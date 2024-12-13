Creatore di Video con Portavoce AI: Crea Video Coinvolgenti Facilmente

Crea video di marketing e formazione coinvolgenti con i nostri avatar AI realistici, garantendo coerenza del brand e produzione video scalabile.

598/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Un video rapido di 30 secondi, perfetto per creatori di contenuti e influencer sui social media, potrebbe offrire un consiglio rapido e pratico per il coinvolgimento del pubblico. Il suo stile visivo e audio dovrebbe essere alla moda e dinamico, con tagli rapidi, grafiche moderne e una voce narrante coinvolgente. Le ampie Video Templates di HeyGen possono essere sfruttate, impiegando avatar AI per personalizzare il presentatore, consentendo l'esportazione con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per varie piattaforme social, mostrando la flessibilità di un generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di annuncio aziendale raffinato di 60 secondi per team di comunicazione e responsabili di brand, introducendo una nuova iniziativa aziendale. L'estetica dovrebbe essere rassicurante e professionale, mantenendo una forte coerenza del brand con elementi di branding sottili e una voce calma e autorevole. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per il portavoce, arricchisci il messaggio con una generazione di voiceover sofisticata e incorpora immagini rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock per sottolineare la narrativa, creando un'esperienza di generatore di video AI senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 15 secondi che attira l'attenzione, evidenziando un prodotto mirato a imprese di e-commerce e inserzionisti di prodotti per una vendita lampo. Questo video dovrebbe essere veloce, incentrato sul prodotto, con immagini vivaci e un chiaro invito all'azione energico. Impiega il testo-a-video da script di HeyGen per una rapida creazione di contenuti, assicurando sottotitoli prominenti per la visualizzazione mobile e presentando avatar AI coinvolgenti per presentare l'offerta, rendendolo uno strumento ideale per video di marketing d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video con Portavoce AI

Crea facilmente video professionali con portavoce potenziati dall'AI, trasformando il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti rapidamente ed efficientemente.

1
Step 1
Scegli il Tuo Portavoce AI e lo Script
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Poi, inserisci il tuo script desiderato, che l'AI utilizzerà per animare il portavoce scelto. Questo stabilisce la base visiva e narrativa per il tuo video.
2
Step 2
Genera Voiceover Realistici
Sfrutta la tecnologia avanzata di generazione di voiceover per trasformare il tuo script scritto in un discorso dal suono naturale. Il nostro AI può produrre una varietà di toni e stili, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso con chiarezza e impatto.
3
Step 3
Personalizza e Migliora il Tuo Video
Personalizza il tuo video utilizzando modelli e scene pre-progettati, aggiungendo musica di sottofondo o incorporando le risorse del tuo brand. Regola layout ed elementi visivi per allinearti con la tua visione creativa e identità di brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Una volta completato il tuo video, utilizza facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricarlo nel formato preferito. Il tuo video di alta qualità generato dall'AI è ora pronto per essere condiviso su varie piattaforme per coinvolgere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Educazione Potenziate

.

Migliora il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze utilizzando video potenziati dall'AI per programmi di formazione efficaci.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di marketing?

HeyGen ti consente di creare video di marketing accattivanti in modo efficiente, utilizzando il nostro creatore di video con portavoce AI per trasformare script in contenuti coinvolgenti. Sfrutta diversi modelli di video e controlli di branding personalizzati per garantire la coerenza del brand in tutte le tue campagne.

Quali tipi di avatar AI sono disponibili con HeyGen?

HeyGen offre una selezione versatile di avatar AI, permettendoti di scegliere il portavoce AI perfetto per i tuoi contenuti video. La nostra piattaforma supporta anche avatar personalizzati, garantendo che la tua rappresentazione visiva si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand.

HeyGen semplifica il processo di creazione video?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video permettendo agli utenti di generare video professionali da script testuali con avatar AI realistici e generazione di voiceover integrata. Questa interfaccia user-friendly rende la produzione video scalabile accessibile e risparmiante tempo per varie esigenze.

Come assicura HeyGen la coerenza del brand nei miei contenuti video?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, inclusi opzioni per il tuo logo, colori e avatar personalizzati, per garantire che ogni video rifletta la tua unica identità di brand. Questa piattaforma completa di creazione video AI aiuta a mantenere un messaggio e un'estetica del brand coerenti in tutte le tue produzioni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo