Generatore di Contenuti Social AI: Crea Post Coinvolgenti Velocemente

Potenzia la creazione di contenuti sui social media. Genera video da script di testo per catturare il tuo pubblico.

Scopri come i responsabili marketing impegnati e i proprietari di piccole imprese possono ottimizzare la creazione di contenuti con un video di 45 secondi, mostrando la potenza di un generatore di contenuti social AI. Questo video veloce e ispirante, con grafiche moderne e musica vivace, dimostrerà la funzione di HeyGen di trasformare il testo in video da script, trasformando idee semplici in post pronti per la pubblicazione con un'efficienza senza pari.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Libera il tuo potenziale creativo in un video vibrante di 30 secondi progettato per creatori di contenuti e influencer sui social media, evidenziando la facilità di creare post coinvolgenti sui social media. Con uno stile visivo ricco e dinamico e musica di sottofondo alla moda, questo video illustrerà come gli avatar AI di HeyGen e i modelli e le scene consentano agli utenti di produrre contenuti straordinari e unici in modo costante.
Prompt di Esempio 2
Eleva la presenza del tuo brand con un sofisticato video esplicativo di 60 secondi per strateghi del brand e professionisti delle agenzie, enfatizzando la personalizzazione del brand senza soluzione di continuità. Attraverso uno stile visivo pulito e aziendale e musica strumentale rilassante, il video dettaglierà come la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e la generazione di voiceover garantiscano che ogni pezzo di contenuto sui social media si allinei perfettamente con le linee guida del brand.
Prompt di Esempio 3
Ottimizza la tua portata digitale con un video coinvolgente di 40 secondi per marketer digitali e community manager, dimostrando la versatilità del tuo flusso di lavoro sui social media. Con uno stile visivo educativo e coinvolgente e una colonna sonora contemporanea, questo video mostrerà come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen e i sottotitoli/caption rendano facile adattare i contenuti per diverse piattaforme come le storie di Instagram e i caroselli di LinkedIn.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Contenuti Social AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in contenuti social dinamici e pronti per la pubblicazione usando l'AI, ottimizzando il tuo flusso di lavoro sui social media e coinvolgendo il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo o script nel generatore. L'AI utilizzerà quindi questo input per generare contenuti coinvolgenti, sfruttando la funzione "Testo in video da script" per una rapida produzione video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo messaggio selezionando un "avatar AI" per rappresentare il tuo brand o scegliendo tra una varietà di modelli e scene per adattarsi perfettamente ai tuoi post sui social media.
3
Step 3
Applica Branding e Rifiniture
Personalizza i tuoi contenuti con "Controlli di branding (logo, colori)" per mantenere la coerenza del brand. Aggiungi voiceover e sottotitoli per massima accessibilità e impatto sui tuoi contenuti social.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Finalizza la tua creazione utilizzando "Ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" per adattarsi a varie piattaforme social. I tuoi post pronti per la pubblicazione sono quindi pronti per essere condivisi, integrandosi perfettamente nel tuo flusso di lavoro sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video generati dall'AI di grande impatto, costruendo fiducia e credibilità con il tuo pubblico di riferimento sui social media.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti sui social media per varie piattaforme?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti sui social media trasformando il testo in video coinvolgenti con avatar AI e voiceover. Gli utenti possono generare rapidamente post diversi sui social media, rendendo il processo di creazione dei contenuti efficiente e scalabile. La piattaforma supporta vari rapporti d'aspetto, garantendo che i tuoi contenuti siano ottimizzati per diverse piattaforme social.

HeyGen può funzionare come generatore di post sui social media AI per diverse piattaforme?

Sì, HeyGen agisce come un potente generatore di post sui social media AI, consentendo agli utenti di creare contenuti video dinamici da semplici script di testo. Supporta la generazione di contenuti social coinvolgenti adatti a piattaforme come le storie di Instagram e i caroselli di LinkedIn. Con HeyGen, trasformare idee in post pronti per la pubblicazione è semplice ed efficiente.

Quali controlli di branding offre HeyGen per personalizzare i contenuti sui social media?

HeyGen offre robusti controlli di branding per garantire che i tuoi contenuti sui social media si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand. Gli utenti possono personalizzare i video con i propri loghi, colori del brand e stili visivi specifici. Questo permette una rappresentazione coerente del brand in tutti i tuoi post sui social media.

HeyGen fornisce modelli per creare post sui social media pronti per la pubblicazione con avatar AI?

Assolutamente, HeyGen offre una varietà di modelli professionali e scene per avviare la tua creazione di contenuti. Questi modelli, combinati con avatar AI e capacità di trasformare il testo in video, ti aiutano a produrre rapidamente post pronti per la pubblicazione. Questo semplifica il tuo flusso di lavoro sui social media, permettendo una rapida generazione di contenuti social coinvolgenti.

