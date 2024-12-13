Il tuo Generatore di Video Social Media AI per Post Coinvolgenti

Crea video social media accattivanti con avatar AI realistici per catturare facilmente l'attenzione del tuo pubblico.

Crea un annuncio social media di 30 secondi che mostri come i proprietari di piccole imprese possano produrre facilmente video di marketing di alta qualità. Il pubblico target sono imprenditori che cercano di espandere la loro presenza online. Visivamente, questo video dovrebbe essere luminoso e ottimista, con un avatar AI energico che presenta vari modelli professionali di HeyGen, accompagnato da una colonna sonora contemporanea e motivante. Sottolinea la facilità d'uso degli avatar AI di HeyGen e la varietà di Modelli e scene per semplificare la creazione di video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial informativo di 45 secondi per creatori di contenuti, dimostrando come trasformare post di blog in video social media coinvolgenti. Il contenuto dovrebbe essere rivolto a influencer e marketer digitali che cercano un'efficace riproposizione dei contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e pulito, incorporando sovrapposizioni di testo animate e una voce fuori campo amichevole e chiara generata direttamente dal copione. Evidenzia la potenza della funzione Testo-a-video da copione di HeyGen combinata con la generazione precisa di Voce fuori campo per una produzione senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Produci un breve clip promozionale di 15 secondi rivolto a imprenditori impegnati che hanno bisogno di creare rapidamente contenuti di marca. Questo video dovrebbe illustrare come gli utenti possano riproporre facilmente contenuti esistenti per varie piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e ispirante, utilizzando transizioni rapide e testo audace, completato da una musica di sottofondo motivazionale e vivace. Mostra la capacità di HeyGen di generare automaticamente Sottotitoli/didascalie e di funzionare come un generatore di video social media AI completo, consentendo un rapido dispiegamento su tutti i canali.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di annuncio aziendale professionale di 60 secondi per brand manager, concentrandosi su un messaggio di marca coerente su tutti i punti di contatto digitali. L'estetica visiva del video dovrebbe essere elegante e aziendale, utilizzando filmati di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, presentati con una voce fuori campo autorevole e una musica di sottofondo in linea con il marchio. Evidenzia come HeyGen funzioni come un efficace editor video AI, consentendo un ridimensionamento preciso del rapporto d'aspetto e esportazioni per mantenere l'integrità del marchio su tutte le piattaforme, assicurando che ogni visuale aderisca alle linee guida del branding aziendale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Social Media AI

Trasforma senza sforzo il tuo testo in video social media coinvolgenti con avatar AI, visual dinamici e voci fuori campo professionali.

1
Step 1
Inserisci il Tuo Copione
Inizia inserendo il testo o il copione desiderato nel generatore. L'AI convertirà istantaneamente le tue parole in una bozza preliminare del video, sfruttando le avanzate capacità di testo-a-video da copione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI realistico dalla nostra collezione diversificata per essere il presentatore nel tuo video. Questo dà vita al tuo messaggio con una consegna visiva espressiva utilizzando la nostra tecnologia di avatar AI.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo e Visual
Crea una voce fuori campo dal suono naturale per accompagnare la presentazione del tuo avatar attraverso la nostra robusta generazione di voce fuori campo. Migliora la scena con modelli dinamici e filmati stock dalla libreria multimediale.
4
Step 4
Rifinisci e Pubblica
Aggiungi didascalie automatiche per l'accessibilità e applica elementi di branding personalizzati. Ottimizza il tuo video regolando il suo rapporto d'aspetto, quindi esportalo utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Testimonianze Video di Successo dei Clienti

.

Crea facilmente testimonianze video convincenti e storie di successo per costruire fiducia e dimostrare il valore dei tuoi prodotti o servizi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei video social media?

HeyGen è un avanzato generatore di video social media AI che ti consente di produrre contenuti coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta avatar AI e modelli dinamici per creare video social media di alta qualità per qualsiasi piattaforma, potenziando la tua presenza online.

Qual è il ruolo degli avatar AI negli strumenti di editing video di HeyGen?

Gli avatar AI di HeyGen trasformano i tuoi suggerimenti testuali in presentazioni video coinvolgenti. Questi avatar personalizzabili, combinati con potenti strumenti di editing video AI, ti permettono di trasmettere il tuo messaggio con un tocco umano senza bisogno di una telecamera o di uno studio.

HeyGen può aiutare nella creazione di video di marketing professionali?

Assolutamente. HeyGen è un eccezionale generatore di video AI per produrre video di marketing professionali con facilità. Implementa l'identità unica del tuo marchio utilizzando i controlli di branding e ripropone contenuti esistenti con nuove voci fuori campo e didascalie per un impatto massimo.

Come trasforma HeyGen un copione in un video completo?

HeyGen semplifica il processo di testo-a-video trasformando il tuo copione in un video raffinato con pochi clic. La nostra piattaforma genera voci fuori campo realistiche e aggiunge automaticamente didascalie, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile a un pubblico globale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo