Creatore di Video di Briefing del Personale AI: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti Velocemente

Crea facilmente briefing professionali per il personale da script di testo. Migliora la comunicazione interna e aumenta la ritenzione delle informazioni con l'AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di onboarding di 90 secondi specificamente per i nuovi assunti, mostrando la cultura aziendale e i passaggi iniziali chiave. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole in uno stile visivo accogliente e coinvolgente, sfruttando modelli personalizzabili per personalizzare l'esperienza e generare un'esperienza di creatore di video di briefing per i dipendenti di grande impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio aziendale di 45 secondi per tutti gli stakeholder, aggiornandoli su un recente traguardo del progetto. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva dinamica e professionale, incorporando media di repertorio dalla libreria di HeyGen per evidenziare i progressi, garantendo che la piattaforma video AI comunichi efficacemente gli aggiornamenti chiave con un'elevata ritenzione delle informazioni.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di formazione per i dipendenti di 75 secondi per il personale esistente, che funge da rapido aggiornamento sui protocolli di sicurezza dei dati. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo chiaro e istruttivo con una voce fuori campo professionale, arricchito da sottotitoli/caption accurati per garantire l'accessibilità e massimizzare la comprensione del materiale di formazione fornito dal tuo generatore di video AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Briefing del Personale AI

Trasforma rapidamente le tue comunicazioni interne in video di briefing del personale coinvolgenti utilizzando l'AI. Fornisci messaggi coerenti e professionali con facilità, migliorando la ritenzione delle informazioni nel tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il contenuto del tuo briefing come testo. La nostra tecnologia di testo in video convertirà il tuo script in un video dinamico, pronto per il tuo team.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Seleziona il presentatore perfetto per consegnare il tuo briefing con una presenza professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi del Brand
Integra l'identità visiva della tua azienda applicando controlli di branding come loghi e colori. Assicurati che ogni video di briefing si allinei perfettamente con le linee guida del tuo brand interno.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed esportalo facilmente nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Distribuisci il tuo briefing potenziato dall'AI al tuo team per comunicazioni interne chiare.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse

Trasforma dettagli intricati in video di briefing del personale AI facilmente digeribili, garantendo chiarezza e comprensione per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di briefing del personale AI?

HeyGen trasforma gli script in coinvolgenti "video di briefing del personale AI" con facilità, sfruttando avatar "AI" realistici e capacità di "voce fuori campo" professionale. Questa tecnologia "testo in video" semplifica la produzione di "comunicazioni interne" vitali per il tuo team.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di comunicazione interna con HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di "branding" robusti per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda, ideali per "video di formazione per i dipendenti" o "video di annuncio aziendale". Puoi utilizzare "modelli personalizzabili" per mantenere un'estetica coerente e professionale.

Quali elementi creativi unici offre HeyGen per la generazione di video?

HeyGen si distingue per la sua capacità di generare contenuti dinamici utilizzando avatar "AI" realistici e un potente "generatore di video AI" direttamente da testo semplice. Puoi anche migliorare il coinvolgimento con "sottotitoli/caption" generati automaticamente e una generazione di "voce fuori campo" di alta qualità.

Oltre ai briefing del personale, quali altri video di comunicazione interna può creare HeyGen?

HeyGen è una piattaforma video "AI" versatile perfetta per una vasta gamma di "comunicazioni interne", inclusi coinvolgenti "video di formazione per i dipendenti", informativi "video di onboarding" e annunci aziendali critici. Aiuta a migliorare la "ritenzione delle informazioni" in vari usi interni.

