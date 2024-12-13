Il tuo Generatore di Video Briefing del Personale AI per Aggiornamenti Immediati
Crea facilmente annunci aziendali coinvolgenti e video di formazione utilizzando il testo-a-video da copione per migliorare la ritenzione delle informazioni.
Sviluppa un video di benvenuto di 2 minuti per l'onboarding dei nuovi dipendenti, utilizzando un "generatore di video AI" per introdurre la cultura aziendale e i sistemi chiave. L'estetica visiva dovrebbe essere amichevole e coinvolgente, mostrando diversi "avatar AI" che interagiscono in vari ambienti di ufficio virtuali. Una generazione di voce fuori campo calda e incoraggiante stabilirà un tono positivo per i nuovi arrivati, insieme all'uso degli avatar AI di HeyGen.
Produci un video di annuncio aziendale di 60 secondi per tutti i dipendenti, concentrandoti su un nuovo protocollo di sicurezza informatica. Questo "generatore di testo-a-video" consentirà la creazione rapida di uno stile visivo moderno e informativo che incorpora il branding aziendale e punti dati chiari. L'audio dovrebbe essere sicuro e autorevole, completato dai sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la ritenzione delle informazioni per le comunicazioni interne.
Progetta un video istruttivo di 1 minuto per il personale di supporto tecnico che spiega un nuovo processo di risoluzione dei problemi complesso. Questo video, costruito su una "piattaforma video AI", adotterà uno stile visivo passo-passo con istruzioni e annotazioni chiare sullo schermo. L'audio sarà calmo e preciso, garantendo una facile comprensione, e utilizzerà il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per la distribuzione su più piattaforme interne.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Aumenta la Formazione e il Coinvolgimento del Personale con l'AI.
Migliora i video di formazione dei dipendenti e i briefing del personale utilizzando l'AI per migliorare il coinvolgimento e la ritenzione delle informazioni all'interno della tua organizzazione.
Ottimizza l'Apprendimento Interno e l'Onboarding.
Sviluppa numerosi moduli di formazione interna e video di onboarding in modo efficiente, garantendo un apprendimento coerente per tutti i dipendenti con l'AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video a partire dal testo?
HeyGen sfrutta un avanzato generatore di video AI per trasformare i copioni di testo in video professionali senza sforzo. Il nostro generatore di testo-a-video consente agli utenti di inserire il loro contenuto e vedere come prende vita con visuali e voci fuori campo potenziate dall'AI, semplificando la produzione dei contenuti.
Quali capacità AI offre HeyGen per la narrazione e i visuali dei video?
HeyGen integra avatar AI sofisticati e un generatore di voce AI per fornire una narrazione video dinamica. Puoi selezionare da una gamma diversificata di avatar AI per presentare il tuo messaggio, completo di voci fuori campo dal suono naturale, migliorando il coinvolgimento per i video di formazione dei dipendenti o le comunicazioni interne.
Posso personalizzare l'aspetto dei video generati da AI in HeyGen?
Sì, HeyGen offre ampi controlli di branding e modelli personalizzabili per garantire che i tuoi video briefing del personale AI siano in linea con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del brand e utilizzare vari strumenti di editing video per creare contenuti raffinati e in linea con il brand.
Quali sono le opzioni di output per i video creati utilizzando la piattaforma AI di HeyGen?
La piattaforma video AI di HeyGen ti consente di esportare i tuoi video finali in formati standard come MP4, pronti per vari utilizzi. Puoi anche beneficiare di funzionalità di condivisione intelligente e capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, assicurando che il tuo contenuto sia ottimizzato per qualsiasi piattaforma, dagli annunci aziendali ai social media.