Generatore di tutorial software AI: Crea Guide Coinvolgenti

Genera tutorial interattivi e migliora rapidamente il coinvolgimento degli utenti. La generazione di voiceover di HeyGen assicura spiegazioni chiare ed efficienza temporale.

Immagina un video vivace di 45 secondi pensato per imprenditori impegnati, che mostri vividamente come HeyGen trasformi facilmente screenshot esistenti in tutorial coinvolgenti. Sottolinea la semplicità di essere un creatore di tutorial sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen e i sottotitoli chiari. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno ed energico abbinato a una voce narrante allegra e amichevole.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video sofisticato di 60 secondi rivolto a educatori e formatori, illustrando il potere di HeyGen come progettista di corsi AI. Mostra come integrare elementi interattivi, come quiz, nei contenuti educativi utilizzando un avatar AI autorevole per la narrazione e la generazione di voiceover professionali. Il video dovrebbe adottare un'estetica professionale e pulita con una voce chiara e articolata.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video dinamico di 30 secondi per creatori di contenuti e professionisti del marketing, specificamente per mettere in luce le capacità di HeyGen come generatore di video AI per la produzione di contenuti tutorial interattivi. Il video dovrebbe dimostrare rapidamente la creazione rapida di contenuti utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen dalla libreria multimediale/supporto stock. Aspettati una presentazione veloce e visivamente accattivante con una colonna sonora entusiasmante e audio incisivo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo di 90 secondi per i dipartimenti HR aziendali e i manager L&D, concentrandoti sulla generazione di materiali di formazione efficaci con un'eccezionale efficienza temporale. Sottolinea come HeyGen semplifichi la creazione di guide complete, garantendo una visualizzazione perfetta su tutte le piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni e sottotitoli chiari per l'accessibilità. Il video dovrebbe avere un tono visivo aziendale e raffinato, con una voce narrante calma e rassicurante.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Tutorial Software AI

Progetta e distribuisci senza sforzo materiali di formazione professionali e coinvolgenti con la creazione di video potenziata dall'AI, semplificando l'onboarding degli utenti e la collaborazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Tutorial
Inizia inserendo il tuo script dettagliato. La nostra funzione "Testo-a-video da script" converte il tuo testo in un video dinamico, fungendo da tuo generatore personale di tutorial software AI.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una selezione di "avatar AI" per presentare il tuo contenuto. Questo ti permette di personalizzare il tuo tutorial, rendendoti un creatore di tutorial efficace.
3
Step 3
Aggiungi Coinvolgimento e Branding
Aggiungi appeal visivo utilizzando vari "Modelli e scene". Incorpora elementi che favoriscono un'esperienza tutorial interattiva, mantenendo il tuo pubblico coinvolto.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Esporta il tuo tutorial finito, includendo automaticamente "Sottotitoli" per l'accessibilità. Puoi quindi condividere facilmente la tua guida completa con il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Rapidamente Video Tutorial Brevi e Coinvolgenti

.

Produci rapidamente tutorial video AI brevi e accattivanti e clip istruttive, perfetti per segmenti di apprendimento rapido e diffusione della conoscenza.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di tutorial software AI?

HeyGen sfrutta il suo potente AI per trasformare le tue spiegazioni e contenuti in video tutorial coinvolgenti. Puoi utilizzare la funzione di testo-a-video da script per creare istruzioni chiare, supportate da avatar AI e generazione di voiceover, rendendolo un creatore di tutorial efficiente per qualsiasi software.

HeyGen può migliorare efficacemente l'onboarding con tutorial potenziati dall'AI?

Assolutamente. HeyGen ti consente di progettare rapidamente materiali di formazione completi trasformando i tuoi script di testo in video professionali con avatar AI e voiceover naturali. Questo processo di progettazione di corsi AI semplificato assicura spiegazioni coerenti e di alta qualità, migliorando significativamente la comprensione degli utenti e l'efficienza temporale per i programmi di onboarding.

Quali opzioni sono disponibili per condividere e incorporare i video di formazione generati da HeyGen?

HeyGen offre opzioni flessibili per condividere i tuoi materiali di formazione finiti, permettendoti di distribuirli facilmente al tuo pubblico. Puoi incorporare facilmente questi video tutorial professionali potenziati dall'AI nei sistemi di gestione dell'apprendimento della tua organizzazione o piattaforme interne, migliorando la collaborazione all'interno del tuo team.

HeyGen supporta la personalizzazione creativa per un progettista di corsi AI?

Sì, HeyGen offre un ampio controllo creativo con modelli personalizzabili, vari avatar AI e opzioni di branding per garantire che i tuoi video tutorial potenziati dall'AI si allineino perfettamente con il tuo marchio. Puoi anche importare screenshot e altri media, dandoti la flessibilità di progettare materiali di formazione unici e coinvolgenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo