di HeyGen, questo generatore di video da testo AI può generare rapidamente video professionali generati dall'AI, semplificando il flusso di lavoro formativo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un tutorial completo di 2 minuti per professionisti IT e amministratori di sistema, illustrando la configurazione di una rete sicura. L'estetica visiva dovrebbe includere registrazioni dettagliate dello schermo integrate con elementi animati 3D per evidenziare con precisione i punti critici di configurazione, insieme a una voce narrante calma ed educativa arricchita da effetti sonori ambientali sottili. Fondamentale, la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen garantirà l'accessibilità per questo argomento complesso, mostrando la potenza degli strumenti video generativi AI per un editor video AI.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di onboarding conciso di 45 secondi rivolto alle aziende SaaS, dimostrando l'efficienza di HeyGen nella creazione di introduzioni ai prodotti user-friendly. Il video dovrebbe adottare un design moderno e minimalista che incorpora sovrapposizioni di testo audaci e icone illustrative, supportato da una voce narrante amichevole e incoraggiante e una traccia musicale morbida e ispiratrice. Questa produzione utilizzerà i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video esplicativo d'impatto, mostrando l'esperienza senza soluzione di continuità di un generatore di video AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona un generatore di video di supporto AI

Trasforma senza sforzo la tua documentazione di supporto in contenuti video coinvolgenti e on-demand utilizzando l'AI avanzata, migliorando la comprensione e la soddisfazione degli utenti con una guida visiva chiara.

1
Step 1
Crea il tuo Script
Redigi o incolla il tuo contenuto di supporto, e il generatore di video da testo AI lo convertirà in una narrazione video coinvolgente.
2
Step 2
Scegli il tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI adatto per presentare il tuo messaggio di supporto, garantendo una presenza professionale e coerente sullo schermo per i tuoi video generati dall'AI.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Integra il logo e i colori del tuo brand utilizzando controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di supporto siano in linea con l'identità visiva della tua azienda.
4
Step 4
Esporta il tuo Video di Supporto
Finalizza il tuo video generato dall'AI, sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, e poi esportalo nel formato desiderato per un uso immediato.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse

Trasforma argomenti medici o tecnici complessi in video AI facilmente comprensibili, migliorando la comprensione per vari pubblici.

Domande Frequenti

Come fa HeyGen a creare video realistici generati dall'AI a partire da testo?

HeyGen utilizza un avanzato generatore di video da testo AI, trasformando i tuoi script in video dinamici generati dall'AI con avatar AI realistici. Questo include una funzionalità di sincronizzazione labiale accurata in oltre 40 lingue, rendendo la creazione di contenuti professionali efficiente e accessibile.

Quali strumenti di editing e personalizzazione offre HeyGen per i video generati dall'AI?

HeyGen fornisce capacità complete di editor video AI, permettendoti di personalizzare i tuoi video generati dall'AI con controlli di branding come loghi e colori personalizzati. Gli utenti possono anche ridimensionare i rapporti d'aspetto ed esportare video nella massima risoluzione adatta a varie piattaforme.

HeyGen può aiutare a creare diversi tipi di contenuti video per le aziende?

Assolutamente, HeyGen funziona come un versatile generatore di video di supporto AI, permettendo agli utenti di produrre una vasta gamma di contenuti come video promozionali e video esplicativi. La piattaforma offre template predefiniti e strumenti per costruire scene personalizzate, ottimizzando il tuo flusso di lavoro di generazione video.

HeyGen consente un controllo visivo avanzato sui video generati dall'AI?

Sì, HeyGen integra controlli di camera robusti, fornendo opzioni per riprese dinamiche e composizioni creative all'interno dei tuoi video generati dall'AI. Inoltre, supporta la conversione di immagini statiche in contenuti video coinvolgenti, migliorando la narrazione visiva e la flessibilità di produzione.

