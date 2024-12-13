Generatore di annunci con portavoce AI per Video Pubblicitari ad Alto Tasso di Conversione
Crea video pubblicitari vincenti che aumentano il ROAS e mantengono la Coerenza del Marchio utilizzando i nostri avatar AI avanzati.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di 45 secondi, professionale e sofisticato, rivolto ad agenzie di marketing e direttori creativi che richiedono annunci video di alta qualità. L'estetica visiva dovrebbe essere cinematografica con transizioni fluide e branding sottile, supportata da una generazione di voce narrante autorevole e persuasiva. Questo video illustrerà la potenza dei modelli e delle scene estensive di HeyGen per produrre campagne pubblicitarie d'impatto, mostrando come le agenzie di marketing possano sfruttare questo per la coerenza del marchio.
Sviluppa un video di 60 secondi, autentico e giocoso, rivolto agli imprenditori dell'e-commerce e ai responsabili di prodotto che cercano di scalare i loro contenuti. Lo stile visivo dovrebbe emulare gli annunci video in stile UGC, con tagli dinamici, testo sullo schermo e una voce narrante amichevole ed entusiasta. Il messaggio principale si concentrerà su come la creazione di annunci potenziata dall'AI consenta la generazione rapida di video pubblicitari diversificati, utilizzando un vasto supporto di libreria multimediale/stock e sottotitoli/caption automatici per una vasta portata.
Crea un video di 30 secondi, veloce ed efficiente, rivolto a creatori di contenuti impegnati e hacker della crescita focalizzati sul rapido lancio di campagne. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e diretta, utilizzando grafica animata e transizioni rapide, accompagnata da una voce narrante concisa ed energica. Questo prompt enfatizza la velocità e la versatilità del generatore di annunci AI di HeyGen per produrre rapidamente più video pubblicitari, mostrando la sua funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per la distribuzione multipiattaforma da un semplice testo a video da script.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Genera Creatività Pubblicitarie ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente video pubblicitari vincenti e creatività pubblicitarie diversificate utilizzando l'AI, ottimizzando per il massimo ROAS e impatto di marketing.
Crea Annunci Coinvolgenti per i Social Media.
Crea rapidamente annunci video in stile UGC accattivanti e clip per le piattaforme social, aumentando il coinvolgimento del pubblico e le conversioni.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare le mie creatività pubblicitarie con avatar AI realistici?
HeyGen ti consente di creare "creatività pubblicitarie" coinvolgenti presentando "avatar AI realistici" come portavoce. Questi avatar AI trasmettono il tuo messaggio con realismo, rendendo i tuoi "video pubblicitari" più dinamici e accattivanti. Questa capacità eleva significativamente la presenza del tuo marchio nei materiali di marketing.
Quali tipi di video pubblicitari posso generare utilizzando gli strumenti di Creazione Annunci Potenziati dall'AI di HeyGen?
Gli strumenti di "Creazione Annunci Potenziati dall'AI" di HeyGen ti permettono di produrre una vasta gamma di "video pubblicitari", dai showcase di prodotti ai video esplicativi e agli annunci sui social media. Puoi sfruttare la funzione di testo a video da script per trasformare rapidamente le idee in contenuti visivi coinvolgenti. Questo semplifica il tuo flusso di lavoro di produzione pubblicitaria in modo efficiente.
HeyGen supporta la creazione di annunci video in stile UGC per campagne di marketing?
Sì, HeyGen facilita la creazione efficiente di "annunci video in stile UGC" autentici senza bisogno di filmati reali degli utenti o costosi servizi fotografici. Utilizzando vari modelli e avatar AI, puoi generare rapidamente contenuti che risuonano come genuini. Questo aiuta i "marketer di performance" a ottenere un alto coinvolgimento e "Coerenza del Marchio" nelle loro campagne.
Come aiuta HeyGen i marketer di performance a creare video pubblicitari vincenti con i suoi modelli di annunci integrati?
HeyGen fornisce una ricca libreria di "modelli di annunci" progettati per aiutare i "marketer di performance" a creare "video pubblicitari vincenti" in vari settori e obiettivi di marketing. Questi modelli offrono un punto di partenza strutturato, permettendoti di personalizzare facilmente contenuti, branding e messaggi. Questo accelera il processo creativo, aiutandoti a ottimizzare per il "ROAS" e ottenere risultati migliori.